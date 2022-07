Junta Regional del Partido Demócrata Cristiano de Magallanes se pronuncia sobre resolución de la Junta Nacional de dicho partido | PDC llama a votar Apruebo

Una decisión política de importancia adoptó ayer el PDC a nivel nacional: por un 63% de los integrantes de la Junta Nacional extraordinaria, acordaron respaldar la opción Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre.

La Junta Regional de dicho partido emitió al respecto el siguiente comunicado:

«La JUNTA REGIONAL DE MAGALLANES PDC a la comunidad regional declara:

Nos hemos reunidos con el mandato de debatir y asumir posiciones frente a la Junta Nacional de nuestro Partido convocada para resolver nuestra posición frente a la propuesta de Constitución entregada al país y que será sometida a plebiscito ciudadano el 4 de setiembre.

Concluimos que es imposible para un partido político no asumir una posición de apruebo o rechazo, en este trascendente momento de la vida de nuestro país. Que no podemos hoy no recordar y asumir como nuestras las palabras del Presidente Eduardo Frei Montalva en el Teatro Caupolicán en 1980, donde sin duda alguna señaló que se requería una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución.

Reconocemos que en la propuesta de Constitución entregada por la comisión hay grandes avances y que apuntan a un mejor país, más justo, más equitativo y más solidario, pero con la misma claridad señalamos que hay otras materias que deben ser mejoradas, pero que no son causal suficiente para mantener vigente la Constitución de 1980 modificada, queremos ser garantía de aquello, del Apruebo y de las necesarios cambios a la propuesta.

En las únicas alternativas posibles en el voto del 4 de septiembre, apruebo o rechazo, tenemos absoluta claridad que Apruebo es el único voto posible para los herederos de Frei, Tomic, Aylwin, María Rozas, Valdés y tantos hombres y mujeres que han luchado por una opción Humanista Cristiana, que nos plantamos ante una dictadura cruel, junto a las demás fuerzas democráticas y la derrotamos con un lápiz.

En nuestro partido no sobra nadie, y es legítimo tener diversas posturas, pero tomada una decisión por nuestros órganos partidarios, sólo cabe el respetarla y asumir esa decisión. Hacemos un llamado a que respetando la propia conciencia, todos y todas asumamos nuestro compromiso con la gente y con nuestros principios.

Miembros de la Junta Regional…

Gloria Chodil Ivanovic, Miguel Vidal Miranda, Juan Francisco Miranda, Idilia llaiquel Vera, Juan Collante Torres, Ninen Gomez Villegas, Flor Oyarzo Paredes, Daniel Maldonado Lorenzo, Patricio Gamin Bustamante, Jorge Aros Hernandez, Alma Alvaradejo Ojeda, Ingrid Lobos Vasquez, Juan Morano Cornejo.

Punta Arenas, Julio 05 de 2022.»

Esta declaración se refiere al voto político aprobado por la Junta Nacional extraordinaria del PDC, ayer 6 de julio que dice textualmente: