Con éxito se iniciaron los Talleres municipales de Invierno en Punta Arenas





Más de 200 niñas, niños y jóvenes de entre 4 y 17 años, participan desde este lunes (11 de julio), en los Talleres de Invierno que organizó el Municipio de Punta Arenas, con el objetivo de que puedan tener unas vacaciones entretenidas y adquiriendo distintos aprendizajes.

Lettering, Confección de figuras en Hama Beads, Confección de títeres, de figuras Grogu, de Varitas Mágicas, Composición e Improvisación de Rap, Maquillaje Artístico y Yoga son sólo algunos de los 11 talleres que se están dictando.

“He aprendido varias cosas, como contornos, sombras, cómo ocupar los delineadores y aprender técnicas nuevas”, afirmó Ximena Andrade, de 14 años, quien participa del taller de Maquillaje Artístico.

Por su parte, Damarys Fica, de 17 años, quien también participa de ese taller, indicó que “me gusta mucho lo que es los temas artísticos. No soy muy buena dibujando, pero sí me gusta lo que es el maquillaje, como inventar cosas nuevas, copiar lo que uno ve en internet, y eso fue lo que me motivó porque es algo que realmente me gusta”.

Otro de los talleres que se están dictando, es el taller de Lettering, donde las participantes pueden adquirir herramientas que les permitan relajarse al momento de dibujar letras. “Lo que están trabajando ahora es soltar un poquito la mano, porque esto es totalmente distinto a escribir como lo hacen en el colegio. Entonces, es como reiniciar un poquito eso y conocer esta técnica desde cero. Y con eso también van a poder trabajar la paciencia”, explicó Carolina Bañados, monitora del taller.

Las actividades se extenderán por dos semanas, concluyendo el 22 de julio.