Seminario AquaForum Patagonia 2022 se efectuó en Punta Arenas

El jueves 23 de junio, se llevó a cabo la primera versión presencial del AquaForum Patagonia 2022, la cual hasta la fecha se venía haciendo de manera online debido a la pandemia, y cuyo lema en esta ocasión fue “Maritorio Patagónico: Desafíos del Sur Austral”. La actividad se realizó en el hotel Dreams de Punta Arenas y contó con importantes invitados de los sectores públicos y privados.

Dentro de los participantes del Foro, se encontraban el senador por la región de Magallanes y la Antártica Chilena, Alejandro Kusanovic; el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich; el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret; el presidente de SalmonChile, Arturo Clement; y el director regional del Consejo del Salmón, Gonzalo Silva; además de destacados panelistas.

La jornada dio inicio con las palabras de Cristian Solís, gerente general de B2B Media Group, casa editorial de AQUA; quien entregó los saludos a las autoridades y a los cerca de 100 asistentes que hicieron de este evento algo productivo y muy especial. El ejecutivo comentó en la oportunidad que “en particular en la región de Magallanes, la salmonicultura tiene un lugar relevante, ocupando una superficie de más de 1.000 hectáreas, que genera ingresos por más de USD $1.000 millones anuales, representando más del 41% de las captaciones regionales, y entre el 23 y 26% del PIB regional, generando empleo también a cerca de 4.000 personas”

“Nuestro objetivo como B2B Media Group, a través de AquaForum Patagonia, es establecer temáticas particulares de la salmonicultura de la región de Magallanes, creando espacios de diálogo entre el sector público y privado, así también presentando temas de interés acerca de las megatendencias en una acuicultura sustentable. Esperamos que la conferencia de hoy sea un aporte y permita un intercambio de ideas que generen nuevos enfoques y miradas como seguir caminando hacia el objetivo final del desarrollo sustentable de la salmonicultura”, concluyó Cristian Solís.

Luego tomó la palabra el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radomic Jiménez, quien expresó que ve a la industria como que tiene “de dulce y agraz, y lo que en algún momento estuvo todo bien, hoy hay cuestionamientos. Vienen dos temas a mi mente, desarrollo y medio ambiente; y obligación versus convicción. La industria del salmón es una industria compleja, que tiene actores individuales, pero para nosotros, la industria es una; de la que hemos visto buenas prácticas, así como malas prácticas, no solo las de medio ambiente, sino también las tributarias”, a esto agregó que “eso genera un peso a la industria que también tienen que asumir. Y hay dos formas de verlo, la primera haciendo que está todo bien, que es mentira; o haciéndose cargo de los problemas: pueblos originarios, comunidades, y lo que nos pide el mundo, para que este lugar sea más cuidado que el resto”.

Después hizo uso de la palabra el presidente del gremio SalmonChile, Arturo Clement, quien comentó que “tal y como señalaba el alcalde, tenemos que avanzar hacia una acuicultura sostenible en distintos aspectos, tanto en corporativo, en la sociedad, regulatorio, I+D, farming, y en los mercados. Acá hay temas que son obvios, como la transparencia que tiene que estar, y es una obligación. Hoy día tenemos que jugar con todas las cartas abiertas, lo bueno y lo malo”. A esto agregó que otro punto importante es “minimizar el impacto en el medio ambiente. No podemos decir que somos inocuos, porque no lo somos, cualquier actividad industrial tiene un efecto en el medio ambiente. El punto es cómo nosotros trabajamos con buenas prácticas y minimizamos ese impacto. Y obviamente, trabajar con las comunidades locales. Hoy día no es concebible desarrollar ningún tipo de actividad si uno no se hace cargo y trabaja con el vecino”.

