contadores web

Estado de las rutas, región de Magallanes | Jueves 11 de agosto | Informe ONEMI

Estado de las rutas, región de Magallanes | Jueves 11 de agosto | Informe ONEMI
MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTAS FECHA: 11/08/2022 HORA: 08:30 HDM
Alertas Vigentes: ALERTA AMARILLA NACIONAL POR PANDEMIA.
PROVINCIA/COMUNA MAGALLANES PUNTA ARENASCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
PUNTA ARENAS  CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.RUTA Y – 580, HACIA EL ANDINO: HÚMEDA.         
 SINO 
AGUANIEVE  X
NIEVE   X   
ESCARCHA   X
 
  RETÉN AGUA FRESCACONDICIÓN: SIN CONTACTO.SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: RUTA Y – 622 A SAN JUAN: RUTA Y 620 DISCORDIA: RUTA Y-620 A RESERVA PARRILLAR:
 SINO 
AGUANIEVE X
NIEVE X
ESCARCHA X
 
  SUBCOMISARIA RÍO SECO  CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN CON TRABAJOS EN ALGUNOS TRAMOS, SEÑALIZADOS EN AMBAS DIRECCIONES.   SECTOR AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: HÚMEDA. RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50:           HÚMEDA. KON-AIKEN, DEL KM 32 AL NORTE: HÚMEDA. RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO: HÚMEDA. RUTA Y – 530 a RIO CANELO: HÚMEDA.ADEMÁS CON CALAMINAS, BACHES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y – 50 a RÍO VERDE: HÚMEDA.  ADEMÁS CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.
    SINO         
AGUANIEVE   X  
NIEVE  X    
ESCARCHA  X
   
PROVINCIA/COMUNA MAGALLANES LAGUNA BLANCACONDICIÓN METEOROLÓGICA  ESTADO DE RUTAS  
RETÉN VILLA TEHUELCHESCONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.  RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RECTA MONUMENTO AL VIENTO: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA CH 255 DEL KM 25 AL 40: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.    
 SINO 
AGUANIEVE     X   
NIEVE  X     
ESCARCHAX                       
 
RETÉN MORRO CHICOCONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: HÚMEDA. RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: HÚMEDA. SECTOR KM 146 PUENTE PENITENTE: HÚMEDA. SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: HÚMEDA. SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: HÚMEDA.  
 SINO 
AGUANIEVE  X
NIEVE   X
ESCARCHA  X
 
PROVINCIA/COMUNA MAGALLANES SAN GREGORIOCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREACONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.  RUTA Y- 405: MOJADA, POZAS DE AGUA Y BARRO. RUTA Y- 455: MOJADA, POZAS DE AGUA Y BARRO. RUTA Y-485: MOJADA, POZAS DE AGUA Y BARRO. RUTA Y-475 RUTA HACIA SAN GREGORIO: MOJADA, POZAS DE AGUA Y BARRO.  
 SINO 
AGUANIEVE X
NIEVE X
ESCARCHA X
 
    TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL ABIERTO     CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.   SECTOR TOBOGANES: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.
 SINO         
AGUANIEVE X
NIEVE  X
ESCARCHA X        
 
  RETÉN CAÑADÓN GRANDECONDICIÓN: NUBLADO CON CHUBASCOS, SIN VIENTO.  RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: HÚMEDA.          
 SINO 
AGUANIEVE X
NIEVE  X
ESCARCHA         X
 
PROVINCIA/COMUNA ÚLTIMA ESPERANZA NATALESCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
2DA. COMISARÍA NATALESCONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.      SIN NOVEDADES.
 SINO 
AGUANIEVE   X    
NIEVE X       
ESCARCHA  X      
 
 SUBCOMISARIA CASAS VIEJAS   PASO FRONTERIZO CASAS VIEJAS CERRADO  CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.  RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. LLANURAS DE DIANA, RUBENS, VILLA RENOVAL: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA CH- 253 PASO FRONTERIZO: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.
 SINO 
AGUANIEVE X
NIEVE                X
ESCARCHA X   
 
