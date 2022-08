Antiguo Cesfam Tomás Fenton podría convertirse en el nuevo centro de salud mental municipal

Así lo propuso el Alcalde Claudio Radonich, en una reunión con el director del Servicio de Salud, Ricardo Contreras.



Punta Arenas, agosto del 2022.- Con el fin de coordinar y planificar diversas temáticas propias del trabajo conjunto entre el Servicio de Salud Magallanes y el Área de Salud de la Corporación Municipal de Punta Arenas, el pasado lunes 29 de agosto se realizó una reunión de trabajo entre ambos equipos, encabezados por el Alcalde Claudio Radonich y el Director del SSM, Ricardo Contreras, en la cual se abordaron las alternativas relacionadas al futuro de las dependencias que actualmente, albergan al Centro de Salud Familiar Tomás Fenton, ya que ambos coinciden en que no puede repetirse lo ocurrido con el ex hospital, que aún permanece abandonado.

“Son dos los temas concretos los que hemos querido conversar y gestionar con el Servicio de Salud Magallanes, ya que nos gustaría como comuna contar con un Centro de Salud Mental Municipal, ya que la cantidad de personas que requieren atención y que hoy no tienen respuesta son muchas, y es por eso que estimamos que el actual Fenton (CESFAM) podría servir para ello, y así no queda abandonado una vez que se inauguren las nuevas instalaciones, como ocurrió con el ex hospital”, explicó el jefe comunal.

En ese sentido, Radonich agregó que “nuestra intención es que se convierta en el nuevo Centro de Salud Mental para la comuna, con el fin de otorgar mayor cobertura, ya que sabemos lo importante que es hoy día generar servicios de atención de ese tipo. Compartimos que hay un problema de infraestructura, así que hemos presentado una propuesta real y viable, que se podría ejecutar en un espacio que pertenece a la Corporación Municipal, por lo que esperamos que tenga buena acogida y se pueda concretar”.

Por su parte, el director del SSM, Ricardo Contreras, dijo que “la próxima semana finalizan las obras civiles del nuevo FENTON, para luego comenzar la etapa de recepción e implementación de todo el equipamiento que tendrá este centro de salud, pero a la vez, estamos en conversaciones respecto a que destino se le dará a las instalaciones que se desocuparán”.

SAR DAMIANOVIC LAS 24 HORAS

En cuanto a la segunda iniciativa presentada por el Alcalde, esta tiene que ver con ampliar el horario de atención del Servicio de Alta Resolutividad Dr. Juan Damianovic de Punta Arenas, con el objetivo de que funcione las 24 horas del día, ya que actualmente, sólo permanece abierto de lunes a viernes de 16 a 8 de la mañana, mientras que los fines de semana y días festivos, las 24 horas.

Frente a ello, Radonich argumentó que “nos gustaría que el servicio de urgencia pudiese atender de lunes a lunes y las 24 horas, ya que actualmente, atiende en la tarde noche y los fines de semana durante todo el día, razón por la cual pedimos mayores recursos para lograrlo, porque es muy costoso, pero creemos que es necesario, dado los antecedentes y datos que manejamos, lo cual obviamente compartiremos con el Servicio para sacarlo adelante”.