La falsa polémica entre el Gobernador Regional Jorge Flies y la Delegada Presidencial Luz Bermúdez | Contiendas de competencia resueltas por la Contraloría

Ha sido comentario y tema noticioso en los días recientes en Magallanes una supuesta polémica que existiría entre el Gobernador Regional y la Delegada Presidencial, a propósito de algunos actos administrativos que se relacionan a las leyes de excepción vigentes en la región.

En entrevista en el programa Buenos Días Región de Vladimiro Mimica en Radio Polar, el Administrador Regional Christian García Castillo informó este jueves 23 de junio, respecto de los hechos y desmintió claramente la existencia de una polémica entre ambas autoridades regionales.

Christian García se refirió a una resolución de la Contraloría sobre una contienda de competencia. El Administrador Regional informó que los temas relativos a las competencias y atribuciones del anterior Intendente Regional, quedaron en entredicho al crearse la figura del Delegado Presidencial Regional, pero que han sido resueltas por la Contraloría en cuanto a qué autoridad era responsable de autorizar la instalación de empresas, en el marco de las leyes de excepción, leyes Navarino y DFL 15 y Tierra del Fuego en particular.

Desde la administración anterior la Delegación Presidencial Regional había adoptado una serie de resoluciones de autorización para la instalación de empresas, desde junio del 2014. En enero de 2022 fue presentada una contienda de competencia ante la Contraloría y el 10 de mayo recién pasado, el organo contralor resolvió que las materias relativas a la Ley Navarino y Ley Tierra del Fuego son de competencia del Gobernador Regional y respecto del decreto DFL 15 son de competencia de la Delegada Presidencial.

Contiendas de competencia entre autoridades regionales.

Esta es la primera vez que se aplica la contienda de competencia, regulada por ley N° 21.396, y el Gobierno Regional de Magallanes la ganó. Dicha ley establece:

«Artículo 6° bis.- El Contralor General resolverá las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas y administrativas nacionales, regionales, provinciales y comunales, previo informe del Contralor Regional de la región en la que se origina la contienda. El órgano o autoridad que se atribuya una competencia o falta de ella, sobre un asunto determinado, deberá presentar su petición por escrito al Contralor General. En ella deberá indicar con precisión la contienda producida, los hechos y los fundamentos de derecho que le sirven de sustento, señalando, en caso de corresponder, quien detentaría la competencia.»

Lo que planteó el Gobernador Flies a la Delegada Luz Bermúdez que las resoluciones emanadas de la Delegación Presidencial Regional relativas a estas leyes de excepción tienen un vicio, ya que «fueron emitidas por una autoridad que no tiene las atribuciones para conceder la autorización de instalación de empresas, o para fiscalizar empresas o para tramitar solicitudes de empresas…de manera que quién emitió esos actos tiene invalidarlos», explicó el Administrador García Castillo.

Resultado de esta falsa polémica, las empresas beneficiadas por las leyes de excepción señaladas, no se verán afectadas, en la medida en que cumplen con los requisitos establecidos para acceder a esos beneficios. » Aquí se hace una polémica donde no la hay, porque estamos actuando dentro de la ley. No hay tal roce, sino que son meramente cuestiones administrativas», explicó el Administrador Regional Christian García.