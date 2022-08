Masiva concurrencia a Expo Carabineros 2022 en Punta Arenas

La 1°comisaría, a través de coordinaciones realizadas con la oficina del modelo de integración carabineros comunidad (MICC), el respaldo de la XII Zona de Carabineros de Magallanes y Antártica Chilena, y de la Prefectura de Magallanes Nro.28, llevó a cabo la realización de la Expo – Carabineros 2022, la cual producto de la pandemia, no se había realizado hace más de dos años.



El Capitán Fernando Quiñiñir Pino de la 1° comisaría informó, que en la organización de esta actividad, el personal policial involucrado, participó con una alta motivación, para compartir con los niños, niñas, jóvenes, y adultos de manera cercana, intercambiando experiencias profesionales, dando a conocer el quehacer policial de las distintas secciones y unidades especializadas de la región, y respondiendo las distintas inquietudes y consultas de los participantes.



La jornada se inició alrededor de las diez de la mañana, y se extendió hasta pasadas las 17:00 horas. Contó con la participación del Grupo de Operaciones Policiales Especiales GOPE, la Subcomisaría de Investigación de Accidentes de Tránsito SIAT Magallanes, Control de Orden Público COP, Sección OS7 LABOCAR, Dpto. de Reclutamiento y Selección P6, Oficina de Integración Comunitaria, Sección Montada, 1° Comisaría de Punta Arenas, Personal Motorizado, Sección Drones, Sección de Derechos Humanos, y la Sección Aeropolicial, como así mismo, contó con la colaboración de profesionales civiles de la institución.



El Suboficial Mayor Nano Muñoz, encargado de la MICC, agradeció a los distintos establecimientos educacionales de la ciudad, desde el nivel párvulo hasta la enseñanza media, a los docentes, dirigentes vecinales y a toda la comunidad, que colaboró en esta actividad, quienes participaron e hicieron posible este bonito reencuentro con nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos, luego de tanto tiempo.



La iniciativa fue valorada por los visitantes, quienes esperan que la actividad pueda retomarse cada año, dada la importancia de conocer en más detalle la labor policial preventiva.



Finalmente, el psicólogo forense Claudio Carrera Doolan de la Prefectura de Magallanes, señala que la jornada es una excelente instancia, muy saludable para dar a conocer distintas herramientas de trabajo y tecnologías, como el uso de drones, al servicio del resguardo y protección de la sociedad.



Carrera se refiere también, a la percepción de seguridad para nuestros vecinos y vecinas, al conocer a quienes velan por nosotros, en la prevención de accidentes de tránsito, en rescate y búsqueda de personas, investigaciones policiales, etc. Mostrando especialmente, a los más pequeños que el carabinero es una figura de protección y prevención del delito y no de castigo.



El poder vincular, a nuestros niños y niñas desde pequeños a nuestros funcionarios de manera más cercana, es esencial a la hora de solicitar ayuda inmediata en diferentes frentes. En este sentido, el trabajo comunitario, dar a conocer los planes cuadrantes, denuncias anónimas, protección de niños y adultos mayores, personas en situación de calle, sólo por nombrar algunas, es algo tremendamente positivo de la jornada, una actividad multidisciplinaria en la cual se dan a conocer las distintas especialidades policiales disponibles, los procesos de admisión a la Escuela de Formación de Carabineros de Chile y otras temáticas de interés, finalizó.-