ONEMI informa | Estado de rutas y condición meteorológica región de Magallanes | Viernes 12 de agosto

MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 12/08/2022 HORA: 08:30 HDM
Alertas Vigentes:ALERTA AMARILLA NACIONAL POR PANDEMIA.ALERTA VERDE PREVENTIVA EVENTO MASIVO, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.
PROVINCIA/COMUNA MAGALLANESPUNTA ARENAS
CONDICIÓN METEOROLÓGICA
ESTADO DE RUTAS
PUNTA ARENAS
CONDICIÓN: CUBIERTO, VIENTO DÉBIL.
RUTA Y – 580, HACIA EL ANDINO: SECA.
SI
NO
AGUANIEVE
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NIEVE
X
ESCARCHA
X
RETÉNAGUA FRESCA
CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VINETO DÉBIL.
SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: MOJADA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: MOJADA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y – 622 A SAN JUAN: MOJADA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y 620 DISCORDIA: MOJADA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y-620 A RESERVA PARRILLAR: MOJADA CON ESCARCHA POR TRAMOS.
SI
NO
AGUANIEVE
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NIEVE
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ESCARCHA
X
SUBCOMISARIARÍO SECO
CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
PRECAUCIÓN CON TRABAJOS EN ALGUNOS TRAMOS, SEÑALIZADOS EN AMBAS DIRECCIONES.SECTOR AEROPUERTODEL KM 17 AL 20: ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: ESCARCHA POR TRAMOS. KON-AIKEN, DEL KM 32 AL NORTE: ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y – 565CAMINO VIEJO: ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y – 530 a RIO CANELO: ESCARCHA POR TRAMOS,ADEMÁS CON CALAMINAS, BACHES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y – 50 a RÍO VERDE: ESCARCHA POR TRAMOS,ADEMÁS CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.
SI
NO
AGUANIEVE
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NIEVE
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ESCARCHA
X
PROVINCIA/COMUNA MAGALLANESLAGUNA BLANCA
CONDICIÓN METEOROLÓGICA
ESTADO DE RUTAS
RETÉNVILLA TEHUELCHES
CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RECTA MONUMENTO AL VIENTO: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA CH 255 DEL KM 25 AL 40: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.
SI
NO
AGUANIEVE
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NIEVE
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ESCARCHA
X
RETÉNMORRO CHICO
CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: ESCARCHA POR TRAMOS. SECTOR KM 146 PUENTE PENITENTE: ESCARCHA POR TRAMOS. SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: ESCARCHA POR TRAMOS. SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: ESCARCHA POR TRAMOS.
SI
NO
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NIEVE
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ESCARCHA
X
PROVINCIA/COMUNA MAGALLANESSAN GREGORIO
CONDICIÓN METEOROLÓGICA
ESTADO DE RUTAS
RETÉNTENIENTEHERNÁN MERINO CORREA
CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.
RUTA Y- 405: MOJADA, POZAS DE AGUA Y BARRO. RUTA Y- 455: MOJADA, POZAS DE AGUA Y BARRO. RUTA Y-485: MOJADA, POZAS DE AGUA Y BARRO. RUTA Y-475 RUTA HACIA SAN GREGORIO: MOJADA, POZAS DE AGUA Y BARRO.
SECTOR TOBOGANES: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.
RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. LLANURAS DE DIANA, RUBENS, VILLA RENOVAL: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA CH- 253 PASO FRONTERIZO: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.
SI
NO
AGUANIEVE
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NIEVE
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ESCARCHA
X
RETÉNDOROTEAPASO FRONTERIZOABIERTO
CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
RUTA CH-250: ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y-315: ESCARCHA POR TRAMOS.
SI
NO
AGUANIEVE
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NIEVE
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ESCARCHA
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RETÉNPUERTO EDÉN
CONDICIÓN: CUBIERTO CON LLUVIA, SIN VIENTO.
SIN NOVEDADES.
SI
NO
AGUANIEVE
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ESCARCHA
X
PROVINCIA/COMUNA ÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINE
CONDICIÓN METEOROLÓGICA
ESTADO DE RUTAS
RETÉNTORRES DEL PAINEVILLA CERRO CASTILLOPASO FRONTERIZODON GUILLERMOABIERTO
CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.
RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: ESCARCHA POR TRAMOS. SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y-290: ESCARCHA POR TRAMOS. SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: ESCARCHA POR TRAMOS.
PRECAUCIÓN, RUTAS CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES. RUTA CH-257, DESDE EL KM 100 AL 178: ESCARCHA POR TRAMOS. ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178. RUTA Y-257 HASTA EL KM 100 CUESTA VITELLI: ESCARCHA POR TRAMOS.
SI
NO
AGUANIEVE
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NIEVE
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ESCARCHA
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PROVINCIA/COMUNA TIERRA DEL FUEGOPRIMAVERA
CONDICIÓN METEOROLÓGICA
ESTADO DE RUTAS
TENENCIACERRO SOMBRERO
CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
PRECAUCIÓN, RUTAS CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES.SECTOR CUESTA ESTANCIA SPRINGHIL: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS, SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.
INFORMACIÓN NO ACTUALIZADA.RUTA HACIA CALETA MARÍA Y LAGO DESEADO: LAGO FAGNANO RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: RUTA Y -761 LAGO BLANCO: SECTOR: LOS CASTORES:RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA:Y-79 CRUCE LAS FLORES: Y-85 HACIA PUERTO YARTOU:
SI
NO
AGUANIEVE
NIEVE
ESCARCHA
PROVINCIA/COMUNA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOS
CONDICIÓN METEOROLÓGICA
ESTADO DE RUTAS
4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS
CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4 CON USO DE CLAVOS Y CADENAS.RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: ESCARCHADA. RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: ESCARCHADA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4 CON CADENAS Y CLAVOS.