RETÉN DOROTEA PASO FRONTERIZO ABIERTOCONDICIÓN: SIN INFORMACIÓNRUTA CH-250: RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: RUTA Y-315:          
 SINO 
AGUANIEVE X  
NIEVE X             
ESCARCHA X
  
  RETÉN PUERTO EDÉN CONDICIÓN: SIN CONTACTO.INFORMACIÓN NO ACTUALIZADA.
 SINO 
AGUANIEVE  
NIEVE  
ESCARCHA  
 
PROVINCIA/COMUNA ÚLTIMA ESPERANZA TORRES DEL PAINECONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO   PASO FRONTERIZO DON GUILLERMO ABIERTOCONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.             RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: MOJADA. RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: MOJADA. SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: MOJADA. RUTA Y-290: MOJADA. SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: MOJADA.          
 SINO         
AGUANIEVE X
NIEVE    X
ESCARCHA  X   
 
RETÉN CERRO GUIDOCONDICIÓN: SIN CONTACTO.     RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385:        
 SINO 
AGUANIEVE  
NIEVE       
ESCARCHA            
 
PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGO PORVENIRCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
3RA. COMISARÍA PORVENIR  CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.         SIN NOVEDADES.
 SINO 
AGUANIEVE X
NIEVE X   
ESCARCHA  X   
 
TENENCIA SAN SEBASTIÁN PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO  CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.      PRECAUCIÓN, RUTAS CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES.         RUTA CH-257, DESDE EL KM 100 AL 178: HÚMEDA. ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178. RUTA Y-257 HASTA EL KM 100 CUESTA VITELLI: HÚMEDA.
 SINO 
AGUANIEVE X
NIEVE X  
ESCARCHA            X
 
PROVINCIA/COMUNA TIERRA DEL FUEGO PRIMAVERACONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
  TENENCIA CERRO SOMBRERO      CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL CON LLOVIZNA, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN, RUTAS CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES.   SECTOR CUESTA ESTANCIA SPRINGHIL: HÚMEDA. RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: HÚMEDA. RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 HÚMEDA. SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.
 SINO 
AGUANIEVE X
NIEVE   X         
ESCARCHA            X                  
 
PROVINCIA/COMUNA TIERRA DEL FUEGO TIMAUKELCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN PAMPA GUANACO   PASO FRONTERIZO BELLAVISTA CERRADO                                                                  CONDICIÓN: SIN CONTACTO.INFORMACIÓN NO ACTUALIZADA.   RUTA HACIA CALETA MARÍA Y LAGO DESEADO: LAGO FAGNANO RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: RUTA Y -761 LAGO BLANCO: SECTOR: LOS CASTORES:  RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: Y-79 CRUCE LAS FLORES: Y-85 HACIA PUERTO YARTOU:      
 SINO 
AGUANIEVE  
NIEVE  
ESCARCHA  
 
PROVINCIA/COMUNA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA CABO DE HORNOSCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
  4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS  CONDICIÓN: NUBLADO CON LLOVIZNA, SIN VIENTO.DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4 CON USO DE CLAVOS Y CADENAS.   RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: MOJADA. RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: MOJADA. DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4 CON CADENAS Y CLAVOS.
 SINO 
AGUANIEVE  X  
NIEVE  X     
ESCARCHA               X       
 
TENENCIA YENDEGAIACONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.     
 SINO 
AGUANIEVE X
NIEVE X
ESCARCHA X
RETÉN PUERTO TOROCONDICIÓN: SIN CONTACTO. 
 SINO 
AGUANIEVE X
NIEVE X
ESCARCHA X
Compartir
Twittear
Compartir
Pin
0 Compartir
Más de trescientas personas participaron de un exitoso Gobierno en Terreno

Más de trescientas personas participaron de un exitoso Gobierno en Terreno

Gobierno Regional de Magallanes realiza el lanzamiento de los Fondos Concursables FNDR 7% en 2022 | Más de $ 2.500 millones de pesos disponibles

Gobierno Regional de Magallanes realiza el lanzamiento de los Fondos Concursables FNDR 7% en 2022 | Más de $ 2.500 millones de pesos disponibles