Presentan en Magallanes resultados del estudio para el reconocimiento legal del pueblo Selk’nam

Investigadores e investigadoras de la Universidad Católica Silva Henríquez y la Universidad de Magallanes, presentaron, este lunes, en Punta Arenas, los resultados del “Estudio de Caracterización del pueblo Selk´nam en la actual Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena”, una investigación impulsada por las comunidades Selk´nam en Chile a objeto de obtener el reconocimiento ante la Ley 19.253 -más conocida como Ley Indígena- y ser incorporados, así, a los beneficios y derechos de esta norma, como los restantes 10 pueblos originarios establecidos a lo largo de nuestro país.

En la instancia, que estuvo encabezada por el gobernador Jorge Flies, el vicerrector de Vinculación con el Medio (S) de la UMAG, Edmundo Mansilla y la presidenta de la Corporación Selk´nam Chile “Covadonga Ona”, Hermany Molina, expusieron los académicos de la UCSH, Leonardo Cubillos y Alejandra Muñoz, quienes explicaron las diferentes etapas del estudio financiado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, refiriéndose a sus cuatro componentes analizados -el arqueológico, histórico, antropológico y lingüístico- y las principales conclusiones y recomendaciones a las que llegaron tras este importante trabajo que se extendió por casi 4 meses.

De esta forma, entre los principales resultados, enfatizaron que el pueblo Selk´nam en Chile no está extinto y que, actualmente, está en un proceso de reapropiación y recreación cultural, al igual que tiene derecho a su propia memoria. En ese sentido es que solicitan que debe sr incluido como pueblo vivo en la Ley 19.253 y que, este reconocimiento de la pertenencia al pueblo Selk´nam de las familias, debe integrar el hecho del genocidio, de acuerdo a los antecedentes históricos recopilados y estudiados.

Según puntualizó Cubillos, “nosotros profundizamos y quisimos profundizar sobre todo en el componente histórico, pero desde una perspectiva que no los tomara sólo en la actualidad, sino más bien ampliarlo, entendiendo que ahí existe toda una historia de ocupación del territorio aquí y fundándonos también en el contacto, los vejámenes y toda la tragedia que se vivió a partir de ellos”. A su juicio, entonces “lo que nos deja el estudio directamente, es entender que, pese a ello, el pueblo Selk’nam sigue existiendo, está vivo, y según el Censo de 2017, hay 1.144 personas que se auto reconocen como Selk’nam viviendo en todas y cada una de las regiones de Chile”.

En cuanto a las recomendaciones, el equipo investigador incluyó una serie de propuestas destinadas a apoyar su proceso de integración, a través de acciones y políticas y, asimismo, con nuevas perspectivas para la investigación. Los puntos transversales aquí fueron: una revisión y análisis de procesos internacionales de reconocimiento y reparación a pueblo indígenas que sufrieron genocidio para proponer un programa de reparación; generar una mesa de expertos/as que asesoren disciplinariamente al pueblo Sel´knam en la búsqueda de antecedentes para su reconocimiento como integrantes de dicho pueblo y; generar un proceso de vuelta al territorio con espacios de consulta y gestión participativa vinculante con las distintas comunidades del territorio.

El investigador de la UMAG, Alfredo Prieto, relevó la importancia de este trabajo a nivel académico, toda vez que “se trata de definir las características de un pueblo que habitó la Isla Grande de Tierra del Fuego y que dejó una impronta milenaria en esas tierras y que ahora está tratando de volver a vivir, revitalizarse, sea en su lengua, sea en su patrimonio, etc. Y ahí tenemos mucho que hacer como Universidad porque el patrimonio ha sido estudiado largamente por la Universidad de Magallanes y por eso fuimos convocados para este estudio por la Universidad Católica Silva Henríquez”.

Para Hermany Molina, este hito significa “varios sentimientos y todos bastante encontrados. Por una parte –dijo- la sensación de un ciclo que se termina y que partió hace más de 7 años en el cual hemos trabajado, peleado, luchado, reído, etc. porque ha sido muy difícil abrirse camino y lograr presentar ya formalmente este estudio. Pero sentimientos encontrados porque, lamentablemente, mi comunidad no está acá y eso es doloroso, habría sido hermoso que más personas de la comunidad estuvieran acá presentes y no se pudo. Por otro lado, la sensación de una parte de la labor cumplida, que, obviamente, yo represento pero que no es solamente mía, sino que de un grupo humano grande que se ha esforzado por mucho tiempo”.

¿Qué se espera ahora? A juicio de la dirigenta, avanzar en la tramitación del proyecto de Ley que presentaron el 2019 y que fue votado a favor por la Cámara de Diputados el 24 de junio del año siguiente. “Parte de la razón de pelear tanto para que se nos entregara el recurso para este estudio es justamente porque quedamos entrampados en el Congreso porque se nos pedía este estudio de caracterización que se entiende era lógico, era parte del proceso que vivieron también los hermanos diaguitas y los hermanos changos y no podíamos nosotros esperar un tratamiento diferente. Y respetando nuestra propia visión hicimos todo lo humanamente posible y logramos la realización de este estudio, entonces ahora viene obviamente lo que todos esperamos: que por fin se ponga en discusión en el Senado y nos integren en la Ley. De ahí en adelante la historia se va escribiendo día a día”, resaltó.

Según consigna el propio documento publicado en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social y Familia “el estudio pretende aportar un insumo académico a la discusión pública que hoy se desarrolla en el Congreso Nacional, lo cual no sería posible sin los esfuerzos que hace años se vienen haciendo en Chile para lograr una reparación integral al Pueblo Selk’nam respecto de los hechos ocurridos entre fines del siglo XIX y comienzos del XX”.

La misma presentación tendrá lugar este martes 31 de mayo en la ciudad de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego. El punto de encuentro será el Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes a las 18.00 horas.