Tripulación del buque científico Abate Molina es capacitada en el uso de desfibriladores automáticos y primeros auxilios

Durante julio, la Tripulación del Buque Científico Abate Molina realizó 2 talleres prácticos de Primeros Auxilios y Utilización de Desfibrilador Automático (parte del equipamiento con que cuenta el Buque).

Un DEA o desfibrilador externo automático, es un dispositivo electrónico que permite examinar el ritmo cardiaco y determinar si es necesaria la aplicación de una descarga eléctrica en personas que se encuentran en paro cardiaco o tal como se enseña en el curso personas que no responden, no respiran y no tienen pulso.

Quienes se encuentran en estas situaciones de emergencia requieren una atención inmediata, dado que el corazón deja de proporcionar la sangre al cerebro como a otros órganos pudiendo provocar la muerte en minutos, es por esto que la acertada incorporación de este dispositivo al BC Abate Molina, significa un aporte invaluable si se presentara una situación como la antes descrita.

La capacitación organizada por las Áreas de Capacitación y de Prevención del Departamento de Recursos Humanos en conjunto con el Departamento de Operaciones Marinas (DOM), contó con un curso online y talleres prácticos a bordo del Buque Científico Abate Molina, en la cual participó tanto la tripulación como los Investigadores y Técnicos de los Departamentos de: Oceanografía y Medio Ambiente, Evaluaciones Directas y de las Secciones de Áreas de Manejo y Oceanografía, entrenando de esta manera a todos quienes operan y/o utilizan el buque en los diferentes cruceros de investigación.

Al respecto Patricio Herrera, Jefe del Departamento de Operaciones Marinas indica que “el curso fue muy provechoso, ya que, nos permite que toda la tripulación del Buque, así como buena parte de los Investigadores que se embarcan frecuentemente posean los conocimientos y habilidad para socorrer a sus compañeros en caso de emergencia”.

Contar con personas capacitadas en el uso del DEA y en Primeros Auxilios puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, sobre todo en el marco de cruceros de investigación donde la primera atención es muy relevante, dada la distancia con centros de atención médica, por lo mismo, el compromiso con el aprendizaje en el curso es muy relevante a la hora de saber desempeñarse ante la emergencia, tal como indica el Capitán del BC Abate Molina, Don Enrique Quiero, “la necesidad de capacitarnos se articula desde la misma tripulación, por lo mismo se desempeñaron de manera muy participativa en los talleres prácticos, los cuales fueron muy claros e instructivos para todos los participantes”.