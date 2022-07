Me comprometo a algo no definido en tiempo indeterminado | Víctor Maldonado | Opinión





¿En qué consiste una promesa cuando no se promete nada? En eso hay que fijarse cuando la derecha compromete dar el pase al cambio constitucional al apoyar la iniciativa de los 4/7 como quorum para su reforma. Con eso lo que consigue es evitar pronunciarse en positivo.



Es algo bastante extraño que cuando el país se apresta a discutir sobre un proyecto constitucional, la oposición habla de todo, menos del contenido específico de su proposición alternativa.



Esto tiene una explicación bastante práctica y es que los partidos de la principal coalición opositora no se han sentado a definir cuál es su versión de lo que debiera ser la constitución que nos rija. No dispone de un consenso que ofrecer.



El caso es que no ha sido exigida a pronunciarse porque otros están haciendo el trabajo de llenar este vacío centrando la atención en un procedimiento.



Sin embargo, los mecanismos no llenan los vacíos de contenido. Llegamos al absurdo de discutir, en cambio, sobre las más profundas intenciones de los líderes de la derecha, cuando, en realidad, estamos evitando que se tengan que pronunciar en un sentido u otro por no estar siendo exigidos a responder.



Baste señalar que el día en que la Comisión de Constitución del Senado dio inicio al debate sobre el tema del quorum, los presidentes de RN y de la UDI se hicieron presentes para respaldar la iniciativa.



El presidente de RN, Francisco Chahuán, dijo que el proceso alternativo debía incorporar un referéndum ratificatorio. Javier Macaya, que venía llegando, también dio su apoyo señalando que una de las grandes ventajas del Rechazo es que así se evitaba un referéndum ratificatorio que era una mala idea.



No alcanza a ser cómico porque se trata de algo serio, que los dirigentes de la derecha se pasen todo el tiempo pudiendo hacer acrobacias verbales con menos consistencia que una estatua de humo.



Cuando alguien dice que quiere un cambio constitucional, pero no cosmético; que es cierto que se parte de la Constitución del 80, pero que no hay que quedarse en ella; que su voluntad de cambio está manifestada por su apoyo al cambio de quorum, sin señalar en concreto para qué lo usará; no está diciendo nada, no se compromete a nada, no tiene que responder por nada.



Cantinflas nunca ha dejado de tener imitadores porque el que no quiere decir algo se preocupa de hablar mucho para ocultarlo. Al inicio de la transición se realizó un plebiscito negociado con RN que incluyó aspectos medulares que su presidente, Onofre Jarpa, se comprometió solemnemente a aprobar con posterioridad. Nunca se cumplió y el compromiso era específico.



Yo no dudo de la sinceridad de los presidentes de derecha. Creo que son muy sinceros al comprometerse con nada en específico, en tiempo indefinido, con un alcance nebuloso, sometido a posterior revisión de sus respectivos partidos.



Contando con todos los grados de libertad disponibles, sin tener que responder ante nadie, la derecha quedaría con el control completo de la situación porque es la que definiría qué se reforma y qué no, según su real gusto. Si alguien cree que esto es sinónimo de estabilidad perdurable tiene la ternura de Caperucita.