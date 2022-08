Estudiantes de Puerto Montt y Talca viajarán a la Antártica como ganadores y ganadoras de la FAE XIX

De Puerto Montt y de la ciudad de Talca son los equipos que resultaron ganadores de la décimo novena versión de la Feria Antártica Escolar (FAE), quienes se adjudicaron pasajes para el Continente Blanco para ser partícipes de una expedición científica con verdaderos investigadores e investigadoras polares en el prístino territorio.

Estudiantes de distintos rincones de Chile participaron de la feria juvenil organizada por el Instituto Antártico Chileno (INACH), que los tuvo en la ciudad de Punta Arenas por cuatro días presentando sus investigaciones, y conociendo además las huellas antárticas de la capital regional de Magallanes y de la Antártica Chilena. Los jóvenes junto a sus profesores fueron premiados en una jornada donde el compañerismo y la emoción sin duda fueron los protagonistas de la celebración.

La Ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, señaló que “la Feria Antártica Escolar es una instancia muy importante y especial que destaca el compromiso ciudadano que existe con el desarrollo científico y el cuidado medioambiental de la Antártica. Que estudiantes de nueve regiones del país hayan tenido la oportunidad de viajar a Punta Arenas para presentar iniciativas innovadoras es muy significativo para la forma en que hacemos ciencia, una instancia enriquecedora que acerca a la gente al Continente Blanco. Este año llegaron propuestas sobre cómo actuar frente al calentamiento global, proteger la biodiversidad e incluso cómo acercar el conocimiento antártico a jóvenes TEA. Los y las estudiantes nos presentaron oportunidades únicas de investigación polar, y esa pasión por la ciencia debe ser impulsada, estimulada, es un orgullo que desde INACH y el Ministerio de Relaciones Exteriores podamos hacerlo”.

Jessica Paredes, coordinadora de Educación del INACH, se mostró muy contenta y satisfecha por todas las jornadas vividas en estos días y subrayó el espíritu de compañerismo y amistad que se pudo apreciar. “Como equipo estamos muy contentos y satisfechos por lo que se ha realizado, y lo que han vivido los y las estudiantes durante estos cuatro días en Punta Arenas, sin duda una verdadera fiesta de ciencia juvenil. Se vivió mucho compañerismo y camaradería y eso se siente. Las investigaciones expuestas por los jóvenes fueron de gran calidad y los y las ganadoras se merecen con creces el premio de poder viajar a la Antártica y ser parte de una verdadera expedición polar con connotados y connotadas investigadoras”.

Los ganadores de la FAE 2022 en su versión número XIX fueron los siguientes:

1.- “No somos un mundo aparte, sino parte de este mundo”: Visibilización de estudiantes con Trastorno de Espectro Autista (TEA) sobre Educación Antártica a través de una metodología didáctica. Liceo de Cultura y Difusión Artística de Talca. Estudiantes Antonia Rosas Quintanilla y Guido Alonso Barrios Guaschino. Docente Laura Hormazábal Salgado.

2.- ¿Cómo afecta la bioacumulación de microplásticos en las tasas de filtración de las esponjas marinas antárticas?.Colegio Santo Tomás de Aquino de Puerto Montt. Estudiantes Benjamín Sepulveda Lobos y Valentina Bahamonde Cárdenas. Docente Eddie Morales Toledo.

3.- Desmarestiales como mitigadoras de la acidificación: un estudio comparativo de las macroalgas antárticas Himantothallus grandifolius y Desmarestia menziesii. Colegio San José de Puerto Montt. Estudiantes Daniela Vidal Oyarzo y Jacinta Blanco Astudillo. Docente Daniel Altamirano Estrada.

Comentarios de los ganadores y ganadoras

Las estudiantes del Colegio San José de Puerto Montt, Daniela Vidal y Jacinta Blanco se mostraron muy emocionadas. La primera de ellas comentó: «Se me salían las lágrimas y aún así me siguen saliendo por todo el esfuerzo, nuestro objetivo realmente no era literal ganar, sino que la gente supiera de nuestra investigación».

Su profesor, Daniel Altamirano felicitó a sus estudiantes: «Realmente es un premio al esfuerzo que ellas han presentado durante todo este proceso, no lo puedo ver de otra manera, más que felicitarlas, se lo han ganado. Esto es netamente de ellas, ellas son protagonistas de esta historia».

Jacinta Blanco explicó la importancia del trabajo que realizaron: «La investigación que hicimos trataba sobre algas y son parte de la Antártica, tenemos que empezar a ver la Antártica como nuestra, que es parte de nuestro territorio y las algas que estudiamos son parte exclusiva de este continente”.

También de Puerto Montt, pero del Colegio Santo Tomás, los estudiantes Benjamín Sepúlveda y Valentina Bahamonde. El primero mencionó: «Nerviosismo puro, estoy muy sorprendido, decían que nuestro trabajo era bueno, pero nunca pensé que tanto, muy emocionante. Es un verdadero sueño».

Valentina Bahamonde comentó sobre la importancia de que los y las jóvenes puedan conocer más sobre Antártica: «Nosotros estábamos hablando que literalmente no conocíamos nada sobre Antártica antes de hacer este trabajo y es muy importante visualizar lo que está pasando ahí».

En tanto, el profesor guía Eddie Morales, que ya habia participado de otras versiones de la FAE, menciona: «Es un verdadero sueño poder conocer la Antártica, estoy feliz por mis estudiantes, yo estoy siempre tratando de aportar de dar a conocer en mi región el tema».

Los estudiantes del Liceo de Cultura y Difusión Artística de Talca, Antonia Rosas y Guido Barrios, no podían creer que habían ganado la FAE: “No lo esperábamos, jamás habíamos estado en un concurso científico, ni menos a este nivel tan alto. No somos del área de la ciencia directamente, somos de un lado más artístico y pensar llegar tan lejos es una gran satisfacción”.

El proyecto de ellos hablaba sobre la importancia de la Antártica para jóvenes con Trastorno de Espectro Autista. La idea surgió por la celebración del Día del Autismo en su ciudad Talca, y justo estaban pensando en qué iban a hacer para participar de la FAE. “Era importante que pudieran valorar la Antártica, poder informarse, visibilizar y que mejor que pensar en estos estudiantes que son invisibilizados en nuestra comunidad educativa donde muchas veces son estereotipados, deseincluidos de la sociedad”.

El INACH es un organismo técnico dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos y tiene entre sus misiones el incentivar el desarrollo de la investigación científica, tecnológica y de innovación en la Antártica, el fortalecimiento de Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y promover el conocimiento de las materias antárticas a la ciudadanía.