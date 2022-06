Autoridades de Vivienda expusieron avances de proyecto habitacional en Cabo de Hornos

Se trata de un proyecto de 23 viviendas sin deuda, desarrollado por la Entidad Patrocinante de la Municipalidad de Cabo Hornos y que obtuvo subsidios del MINVU provenientes del Fondo Solidario de Elección de Vivienda.

Cabo de Hornos, 17 de junio de 2022. En el marco del mandato presidencial de salir a los territorios y reunirse con las comunidades de todas las provincias, el Seremi MINVU, Marco Uribe Saldivia y el Director Regional (S) del Serviu, Omar González Asenjo, se trasladaron hasta la comuna de Cabo de Hornos, para evaluar el estado de diferentes proyectos habitacionales y urbanos. En la oportunidad, junto a la Delegada Presidencial Provincial, María Luisa Muñoz Manquemilla, sostuvieron un encuentro informativo con la agrupación de vivienda “Soberanía en el fin del mundo”, cuyo proyecto posee subsidios asignados.

El futuro conjunto habitacional contará con 23 viviendas de 55,77 metros cuadrados y ampliación proyectada de 24,39 metros cuadrados, con un costo individual de 3.672,5 UF (120 millones de pesos aproximadamente). Dicho financiamiento se desglosa en 3.672,5 UF asignadas por el MINVU mediante subsidios habitacionales y 48.849,9 UF provenientes del FNDR para la urbanización del conjunto habitacional.

Las autoridades informaron a la directiva que, a la fecha, las bases de licitación están en revisión en Contraloría, para que luego de ello, el mandante, que es la Municipalidad de Cabo de Hornos, publique la licitación. En paralelo, por tratarse de un proyecto que forma parte del Convenio de Programación MINVU-GORE 2021-2027, el Gobierno Regional trabaja en el traspaso de los recursos comprometidos a Serviu. Una vez que la Contraloría tome razón de las bases de licitación y culminado el proceso de licitación, de presentarse oferentes, el plazo de ejecución de las obras está proyectado en 540 días corridos.

Carla Jaque, presidenta de la agrupación de vivienda “Soberanía en el fin del mundo”, señaló que se conformaron hace 8 años, debiendo enfrentar las dificultades de la pandemia “pasaron dos años en que no tuvimos reuniones, no veíamos avances. Ahora tenemos fe en que este año alcancemos al menos a poner la primera piedra”. La dirigente agregó que la situación es particularmente difícil en esta localidad extrema debido al alto costo de los arriendos y la imposibilidad de postular a dicho beneficio ya que no es compatible con un subsidio habitacional ya obtenido. “Creo que este Gobierno va a sacar el tema adelante, ya que destacó la vivienda y nosotros realmente la necesitamos”, puntualizó.

El Seremi Minvu, Marco Uribe Saldivia dio a conocer que se reunieron, además, con los integrantes de la agrupación “Sueños de Cabo de Hornos” asociada a la Entidad Patrocinante Salfa y otros dirigentes y residentes de Puerto Williams interesados en postular a programas del MINVU destinados a la adquisición de vivienda. La autoridad indicó que el objetivo fue explicar los requisitos de este proceso y proyectar en conjunto los cuatro años de Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Sobre este tema, el director del Serviu, Omar González, destacó la importancia de haber entregado información de primera fuente a las familias, por lo que calificó el encuentro como fructífero para todas las partes involucradas.