EDELMAG se prepara para implementar nueva Ley de Subsidio y Prorrateo de deudas en servicios básicos

El próximo 1 de agosto comenzará a aplicarse el beneficio de subsidio a clientes vulnerables. El llamado a los clientes es a evitar encontrarse en condición de corte de suministro por falta de pago ya que, de acuerdo con la ley, cesarán los beneficios contemplados en ella.

EDELMAG, compañía de distribución eléctrica que presta servicio a más de 67 mil clientes en la región de Magallanes, está en proceso de implementación la nueva Ley de Subsidio y Prorrateo de deudas por servicios básicos generadas durante la pandemia de Covid-19 y que establece subsidios en sus cuentas eléctricas para clientes vulnerables, Ley N° 21.423.

De acuerdo con lo establecido por la autoridad, la nueva ley, que comenzará a ser aplicada desde el próximo 1 de agosto, tiene por objetivo que las familias vulnerables puedan enfrentar sus deudas eléctricas generadas entre el 18 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, considerado el período más difícil de la pandemia por COVID-19.

Son beneficiarios de la Ley N° 21.423 los clientes que mantengan deudas generadas en pandemia que durante 2021 hayan tenido un consumo promedio no superior a los 250 kWh al mes y que se encuentren dentro de las categorías definidas en el artículo 1° de la Ley de Servicios Básicos (Ley N° 21.249), esto es, clientes residenciales, hogares de menores y de adultos mayores, organizaciones sin fines de lucro y microempresas, entre otros, por lo que recibirán automáticamente sus beneficios.

Esto implica que sus deudas serán divididas en 48 cuotas, las que no podrán exceder el 15% del valor de su cuenta promedio mensual de 2021, y que recibirán un subsidio estatal equivalente a ese mismo valor, por lo que los clientes sólo deberán pagar su consumo eléctrico mensual.

EDELMAG quiere recordar a sus clientes que la Ley N° 21.423 establece que los beneficios otorgados por ésta cesarán cuando no se efectúe el pago de la parte no subsidiada registrada en la boleta eléctrica, por lo que es indispensable no encontrarse en condición de suspensión de suministro.

EDELMAG hace un llamado a sus clientes a regularizar sus deudas eléctricas anteriores y posteriores al período de pandemia, pudiendo optar a las facilidades que ofrece para ello.

Para dudas o consultas, los clientes pueden dirigirse a la oficina comercial más cercana a su domicilio o ingresar a la página web www.edelmag.cl, sección Servicios en Línea.