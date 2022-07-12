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Estado de rutas y condición meteorológica, región de Magallanes | Martes 12 de julio

Estado de rutas y condición meteorológica, región de Magallanes | Martes 12 de julio
MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 11/07/2022 HORA: 20.00 HdM
Alertas Vigentes: ALERTA AMARILLA NACIONAL POR PANDEMIA.ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA POR HELADAS REGIÓN DE MAGALLANES.  
Se recomienda a quienes se desplacen por la Ruta 9 norte-sur, como también las distintas rutas de la región, realizar estos trayectos con máxima precaución, ya que la probabilidad de escarcha será ALTA  debido a las condiciones de tiempo  predominantes en la región, por ende se recomienda conducir atendiendo las condiciones del tránsito y meteorológicas, además considerar la presencia de animales silvestres en algunas rutas, respetar los límites de velocidad y manejar a la defensiva; Es obligatorio el uso de mascarillas en todo el transporte público o privado, sea este marítimo, terrestre o aéreo.
  
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENASCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
PUNTA ARENASCONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO        MÁXIMA PRECAUCIÓN POR PRESENCIA DE ESCARCHA EN CALLES Y VEREDAS.       RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: RUTA CON ESCARCHA.        
SINO
AGUANIEVE  X
NIEVE         X  
ESCARCHA  X             

RETÉN AGUA FRESCA 		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO     MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON NIEVE Y ESCARCHA.
SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE:   ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y – 622 A SAN JUAN: CON ESCARCHA Y NIEVERUTA Y 620 DISCORDIA:  CON ESCARCHA Y NIEVERUTA Y-620 A RESERVA PARRILLAR: CON NIEVE Y ESCARCHA, ADEMÁS CON RIPIO SUELTO Y BACHES. (Reserva Parrillar cerrada hasta próxima temporada).




SINO
AGUANIEVE    X  
NIEVEX  
ESCARCHA   

SUBCOMISARIA RÍO SECO 		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.  MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON TRABAJOS EN ALGUNOS TRAMOS, SEÑALIZADOS EN AMBAS DIRECCIONES.
SECTOR AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: ESCARCHADA POR TRAMOS.RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: ESCARCHADA POR TRAMOS.KON-AIKEN, DEL KM 32 AL NORTE: RUTA ESCARCHADARUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: ESCARCHADA*RUTA Y – 530 a RIO CANELO: CON NIEVE Y ESCARCHA, ADEMÁS CON CALAMINAS, BACHES Y RIPIO SUELTO. *RUTA Y – 50 a RÍO VERDE: CON NIEVE Y ESCARCHA, ADEMÁS CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.
     SINO 


AGUANIEVE    X  
*NIEVEXX        
ESCARCHAXX                        
 
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCACONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN VILLA TEHUELCHESCONDICIÓN: NUBLADO,   VIENTO DÉBIL.   MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA Y CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES.
RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: ESCARCHA POR TRAMOS.     MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: ESCARCHA POR TRAMOS.RECTA MONUMENTO AL VIENTO: ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: ESCARCHA POR TRAMOS.     
SINO
AGUANIEVE      X   
NIEVE X     
ESCARCHA                    
RETÉN MORRO CHICO CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.     MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA Y CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES.
SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127:                                             RUTA CON ESCARCHA      RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160:  RUTA CON ESCARCHA SECTOR KM 146 PUENTE PENITENTE: RUTA CON ESCARCHA SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144:  RUTA ESCARCHA SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: RUTA CON ESCARCHA 
SINO
AGUANIEVE X
NIEVE  X
ESCARCHAXX               
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIOCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREACONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.   MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON NIEVE, RIPIO SUELTO Y SOCAVONES DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4 Y CON CADENAS. 
RUTA Y- 405: RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y- 455: RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO.RUTA Y-485: RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO.RUTA Y-475 RUTA HACIA SAN GREGORIO:  RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO.
SINO
AGUANIEVE  X
NIEVEXX          
ESCARCHA  XX          


TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRALABIERTO    		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.    MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA  SECTOR TOBOGANES: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS  RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141:   RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS  RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50:                                                            RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS  RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16:  RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS  
SINO



