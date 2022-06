Municipio realizó nuevo encuentro con líderes estudiantiles y los capacitó en Comunicación y Trabajo en Equipo

Haciendo énfasis en la comunicación y el trabajo en equipo, el Municipio de Punta Arenas realizó una nueva jornada de capacitación a líderes estudiantiles de la comuna, en el marco de la línea de trabajo que tiene como objetivo ubicar a niñas, niños y adolescentes como sujetos sociales que cuenten con las capacidades para expresas sus opiniones y decisiones en los asuntos que competen a la comunidad, además de aportar en el progreso común.

En la oportunidad, participaron representantes de 14 establecimientos educacionales, quienes realizaron distintas actividades que les permitirán mejorar sus habilidades comunicativas.

“Para nuestra unidad de infancia y juventud ha sido muy importante poder generar estos espacios de trabajo con niños, niñas, adolescentes, para entregarles estas herramientas que permitan mejorar sus habilidades de liderazgo, de trabajo en equipo, también de compañerismo y aprender a trabajar junto con su entorno”, afirmó la directora de Desarrollo Comunitario del Municipio de Punta Arenas, Elena Blackwood.

Por su parte, los participantes se manifestaron muy contentos de participar y poder adquirir estas nuevas herramientas. “Me parece muy bien para la comunicación y para conocer más gente del exterior y no sólo de dentro del colegio. Aprendí a trabajar en grupo, por ejemplo hicimos una torre de fideos y teníamos que trabajarlo en grupo”, explicó Juan Pedro Velásquez, de primer año del Liceo Politécnico Raúl Silva Henríquez.

Por su parte, Liam Mayorga Contreras, estudiante del segundo año medio del Liceo Sara Braun, señaló que “Me gusta mucho este taller de liderazgo. Aprendí lo que es la comunicación, el trabajo en equipo, y eso me va a ayudar en el futuro en toda la vida, en todos los proyectos que uno se arme”.

Finalmente, Francisca Rauque Gutiérrez, estudiante del cuarto medio, especialidad de Atención al Párvulo, del Instituto Sagrada Familia, puntualizó que “esta actividad es algo muy motivante para los jóvenes, ya que nos entregan herramientas y nos enseñan a cómo emplearlas nosotros con los demás. Yo soy la presidenta del Centro de Alumnos y esto me favorece un montón, ya que yo aprendo y eso se lo puedo enseñar a mi alumnado”.

La actividad se desarrolló en el gimnasio de la escuela Portugal.