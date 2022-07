COPAGO CERO: ¿qué significa y cómo funcionará?

Desde septiembre de 2022, si eres parte de Fonasa, todas las atenciones que recibas en el sistema público serán gratuitas, sin importar el tramo al que pertenezcas.

Es decir, las personas beneficiarias de Fonasa de los tramos C y D tendrán gratuidad en todas sus atenciones en el sistema público de salud (AUGE/GES y No AUGE/GES), sumándose así a la gratuidad que ya tienen las personas de los tramos A y B.

Desde septiembre de 2022 este beneficio se activa automáticamente para todas las personas que pertenecen a Fonasa. No tienes que realizar ningún trámite asociado a la atención de salud.

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, anunció ayer miércoles 27 de julio en el Hospital Félix Bulnes de Santiago el fin del Copago en Fonasa para más de 5 millones de beneficiarias y beneficiarios, alcanzando así una cobertura superior a los 15 millones de personas a lo largo de todo el país.

“Estamos acá para cumplir un compromiso que definimos en nuestro programa, que ratificamos en la Cuenta Pública del primero de junio y que es un avance histórico en material de salud”, afirmó el Mandatario.



A partir de septiembre de 2022, las y los beneficiarios de Fonasa pertenecientes a los tramos C y D, tendrán gratuidad en todas sus atenciones en el sistema público de salud (AUGE/GES y No AUGE/GES) sumándose a quienes son parte de los tramos A y B.



Al respecto, el Presidente Gabriel Boric, dijo que “han sido muchas generaciones de chilenos y chilenas los que han soñado con lo que hoy día estamos avanzando a convertir hacia realidad, que sea un sistema de salud público, gratuito para todas y todos los usuarios de Fonasa”.



Este anuncio se traduce en un beneficio automático para 5 millones 388 mil 907 personas pertenecientes a los tramos señalados. Con ello, los más de 15 millones de usuarios que están en Fonasa tendrán gratuidad en la Modalidad de Atención Institucional (Red Pública de Salud).



“Los derechos no tienen que ser negocio y para eso nos la vamos a jugar y vamos a dar lo mejor de nosotros para que la salud, para que las pensiones, para que la vivienda, para que la educación, sean accesibles para todos los ciudadanos de nuestra patria”, dijo el Mandatario.



Esta histórica medida, según los datos del “Estudio de Caracterización del Gasto 2019” de Fonasa, permitiría un ahorro promedio por hogar que copagaba de $265.735 al año. Por lo anterior, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, destacó que “el eje de nuestro Gobierno, lo que está en el corazón, es que la salud sea un derecho digno para todos y todas y jamás un negocio”.

Para mayor información entra en este enlace