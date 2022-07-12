Estado de rutas y condición meteorológica, región de Magallanes | Martes 12 de julio
|MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 11/07/2022 HORA: 20.00 HdM
|Alertas Vigentes: ALERTA AMARILLA NACIONAL POR PANDEMIA.ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA POR HELADAS REGIÓN DE MAGALLANES.
|Se recomienda a quienes se desplacen por la Ruta 9 norte-sur, como también las distintas rutas de la región, realizar estos trayectos con máxima precaución, ya que la probabilidad de escarcha será ALTA debido a las condiciones de tiempo predominantes en la región, por ende se recomienda conducir atendiendo las condiciones del tránsito y meteorológicas, además considerar la presencia de animales silvestres en algunas rutas, respetar los límites de velocidad y manejar a la defensiva; Es obligatorio el uso de mascarillas en todo el transporte público o privado, sea este marítimo, terrestre o aéreo.
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENAS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|PUNTA ARENAS
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO
|MÁXIMA PRECAUCIÓN POR PRESENCIA DE ESCARCHA EN CALLES Y VEREDAS. RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: RUTA CON ESCARCHA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN AGUA FRESCA
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON NIEVE Y ESCARCHA.
SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y – 622 A SAN JUAN: CON ESCARCHA Y NIEVERUTA Y 620 DISCORDIA: CON ESCARCHA Y NIEVERUTA Y-620 A RESERVA PARRILLAR: CON NIEVE Y ESCARCHA, ADEMÁS CON RIPIO SUELTO Y BACHES. (Reserva Parrillar cerrada hasta próxima temporada).
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
SUBCOMISARIA RÍO SECO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON TRABAJOS EN ALGUNOS TRAMOS, SEÑALIZADOS EN AMBAS DIRECCIONES.
SECTOR AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: ESCARCHADA POR TRAMOS.RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: ESCARCHADA POR TRAMOS.KON-AIKEN, DEL KM 32 AL NORTE: RUTA ESCARCHADARUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: ESCARCHADA*RUTA Y – 530 a RIO CANELO: CON NIEVE Y ESCARCHA, ADEMÁS CON CALAMINAS, BACHES Y RIPIO SUELTO. *RUTA Y – 50 a RÍO VERDE: CON NIEVE Y ESCARCHA, ADEMÁS CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.
|SI
|NO
|
|AGUANIEVE
|X
|*NIEVE
|XX
|ESCARCHA
|XX
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN VILLA TEHUELCHES
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA Y CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES.
RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: ESCARCHA POR TRAMOS. MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: ESCARCHA POR TRAMOS.RECTA MONUMENTO AL VIENTO: ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: ESCARCHA POR TRAMOS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN MORRO CHICO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA Y CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES.
SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: RUTA CON ESCARCHA RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: RUTA CON ESCARCHA SECTOR KM 146 PUENTE PENITENTE: RUTA CON ESCARCHA SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: RUTA ESCARCHA SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: RUTA CON ESCARCHA
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIO
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA
|CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON NIEVE, RIPIO SUELTO Y SOCAVONES DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4 Y CON CADENAS.
RUTA Y- 405: RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y- 455: RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO.RUTA Y-485: RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO.RUTA Y-475 RUTA HACIA SAN GREGORIO: RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|XX
|ESCARCHA
|XX
TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRALABIERTO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA SECTOR TOBOGANES: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN CAÑADÓN GRANDE
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTA ESCARCHA Y CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.
RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS, ADEMÁS, MÁXIMA PRECAUCIÓN POR BACHES, RIPIO SUELTO Y CALAMINAS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALES
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|2DA. COMISARÍA NATALES
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN CON ESCARCHA Y NIEVE EN CALLES Y VEREDAS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|SUBCOMISARIACASAS VIEJAS
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO
|CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON NIEVE Y ESCARCHA RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: RUTA CON ESCARCHA Y CON NIEVE EN LOS COSTADOS LLANURAS DE DIANA, RUBENS, VILLA RENOVAL: RUTA CON ESCARCHA Y CON NIEVE EN LOS COSTADOSCUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: RUTA CON ESCARCHA Y CON NIEVE EN LOS COSTADOSRUTA CH- 253 PASO FRONTERIZO: RUTA CON ESCARCHA Y CON NIEVE EN LOS COSTADOS RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: RUTA CON ESCARCHA Y CON NIEVE EN LOS COSTADOS
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN DOROTEAPASO FRONTERIZOABIERTO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA Y NIEVE POR LOS COSTADOS DE LAS RUTAS.
RUTA CH-250: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOSRUTA Y-315: CON RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN PUERTO EDÉN
|CONDICIÓN: NUBLADO, LLOVIENDO CON VIENTO DÉBIL
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINE
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOABIERTO
|CONDICIÓN: NUBLADO, NEVADO, SIN VIENTO.
| MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA Y NIEVE DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4 Y PORTAR CADENAS.
RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA. RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: CON NIEVE Y ESCARCHA. SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: CON NIEVE Y ESCARCHA RUTA Y-290: CON NIEVE Y ESCARCHA SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: CON NIEVE Y ESCARCHA
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN CERRO GUIDO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA ADEMÁS DE BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO; DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. ADEMÁS CON ANIMALES SILVESTRES.
RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|3RA. COMISARÍA PORVENIR
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN POR PRESENCIA, DE ESCARCHA EN CALLES Y VEREDAS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|TENENCIA SAN SEBASTIÁNPASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTA NIEVE Y ESCARCHA Y CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES Y SE RECOMIENDA EL USO DE CADENAS. RUTA CH-257, DESDE EL KM 100 AL 178: RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA, ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
TENENCIA CERRO SOMBRERO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS ESCARCHADAS Y CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES. SECTOR CUESTA ESTANCIA SPRINGHIL: RUTA ESCARCHADARUTA Y-259 HASTA EL KM 80: RUTA ESCARCHADARUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: RUTA ESCARCHADA, SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKEL
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON NIEVE Y ESCARCHA ADEMÁS CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES, DE PREFERENCIA VEHICULOS 4X4 Y CON CADENAS.
PRECAUCIÓN RUTA HACIA CALETA MARÍA Y LAGO DESEADO: EN REGULAR ESTADO CON ESCARCHA Y NIEVE. HACIA LAGO FAGNANO: EN REGULAR ESTADO CON ESCARCHA Y NIEVE.RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE. RUTA Y -761 LAGO BLANCO: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE.SECTOR: LOS CASTORES: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE.RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE.Y-79 CRUCE LAS FLORES: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE.Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE. CON RESTRICCIONES SEGÚN EL ESTADO DE LA MAREA, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. RUSSFIN EN SECTOR RÍO CHICO: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA
RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: NEVADA Y ESCARCHADA.RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: NEVADA Y ESCARCHADA, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|TENENCIAYENDEGAIA
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|XX
RETÉN PUERTO TORO
|CONDICIÓN: DESPEJADO. SIN VIENTO.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|XX
|ESCARCHA
|X