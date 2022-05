Sistema de Empresas Públicas, SEP, designa nuevo Directorio de Empresa Portuaria Austral en la región de Magallanes

El Consejo del Sistema de Empresas Públicas designó al nuevo Directorio que encabezará Epaustral durante los próximos cuatro años. Las principales características de los profesionales que liderarán el trabajo de la empresa estatal son su experiencia y conocimiento de la zona y del sistema portuario.

El director ejecutivo del SEP, Bernardo Troncoso, aseguró que “este directorio tiene el conocimiento, cercanía y proyección para llevar adelante proyectos que potencien aún más la empresa portuaria y su contribución al desarrollo económico y social de la región. Trabajarán en fortalecer la estrategia y logística portuaria, reforzando el vínculo con la ciudadanía y destacando la función de las trabajadoras y trabajadores que forman parte de esta empresa SEP”.

Perfiles del Directorio

Presidente del Directorio: Gabriel Alejandro Aldoney Vargas

Oriundo de la Región de Valparaíso. Ingeniero Mecánico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Magíster en Administración de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid. Entre 2021 y 2022 fue quien elaboró la versión final del actual Plan Maestro y calendario de inversiones de la Empresa Portuaria Austral, el cual contempla un horizonte de 5 años.

Cuenta con experiencia laboral tanto en Chile como en Alemania, en el sector público, privado y en el ámbito universitario. En el sector público, sus actividades se han centrado en la elaboración e implementación de políticas públicas, en especial referidas al sector portuario donde se han liderado procesos como la modernización del sector estatal. Junto con ello, se han realizado diversos estudios sobre desarrollo estratégico y evaluación de proyectos. En el ámbito privado, han primado actividades referidas al diseño y puesta en marcha de proyectos ligados a la logística y al sector transporte.

Dentro de su experiencia está la actualización del Plan Maestro y calendario referencial de inversiones de la Empresa Portuaria Arica (2018 – 2019). Además, ejerció como intendente de la Región de Valparaíso entre 1997 y 2000, y entre 2015 y 2018. Ejerció como consultor independiente de sistemas de transporte. Fue jefe de proyectos de planificación del despacho de aviones del Aeropuerto de Fráncfort, asesor del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, director de planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, director nacional de la Empresa Portuaria de Chile, y director de Empresa Portuaria Talcahuano, entre otros.

Directora: Jessica Andrea Saldivia Maldonado

Oriunda de Punta Arenas. Es Ingeniera Civil Química con alrededor de 10 años de experiencia en la industria de Oil&Gas en el área de Ingeniería de Proyectos. A cargo de diversos proyectos desde su Ingeniería Básica hasta su Puesta en Servicio, enfocados principalmente en el procesamiento y transporte de Gas Natural en Enap Magallanes. Se destacan el desarrollo de Ingenierías tales como Instalación de Planta Ajuste Punto de Rocío, Instalación de Unidades de Compresión en Estación Compresora Arenal, Instalación y Ampliación de la Batería de Reinyección Retamos 4, Implementación Calentador de Propano Presurizado, Ingenierías Básicas y de Detalles de plantas de tratamiento y redes de agua potable y servidas en las diferentes instalaciones de Enap, entre otros.

También cuenta con 3 años de experiencia en la industria de minería metálica, en los cuales se puede destacar el desarrollo de procedimientos operativos de la Planta Concentradora y Áreas de Relaves en Minera Esperanza, Desarrollo de Ingenierías de pre-Factibilidad y Factibilidad para la Fundición División Chuquicamata de Codelco y desarrollo de Estudios de Corrosión Atmosférica en distintas Mineras y Sectores Industriales.

Director: José Retamales Espinoza

Oriundo de Punta Arenas. Ingeniero Civil Químico de la UTE, Master of Science (MSc) y Doctor of Philosophy (PhD) en University of Bradford UK. Actualmente se desempeña como profesor en el Departamento de Ingeniería Química y Medio Ambiente de la UMAG, donde dirigió dicho departamento y ejerció como Rector. Además, ha sido parte de los Directorios de: Comisión Chilena de Energía Nuclear, 1991-1994; Consejo Regional de Desarrollo COREDE XII Región, 1990-1993; Comité Asesor de la Empresa Nacional del Petróleo en Magallanes, 2002-2006; Corporación Municipal de Educación y Salud, 2006-2010; Centro de Estudios del Cuaternario de Fuego Patagonia, Cequa, 2010-2013; Fundación Antártica 21, 2021- a la actualidad. Dentro de los asuntos antárticos en los que ha participado destaca la posición de presidente en “Operational Working Group”, reuniones consultivas del tratado Antártico (2005 – 2013) y presidente (2007 – 2011) y co-presidente (2014 – 2017) en “Council of Managers of National Antarctic Programs”, COMNAP.