Senado aprobó iniciativa que busca dar solucionar a la deuda del Estado con los pensionados del 4% en Magallanes

Ex afiliados se mostraron agradecidos por la gestión de Alejandro Kusanovic

“Estamos muy contentos, ya que nunca habíamos llegado tan lejos en esta lucha que tenemos nosotros. Son muchos años los que hemos estado luchando por esto, hemos recorridos muchos presidentes, lugares y políticos, y nunca habíamos sido escuchados”, manifestó doña María Teresa Vargas, presidenta de la agrupación de los pensionados del 4% este miércoles, luego que el Senado aprobara el proyecto de acuerdo iniciado por el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic.

Con votación unánime de los senadores asistentes, este miércoles fue aprobada la iniciativa iniciada por el parlamentario regional, con la cual intenta generar las instancias que permitan al gobierno del Presidente Gabriel Boric, formar una comisión biministerial que aborde la deuda histórica que se sostiene para los pensionados de la ex Caja de Empleados Particulares de Magallanes (Empart), quienes no han podido acceder a cotizaciones voluntarias que entre sus ex empleadores y ellos mismos hicieron en el antiguo sistema previsional.

“Estamos esperanzados en que el Presidente se ponga la mano en el corazón y que sienta a Magallanes y sienta a su gente, espero que ‘se ponga las pilas’ y nos de una solución definitiva”, añadió la presidenta de la agrupación.

De igual manera, Alejandro Damianovic, otro de los representantes de los ex pensionados de Empart comentó al respecto: “Ya han fallecido más de 1.700 personas esperando lo del 4%, plata nuestra que los gobiernos se han guardado. Es plata nuestra, nosotros no le estamos pidiendo nada al gobierno, estamos pidiendo que nos devuelvan la plata que nos con los intereses (…) felicito a Alejandro (Kusanovic) porque ha sido el único senador o diputado que se ha preocupado de nosotros, los ‘viejos con cariño’”.

Agregó que tiene claro que esto no es una solución inmediata y que ahora recaerá en manos del PresidenteBoric la posibilidad de escuchar su petición. “Este es el primer paso de una puerta grande que se abrió, y para dar el siguiente y abrir la puerta final”, concluyó.

Por su parte, el senador Kusanovic se manifestó alegre por el apoyo de los senadores, que entendieron y validaron la injusticia que ha ocurrido con las personas del 4%, “Si bien esto no es definitivo, es un pasito más que hemos avanzado con la aprobación unánime de los senadores (asistentes) por lo tanto estoy feliz. Ahora hay que ver al Gobierno como lo toma, nuestro Presidente que es magallánico, que entiende el problema, que lo conoce. Hemos hecho un avance y creo que podemos tener buenos resultados”.

“El Estado de Chile ha dado muchos bonos y ayudas y esto que es un tema de devolver los ahorros entrampadoses un tema de justicia. Es muy fácil ser generoso pero muy difícil ser justo, es una frase que una ves leí y nunca más olvidé y creo que aquí aplica plenamente, es un tema de justicia social”, concluyó Kusanovic.