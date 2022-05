ProChile destaca que exportaciones desde Magallanes crecen 82 % en el primer trimestre de 2022

Los envíos regionales alcanzaron los US$ 335 millones durante el período enero a marzo de 2022, destacando salmón y trucha y etanol.

Punta Arenas, 4 de mayo de 2022. El director regional de ProChile en Magallanes, Claudio Villarroel, destacó que las exportaciones regionales crecieron un 82 % en el primer trimestre de 2022, en comparación al mismo período del año pasado, totalizando US$ 335 millones.

Los dos productos más exportados por la región en el período fueron el salmón y trucha y el metanol. En el primer caso, los envíos de salmón llegaron a US$ 155 millones, con un crecimiento del 87 %, siendo sus principales mercados de destino Brasil, Estados Unidos y Argentina. En el caso del metanol, los envíos llegaron a US$ 135 millones, con un crecimiento del 113% y se exporta principalmente a Brasil, China y Corea del Sur.

Otros productos relevantes de la canasta exportadora de Magallanes fueron la centolla, con US$ 15 millones; la carne de ovinos, con US$ 7 millones; el centollón con US$ 6 millones; la merluza austral con US$ 4 millones; el bacalao de profundidad, con US$ 4 millones; las harinas de pescado y crustáceo con US$ 2 millones; la lana con US$ 2 millones; y la cojinoba con US$ 1 millón.

“Estos buenos resultados de las exportaciones de Magallanes durante lo que va corrido de 2022 se deben a la reactivación del comercio mundial, que se recupera lentamente de la pandemia. Hay que advertir que aún se mantienen efectos importantes, tanto por rebrotes de COVID en algunos países, como por las dificultades logísticas que persisten, con escasez de contenedores y un encarecimiento de los fletes y los insumos”, advirtió Claudio Villarroel.

Añadió que “Magallanes muestra que tiene un sector de productos del mar muy relevante, con productos únicos en el mundo, que todavía tiene gran potencial de seguir creciendo y aumentando su valor. En el caso de la cane de ovino y la lana, se trata de un sector que todavía esperan una mejoría de los mercados externos”.