AGUANIEVE X
NIEVE   X
ESCARCHA  X           
 RETÉN CAÑADÓN GRANDE CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTA ESCARCHA Y CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.  
RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS, ADEMÁS, MÁXIMA PRECAUCIÓN POR BACHES, RIPIO SUELTO Y CALAMINAS.
SINO
AGUANIEVE 
NIEVE 
ESCARCHA  X                  
PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALESCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
2DA. COMISARÍA NATALES
 		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.                           MÁXIMA PRECAUCIÓN CON ESCARCHA Y NIEVE  EN CALLES Y VEREDAS.       
SINO
AGUANIEVE    X    
NIEVE  X        
ESCARCHAX              
SUBCOMISARIACASAS VIEJAS 
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO  		CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO          MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON NIEVE Y  ESCARCHA  RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: RUTA CON ESCARCHA Y CON NIEVE EN LOS COSTADOS LLANURAS DE DIANA, RUBENS, VILLA RENOVAL: RUTA CON ESCARCHA Y CON NIEVE EN LOS COSTADOSCUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: RUTA CON ESCARCHA Y CON NIEVE EN LOS COSTADOSRUTA CH- 253 PASO FRONTERIZO: RUTA CON ESCARCHA Y CON NIEVE EN LOS COSTADOS RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: RUTA CON ESCARCHA Y CON NIEVE EN LOS COSTADOS 







SINO
AGUANIEVE  X  
NIEVEX                    
ESCARCHA  X                
RETÉN DOROTEAPASO FRONTERIZOABIERTOCONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.          MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA Y NIEVE POR LOS COSTADOS DE LAS RUTAS.   
RUTA CH-250: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOSRUTA Y-315: CON RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS
SINO
AGUANIEVEX  
NIEVEX              
ESCARCHAX                
   

RETÉN PUERTO EDÉN  		CONDICIÓN: NUBLADO, LLOVIENDO CON VIENTO DÉBIL                  SIN NOVEDADES.



SINO
AGUANIEVE 
NIEVE 
ESCARCHA   X       
PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINECONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOABIERTO		CONDICIÓN: NUBLADO, NEVADO,  SIN VIENTO.             MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA Y NIEVE DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4 Y PORTAR CADENAS.
RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA.   RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: CON NIEVE Y ESCARCHA.  SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: CON NIEVE Y ESCARCHA  RUTA Y-290: CON NIEVE Y ESCARCHA  SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: CON NIEVE Y ESCARCHA  
SINO



AGUANIEVE X
NIEVEX    
ESCARCHAX      
RETÉN CERRO GUIDOCONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.  MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA ADEMÁS DE BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO; DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. ADEMÁS CON ANIMALES SILVESTRES.
RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA. 
SINO
AGUANIEVE X
NIEVEX       
ESCARCHA  X           
PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIRCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
3RA. COMISARÍA PORVENIR CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.      MÁXIMA PRECAUCIÓN POR PRESENCIA, DE ESCARCHA EN CALLES Y VEREDAS. 

SINO
AGUANIEVE 
NIEVE    X  
ESCARCHAX      
TENENCIA SAN SEBASTIÁNPASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.       MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTA NIEVE Y ESCARCHA Y CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES Y SE RECOMIENDA EL USO DE CADENAS.     RUTA CH-257, DESDE EL KM 100 AL 178: RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA, ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178.
SINO
AGUANIEVEX
NIEVEX    
ESCARCHA  X                          
PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERACONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

TENENCIA CERRO SOMBRERO

  		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO. MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS ESCARCHADAS Y CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES.  SECTOR CUESTA ESTANCIA SPRINGHIL: RUTA ESCARCHADARUTA Y-259 HASTA EL KM 80: RUTA ESCARCHADARUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 RUTA ESCARCHADA, SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.
SINO
AGUANIEVEX
NIEVE    X        
ESCARCHAX                                
PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKELCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS



RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO 

                                                                                                     		CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO  MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON NIEVE Y ESCARCHA ADEMÁS CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES, DE PREFERENCIA VEHICULOS 4X4 Y CON CADENAS.  
PRECAUCIÓN RUTA HACIA CALETA MARÍA Y LAGO DESEADO: EN REGULAR ESTADO CON ESCARCHA Y NIEVE. HACIA LAGO FAGNANO: EN REGULAR ESTADO CON ESCARCHA Y NIEVE.RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE. RUTA Y -761 LAGO BLANCO: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE.SECTOR: LOS CASTORES: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE.RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE.Y-79 CRUCE LAS FLORES: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE.Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE. CON RESTRICCIONES SEGÚN EL ESTADO DE LA MAREA, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4.   RUSSFIN EN SECTOR RÍO CHICO: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE.

SINO
AGUANIEVE   X    
NIEVEX              
ESCARCHAX           


PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOSCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS  		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.                        MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA 
RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: NEVADA Y ESCARCHADA.RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: NEVADA Y ESCARCHADA, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4.
SINO
AGUANIEVE   X  
NIEVE       X     
ESCARCHA X                       
TENENCIAYENDEGAIACONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL   SIN NOVEDADES.  
SINO
AGUANIEVE  X   
NIEVE    X      
ESCARCHAXX        

RETÉN PUERTO TORO		CONDICIÓN: DESPEJADO. SIN VIENTO. SIN NOVEDADES.  
SINO
AGUANIEVE  X   
NIEVEXX            
ESCARCHA     X       
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