Libro describe impacto del desarrollo industrial en el Estrecho de Magallanes

La publicación consta de 8 artículos escritos por 12 investigadores e investigadoras, y fue presentada por la diputada Javiera Morales y el seremi de Educación, quienes valoraron sus aportes para la elaboración de políticas públicas frente a la llegada de nuevas industrias a la región, como la salmonicultura y el hidrógeno verde.

Los académicos e investigadores del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Magallanes (UMAG), Boris Cvitanic y Daniel Matus, presentaron frente a un concurrido auditorio Ernesto Livacic, su libro “Industrialización, hábitat colectivo y borde costero durante el Siglo XX”. La obra fue financiada por un proyecto Fondart del Ministerio de la Culturas, las Artes y el Patrimonio, que propuso abordar el proceso de industrialización del borde del Estrecho de Magallanes, a través de tres momentos históricos: la etapa previa a la industrialización; la industrialización con su consecuente urbanización, y la actualidad con el análisis de tres estudios de caso.

El Dr. Cvitanic explicó que esta actividad fue pospuesta por la pandemia, pues la idea era conmemorar con ella los 500 años de la primera circunnavegación del globo. “Nos parecía que todos los esfuerzos que se estaban haciendo en términos de proyectos editoriales, iban en línea de reediciones o de conocimiento que ya estaba. No es que no sea valioso, pero hacía falta ampliar un poco la mirada y poner en valor otras aproximaciones más interdisciplinarias; aspectos de la construcción del poblamiento relacionado con el Estrecho que no han sido valorados adecuadamente”, comentó.

El académico informó además que se hizo el ejercicio de buscar autorías que no aparecieran regularmente en las lecturas sobre el Estrecho de Magallanes, o sobre los procesos históricos, geológicos, sociales y económicos de este territorio. En sus 8 artículos escritos por un total de 12 investigadoras e investigadores, se busca cubrir un vacío de conocimiento respecto de ciertos procesos culturales asociados al desarrollo industrial, cubriendo “un abanico que permite entender los asentamientos, las redes, los sistemas de transporte y de comunicación, y que está en crisis por nuevas actividades económicas, porque lo que tenemos hoy en día en el territorio es producto de esas dinámicas”.

Mirar hacia el Estrecho

En la presentación expuso la diputada independiente por Convergencia Social, Javiera Morales Alvarado. A partir de su lectura personal del texto, la abogada reflexionó en torno a la urgencia tanto de “rescatar el valor patrimonial del paisaje”, como de aplicar una lectura crítica del impacto que genera el desarrollo industrial en él. En ese espacio entre el siglo XIX y XX, afirmó, “se configuró el nacimiento del sujeto político, trabajador, que pelea por derechos sociales hasta el día de hoy, lo que nos invita a pensar acerca de cómo tomar hoy las decisiones ambientales y económicas, por ejemplo, cuando se trata de definir el alcance de industrias como la salmonicultura o el hidrógeno verde”, concluyó.

Otro de los presentadores del texto fue el seremi de Educación, Valentín Aguilera, quien valoró la presencia de representantes de juntas vecinales y de escuelas municipales entre los asistentes, y reconoció “el amplio trabajo investigativo, que va desde el viaje de Pedro Sarmiento de Gamboa a la industrialización del siglo XX, incluyendo a las clases obreras, esas personas anónimas que también escriben la historia”.

El libro se puede adquirir en la librería Entre Páginas de Punta Arenas, y en la editorial especializada en Arquitectura Stoq. Además, será distribuido en forma gratuita, prácticamente, en todos los establecimientos municipales de enseñanza básica y media de la región.

