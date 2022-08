Buenas noticias | Ernesto Sepúlveda | Opinión

Amigas y amigos, esta semana trajo noticias que alegraron a muchas personas en Chile. Me refiero al anuncio del presidente Boric, del copago cero para quienes pertenecen al Fondo Nacional de Salud, FONASA.

Algo que parecía virtualmente imposible, se anuncia, que iniciará su vigencia a contar del 1 de septiembre de 2022. Por cierto, que como suele ocurrir en Chile, con casi toda buena noticia, surgió una legión de críticos, a reclamar. Que el gobierno no tiene facultades, que es un ofertón, que se producirá el colapso del sistema de salud. Fiel a mi visión optimista de las cosas, me quedo con lo bueno. Con el anuncio los beneficiarios con gratuidad en la atención médica en el sistema público de salud, pasarán a ser 15 millones de personas.

Para quienes no lo saben, el FONASA ordena a sus beneficiarios, de acuerdo a su condición socio económica. Tramo A: Personas que carecen de ingresos. Tramo B: Ingreso menor o igual a $380 mil pesos. Ambos tramos A y B, reúnen al día de hoy unos 10 millones de personas, que ya tenían gratuidad de atención de salud, en el sistema público. En tanto el Tramo C: Para personas con ingreso superior a $380 mil pesos y menor a $540 mil pesos. Que al día de hoy tiene un copago del 10%. Y el Tramo D: Personas con ingreso superior a $540 mil pesos, quienes al día de hoy tienen un copago del 20%. El anuncio efectuado por el presidente Boric, beneficiará de este modo, a más de cinco millones de personas que pertenecen hoy a los tramos C y D del FONASA. Estas personas tendrán gratuidad en todas sus atenciones en el sistema público de salud (AUGE/GES y No AUGE/GES). Cabe señalar que las personas mayores de 60 años del FONASA, tienen gratuidad en su atención de salud desde el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, desde marzo de 2006.

Algo que pocas veces se dice en los medios, que normalmente cubren noticias de las Isapres, es que el 80% de la población de Chile se encuentra en FONASA. Entonces, ¿cómo no va a ser una buena noticia el anuncio de copago cero? Se trata ni más ni menos, de que 15 millones de personas, no tendrá que pagar, cualquiera sea su edad o su enfermedad. Ya sea atención de urgencia, consulta médica, los exámenes, cirugías, medicamentos, prótesis, etc. Solo debe estar inscrito en FONASA y atenderse en la red pública, para acceder a gratuidad completa y total en atención de salud. De todos modos, las personas que prefieran atenderse en el sector privado, podrán comprar un bono como hasta ahora, ya que esa modalidad de atención por libre elección seguirá existiendo. Autoridades de salud han manifestado, que se está diseñando un nuevo dispositivo sanitario, que permita brindar atención de procedimientos o exámenes de endoscopía, mamografía o ecografía, en lugares distintos a los hospitales. Ya que la base de la atención pública de salud, es la Atención primaria y no los hospitales.

En otra buena noticia de esta semana, se han redoblado los esfuerzos de todas las fuerzas políticas por promover el plebiscito del 4 de septiembre. Cada quien desde su lado de la vereda. El gobierno haciendo lo que le corresponde institucionalmente, promover la participación, y difundiendo el texto que se somete a plebiscito.

Se está distribuyendo en forma gratuita, en todas las regiones del país, un texto oficial impreso de la propuesta de nueva constitución. En algunas regiones en plazas, calles, avenidas o centros comerciales. En las menos, se informa que las personas deben acudir a las oficinas de tal o cual funcionario, a solicitar un ejemplar. Lo cierto es que el tiempo es corto, y el texto de la constitución a leer, es largo. Insisto aquí, como he insistido en otros ámbitos, en la urgencia, y la obligación del gobierno de cumplir a cabalidad con su deber de informar. Por cierto, no comparto la idea sugerida por algunas personas de derecha, de que deba distribuirse también la constitución del 80¨. Creo que no existe necesidad alguna de distribuir un texto vigente hace 42 años, conocidas son sus disposiciones fundamentales, y archi conocidas sus limitaciones. En todo caso, carece de sentido plantearlo siquiera, ya que como he señalado, el texto sometido al plebiscito, es el propuesto por la convención constituyente, y que difunde por mandato constitucional, el actual gobierno.

