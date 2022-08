En un futuro cercano alguna calle de Puerto Natales llevara tu nombre Alfonso Coñoecar | Juan Salvador Miranda | Opinión





En tiempos en que nos dominan las noticias falsas y la posverdad es necesario escribir tu historia

,esa que la historia oficial busca omitir.



Alfonso Coñoecar nace en la isla Chiloé y desde pequeño se dedica a trabajar junto a su familia en

diversas labores del campo. A principios de los años 70, durante el inicio del gobierno de la unidad

popular se integra a una comparsa de esquila y se traslada desde Chiloé a Tierra del Fuego donde

trabaja de vellonero. Le toca vivir en carne propia las duras condiciones en las cuales se

desempeñaban los esquiladores y la gente del campo; él nos relataba que la siguiente temporada

regresó al mismo trabajo y, sin dudas, las condiciones habían cambiado, los trabajadores

comenzaron a vivir los cambios que estaba desarrollando la unidad popular. Contaba con orgullo y

emoción esa parte de su vida, su inicio en la izquierda fue sellado en Tierra del Fuego en medio de

la pampa donde nacen los vientos.



Posteriormente, comienza a trabajar en el mineral de Rio Turbio en Argentina extrayendo carbón

en tiempos en que las dictaduras militares dominaban nuestro continente. Ayudó a formar el

sindicato de mineros en la clandestinidad y, paralelamente, comenzó a militar en el partido

Comunista Argentino. Sin lugar a dudas esos fueron años difíciles donde muchas veces terminó en

una celda y también sin un centavo en sus bolsillos (Ya que la empresa lo castigaba sin el pago del

sueldo), pero su voluntad era inquebrantable.



Uno de los episodios poco conocidos de su vida fue cuando ayudó a muchos militantes de

organizaciones revolucionarias a salir clandestinamente de Chile cruzando la frontera de a pie en

tiempos oscuros de nuestra historia. También lo hizo con muchos trabajadores Chilenos que por

un exilio económico no tenían empleo en su patria y les proporcionó trabajo en la vecina

república; también ayudó a muchos jóvenes Chilenos para que continúen sus estudios en la

Argentina. Para Coñoecar el sindicato era la herramienta que podía beneficiar directamente a los

obreros y de cierta manera él aplico así esa herramienta en beneficio de los obreros. Fue un pilar

fundamental para la recuperación de la democracia tanto en Chile como en Argentina y eso no se

debe de olvidar, la militancia la predicaba con el ejemplo.



Cuando regresó a Puerto Natales potenció el centro de jubilados de los mineros de Rio Turbio y el

club de la misma institución; ayudó a conseguir que las viudas chilenas continúen cobrando

pensiones de la Mina y también logró que mucha gente que no podía jubilar en la vecina república

obtuviera ese beneficio.



Comenzó a trabajar con dirigentes vecinales y deportivos, en las elecciones del año 2012 logró

salir electo como concejal por el Partido Comunista y desde esa vereda trabajó muy fuerte por

Puerto Natales y su gente. Conviene mencionar que logró levantar a su glorioso Partido Comunista

de Chile en Ultima Esperanza. Sin lugar a dudas este hombre logro plasmar en su vida la

consecuencia de la izquierda, esa que va contra viento y marea y logra llegar a buen puerto.



Hoy es un referente para mucha gente y es reconocido por el pueblo humilde. Siempre agradeceré

haberte conocido y que me hayas mostrado el camino de la consecuencia, de la etica y de la

honestidad.

Camino por las heladas calles de Puerto Natales y pienso que en un futuro cercano alguna calle

llevara tu nombre estimado Alfonso Coñoecar.



Juan Salvador Miranda Vios