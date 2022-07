Mujeres, jefas de hogar, trabajadoras y madres | El CFT Estatal de Magallanes tiene a sus primeras egresadas

En la sede académica de Porvenir rindieron sus exámenes finales las cuatro primeras estudiantes en alcanzar el título técnico de nivel superior en Administración de Sistemas Logísticos.

Una significativa actividad se realizó en la sede de Porvenir del CFT de Magallanes, oportunidad en que aprobaron sus exámenes de título cuatro alumnas de la carrera técnica de nivel superior de Administración de Sistemas Logísticos, quienes se convirtieron en las primeras estudiantes egresadas del centro de formación técnica desde que abrió sus puertas en 2020.

La primera en rendir la prueba y exposición de su práctica profesional fue Valeria Figueroa Gallardo, una joven madre de 22 años, trabajadora, quien vio en el amplio campo laboral de la carrera una posibilidad de perfeccionamiento y crecimiento personal. Ella recibirá su título con distinción máxima al haber aprobado con excelentes calificaciones.

En un emotivo acto, Valeria recibió su calificación no pudiendo contener la emoción, aprovechando la oportunidad para manifestar: “Quiero dar gracias al CFT por darme a mí y a mis compañeros la oportunidad de poder seguir desarrollándonos como profesionales e igual agradecida a la empresa Transbordadora Austral Broom, donde pude hacer mi práctica profesional y donde hoy en día me encuentro trabajando. Gracias a mis compañeras por guiarme y a mi supervisora. A mi familia, sobre todo, por permitirme seguir estudiando y a mi hijo que es mi pilar para seguir adelante”.

En segundo lugar, aprobó también su examen Tatiana Soto Resa, quien acompañada de sus familiares superó los requisitos para acceder a la titulación. Sobre los logros de la estudiante se refirió su hija, Almendra Morales Soto, quien comentó: “Esto es muy importante, ya que para ella ahora se abren muchas puertas de trabajo y no la veo sacrificándose tanto por mantenernos. Para ella fue muy difícil, ya que trabajaba y se sentía mal porque no podía tener el tiempo para estudiar y entender, entonces tuvo que renunciar para poder estudiar bien y pasar un tiempo con nosotros. Me siento muy orgullosa de ella, ha logrado el primer título que tiene nuestra familia”.

Aprobaron también sus exámenes las estudiantes Constanza Aceitón Hernández y Diana Oyarzún Olavarría, convirtiéndose estas mujeres en las primeras personas egresadas del Centro de Formación Técnica Estatal de Magallanes.

La comisión evaluadora estuvo integrada por el director académico José Campos Prieto; la jefa del Área Académica, Mery Ruiz Rojo; el docente especialista, Luis Barrera Calderón; y el docente supervisor de práctica, Rodrigo Arrizaga Galindo.

Sobre las egresadas, Campos Prieto manifestó: “Es como los primeros hijos, son lo más esperados, provocan nervios, pero implican algo mayor, ya que son el resultado del esfuerzo de las familias, de las personas, el esfuerzo de los primeros funcionarios que pusieron en marcha esta institución”.

Finalmente, la jefa del Área Académica, Mery Ruiz, destacó que “ha sido un tremendo logro llegar a este momento, debido a que las condiciones para nosotros al iniciar nuestras funciones en Porvenir fueron difíciles, comenzando en plena pandemia, así que esperar todo este proceso y enfrentar ahora este escenario en que podemos estar con nuestros estudiantes y poder entregar este momento tan esperado por ellos al ser la culminación de una etapa, es totalmente emocionante y satisfactorio”.

El Centro de Formación Técnico Estatal de Magallanes inauguró su primera sede en Porvenir en marzo de 2020, con una matrícula de 30 estudiantes y, hoy en día, más de 80 mujeres y 60 hombres, de distintas ciudades de la región, forman parte de la comunidad educativa del CFT más austral de Chile.