Me parece meritorio que se agote todas las instancias que permitan acceder a la ciudadanía a un voto informado. Lo he mencionado en anteriores columnas, y lo repito en esta, es notable el éxito de ventas de la propuesta de nueva constitución. El ejemplar editado por LOM Editores, es best seller, con más de 80 mil ejemplares vendidos. Sin contar los innumerables textos que se venden en ediciones “pirata”, y las descargas de la versión PDF, desde la página web de la biblioteca del congreso, o la página del Gobierno de Chile. En este contexto, parece inexplicable la denuncia formulada por un grupo de diputados de ultra derecha, acusando ante Contraloría general de la República, un supuesto intervencionismo del gobierno en esta materia. Como resulta obvio las autoridades de gobierno comprometieron toda su disposición a colaborar con la investigación, en el entendido de que es una obligación del gobierno hacer difusión del voto informado.

La entrega de ejemplares de la propuesta que será plebiscitada, y asimismo de que esta votación será, con voto obligatorio. El presidente Boric, ha reiterado, que ambas opciones en disputa son válidas, y que no le corresponde al gobierno hacer difusión de una de ellas. Aunque resulta evidente para todo el país, que las dos coaliciones políticas que sostienen al gobierno, se encuentran volcadas íntegramente a trabajar por el apruebo.

En efecto tanto el FA como el PC, y los partidos del socialismo democrático PS, PPD y PRSD, están desplegados en todo el país, en el trabajo territorial. El viejo, y nunca bien ponderado, puerta a puerta, no ha podido ser reemplazado por ninguna plataforma de streaming. Y aunque los movimientos políticos más nuevos, recelan de la presencia de banderas de los viejos partidos, la política es como es en la realidad, y ahí se ven por todo el país, flamear al viento los conocidos colores de izquierda y derecha. En buena hora, no hay nada mejor que transparentar las posiciones de unos y otros, de cara a la ciudadanía. En el mismo sentido de estas líneas, nuevamente ha roto su silencio, el presidente Ricardo Lagos, esta vez para responder a un columnista del Mercurio, que le estaba atribuyendo un voto de rechazo. ¿De dónde saca que Ricardo Lagos votará rechazo? En ese estilo tan característico de don Ricardo, de hablar de sí mismo en tercera persona. Que en cualquiera otro, sería pedantería insoportable, en don Ricardo está permitido, por su estatura de estadista y su inteligencia superior. En fin, que, en su carta, reitera que la tarea nuestra no concluye el 4 de septiembre, debido a las temáticas que requerirán modificarse. En sus propias palabras: “Lo que dije, e insisto, es que hay una gran tarea que nos espera el 5 de septiembre y de ahí en adelante. Chile no vuelve atrás; lo que nos cabe es avanzar hacia una Constitución con visión de presente y futuro, de justicia y progreso, de nuevos desarrollos y nuevas oportunidades”. Y en lo que no deja espacio para otras interpretaciones señala: “En caso que ganara el Apruebo tenemos una gran ventaja, sabemos cuáles son aquellas cosas indispensables a hacer acuerdo a la Constitución, en el afán de aportarle mejorías a su texto”.

Resta un buen trecho de la campaña del plebiscito para la nueva constitución, es de esperar que todos nos informemos adecuadamente, y por los canales oficiales.

No caer en la campaña de descalificaciones personales que a ratos se toma las redes sociales. Leer la propuesta de nueva constitución en su versión oficial, o textos resumidos de procedencia conocida. Esto es muy importante, ya que se ha sorprendido a políticos y políticas, difundiendo versiones falsas o incorrectas de la nueva constitución. Es larga ya la lista de fake news, o noticias falsas, que se ha difundido, pretendiendo confundir. La información veraz y acceder oportunamente a ella, es un derecho del ciudadano, y es la única forma en que podemos hacer un aporte constructivo y positivo, en bien de todos.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, lunes 1 de agosto de 2022.-