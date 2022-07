Aguas Magallanes continua haciendo frente a la contingencia por bajas temperaturas y posterior deshielo

Bajas temperaturas podrían generar una nueva emergencia:

Punta Arenas 14 de julio de 2022.- Bajo control, se encuentra la emergencia por bajas temperaturas que ha debido enfrentar principalmente la ciudad de Punta Arenas, que a la fecha acumula más de mil ochocientos requerimientos, de los cuales más del 60% están asociados a medidores y cañerías interiores congeladas, generando serias dificultades para sostener los niveles en los estanques de almacenamiento de agua potable, debido a las fugas generadas.

Si bien hoy la temperatura ha dado un respiro, el periodo de invierno aun no ha terminado y el pronóstico del tiempo indica nuevos frentes de bajas temperaturas. «Por lo anterior, hacemos un llamado para que aquellos vecinos que aun no han resguardado de manera correcta sus instalaciones interiores expuestas a la intemperie, o no han protegido de manera correcta su medidor de agua potable, adopten las medidas y así evitar una nueva emergencia», indicó JohannaReyesNeira, gerente de Clientes Aguas Magallanes.

En relación a consultas y reclamos respecto del servicio, la ejecutiva aclaró que la planta de producción opera con total normalidad. «Las instalaciones y el proceso de producción ha sido debidamente fiscalizado por la autoridad sanitaria (SISS), entidad que informó el correcto funcionamiento de las instalaciones», detalló.

En la misma línea, la compañía nuevamente llamó a los vecinos a informar si detectan fugas o filtraciones de agua en la vía pública, a través de la App Aguas Magallanes, Facebook o Twitter con el objeto de llegar a la brevedad a aquellos lugares y así realizar las maniobras necesarias para evitar nuevas pérdidas de agua.

Las bajas temperaturas continuarán durante este invierno por lo que el llamado es a proteger las instalaciones, informarse y seguir las recomendaciones que habitualmente entrega Aguas Magallanes, a través de sus redes sociales y en medios de comunicación regional.

Finalmente, la empresa recordó que las plataformas digitales (App Aguas Magallanes, Twitter, Facebook y sitio aguasmagallanes.cl) operan con la misma prioridad que la línea telefónica 612280028, sin embargo y debido a la alta demanda de atención, los tiempos de espera podrían superar la normalidad.