Cerró las primeras palabras el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret, quien hizo un llamado a “navegar y aceptar la incertidumbre que tenemos en los tiempos que estamos viviendo. Vivimos en tiempos líquidos y difíciles, y la invitación es a ocuparse, no preocuparse, porque tenemos grandes ventajas y fortalezas. Podemos confiar en las capacidades que tenemos y en las transformaciones que se han hecho los últimos años, las cuales están dadas por nuestros ingenieros, biólogos, veterinarios, la gente que está aquí. Con este grupo hemos sido capaces de construir esta industria”, a estas palabras agregó que “quiero invitarlos a seguir fortaleciendo el poderoso vínculo que hemos forjado con los trabajadores, con los 3.665 trabajadores que laboran hoy en Magallanes, de los cuales el 89% vive en la región. Hay algunos que viajan, sin duda, los especialistas, y tenemos que avanzar en el desarrollo de más especialistas en la zona, como lo está haciendo la U. de Magallanes, que tiene una carrera técnica en acuicultura, o los liceos locales que han desarrollado sus distintas carreras en acuicultura, y tenemos que trabajar con ellos”.

“También tenemos que forjar y trabajar los lazos con pueblos originarios. 6000 años en este territorio. Lo conocen mejor que nosotros, con mucho detalle, conocen su historia y su cultura, y nosotros tenemos que conocerla también. Nuestro trabajo es entender, conocer, e interpretar sus preocupaciones. Lo hemos venido haciendo los últimos años y tenemos que seguir fortaleciendo esos lazos”.

Luego se dio paso a los módulos, donde el primero se trató de la Visión de la salmonicultura del Sur Austral, en el cual participó como moderador Carlos Odebret, y como ponentes el senador Región de Magallanes y la Antártica chilena, Alejandro Kusanovic, quien tocó el tema titulado “Impacto socio económico y ambiental de la salmonicultura en la región de Magallanes”; el consultor senior en sustentabilidad acuícola en el Monterey Bay Aquarium, Rolando Ibarra, quien habló de los “Desafíos ambientales para la salmonicultura en la Región de Magallanes, una mirada de Monterey Bay Aquarium Seafood Watch”; y la directora de Asuntos Legales y Oficial de cumplimiento del Consejo del Salmón, Mónica Cortés, quien expuso al respecto de “Salmonicultura sostenible: visión de futuro”.

El segundo módulo tocó el tema de Ciencia y Tecnología en el Desarrollo Regional, y participó como moderadora la directora de Aker Marine para América Latina, Valentina Tapia. Luego expuso el director Centro de Excelencia en Bio Medicina de Magallanes (Cebima), Nibaldo Inestrosa, sobre el tema “Visión crítica al desarrollo científico en regiones”; para luego hacer uso de la palabra el director del Departamento de Ciencias Agropecuarias y Acuícolas, Pablo Gallardo, con la ponencia “Identificación de Capacidades I+D+i & Servicios de la Universidad de Magallanes, como apoyo al Desarrollo Sustentable de la salmonicultura regional”. Cerró este módulo Valentina Tapia, con el tema “Proyección de la ciencia, investigación y tecnología en la Antártica”.

El tercer módulo sobre el “Desarrollo Social e Integración de las Comunidades” estuvo conducido por el director Ejecutivo de Gestión Social, Juan Pedro Pinochet; donde la primera intervención la llevó a cabo la investigadora del núcleo Milenio en Desarrollo Social FEN de la U. de Chile, Melanie Saavedra, quien habló del “Desarrollo Social integración con las comunidades”. Luego tocó su turno a la representante de la Comunidad Kawésqar Kskial de Puerto Natales, Lucía Andrea Uribe, que expuso el tema “Integración y desarrollo comunitario con Pueblos Originarios de la Patagonia”; cerrando el panel el académico especialista en Derecho Ambiental, Jorgeluis Varela, que habló sobre el “Imperativo del derecho internacional Ambiental de responder a los Desafíos del presente”.

El cuarto y último módulo trató sobre “Ordenamiento Territorial y Borde Costero”, el cual fue moderado por el locutor de radio y TV, Vladimiro Mimica. El primer expositor fue el oficial Regional Pesca y Acuicultura FAO, José Aguilar Manjarrez, quien expuso sobre “Planificación espacial marina como herramienta hacia un nuevo modelo de gobernanza costera”. Luego hablaron el presidente STI de Armadores y Pescadores Artesanales de Magallanes, Patricio Ampuero; el Gerente Legal y Asuntos Regulatorios de Australis Seafoods, Rubén Henriquez, y el Presidente de la Multisindical de Trabajadores Salmoneros, Pesquerías y Ramas afines, Alejandro Santibañez.