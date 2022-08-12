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ONEMI informa | Estado de rutas y condición meteorológica región de Magallanes | Viernes 12 de agosto

ONEMI informa | Estado de rutas y condición meteorológica región de Magallanes | Viernes 12 de agosto
MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTAS FECHA: 12/08/2022 HORA: 08:30 HDM
Alertas Vigentes: ALERTA AMARILLA NACIONAL POR PANDEMIA.ALERTA VERDE PREVENTIVA EVENTO MASIVO, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.
PROVINCIA/COMUNA MAGALLANES PUNTA ARENASCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
PUNTA ARENAS  CONDICIÓN: CUBIERTO, VIENTO DÉBIL.RUTA Y – 580, HACIA EL ANDINO: SECA.         
 SINO 
AGUANIEVE  X
NIEVE   X   
ESCARCHA  X
 
  RETÉN AGUA FRESCACONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VINETO DÉBIL.SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: MOJADA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: MOJADA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y – 622 A SAN JUAN: MOJADA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y 620 DISCORDIA: MOJADA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y-620 A RESERVA PARRILLAR: MOJADA CON ESCARCHA POR TRAMOS.
 SINO 
AGUANIEVE X
NIEVE X
ESCARCHAX 
 
  SUBCOMISARIA RÍO SECO  CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN CON TRABAJOS EN ALGUNOS TRAMOS, SEÑALIZADOS EN AMBAS DIRECCIONES.   SECTOR AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50:            ESCARCHA POR TRAMOS. KON-AIKEN, DEL KM 32 AL NORTE: ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO: ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y – 530 a RIO CANELO: ESCARCHA POR TRAMOS,ADEMÁS CON CALAMINAS, BACHES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y – 50 a RÍO VERDE: ESCARCHA POR TRAMOS,  ADEMÁS CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.
    SINO         
AGUANIEVE   X  
NIEVE  X    
ESCARCHAX    
   
PROVINCIA/COMUNA MAGALLANES LAGUNA BLANCACONDICIÓN METEOROLÓGICA  ESTADO DE RUTAS  
RETÉN VILLA TEHUELCHESCONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.  RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RECTA MONUMENTO AL VIENTO: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA CH 255 DEL KM 25 AL 40: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.    
 SINO 
AGUANIEVE     X   
NIEVE  X     
ESCARCHAX                       
 
RETÉN MORRO CHICOCONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: ESCARCHA POR TRAMOS. SECTOR KM 146 PUENTE PENITENTE: ESCARCHA POR TRAMOS. SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: ESCARCHA POR TRAMOS. SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: ESCARCHA POR TRAMOS.  
 SINO 
AGUANIEVE  X
NIEVE   X
ESCARCHAX   
 
PROVINCIA/COMUNA MAGALLANES SAN GREGORIOCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREACONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.  RUTA Y- 405: MOJADA, POZAS DE AGUA Y BARRO. RUTA Y- 455: MOJADA, POZAS DE AGUA Y BARRO. RUTA Y-485: MOJADA, POZAS DE AGUA Y BARRO. RUTA Y-475 RUTA HACIA SAN GREGORIO: MOJADA, POZAS DE AGUA Y BARRO.  
 SINO 
AGUANIEVE X
NIEVE X
ESCARCHA X
 
    TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL ABIERTO     CONDICIÓN: NUBLADO CON LLOVIZNA, VIENTO DÉBIL.   SECTOR TOBOGANES: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.
 SINO         
AGUANIEVE X
NIEVE  X
ESCARCHA X        
 
  RETÉN CAÑADÓN GRANDECONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: HÚMEDA.          
 SINO 
AGUANIEVE X
NIEVE  X
ESCARCHA         X
 
PROVINCIA/COMUNA ÚLTIMA ESPERANZA NATALESCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
2DA. COMISARÍA NATALESCONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.      SIN NOVEDADES.
 SINO 
AGUANIEVE   X    
NIEVE X       
ESCARCHA  X      
 
 SUBCOMISARIA CASAS VIEJAS   PASO FRONTERIZO CASAS VIEJAS CERRADO  CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.  RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. LLANURAS DE DIANA, RUBENS, VILLA RENOVAL: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA CH- 253 PASO FRONTERIZO: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.
 SINO 
AGUANIEVE X
NIEVE                X
ESCARCHA X   
 
RETÉN DOROTEA PASO FRONTERIZO ABIERTOCONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.RUTA CH-250: ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y-315: ESCARCHA POR TRAMOS.          
 SINO 
AGUANIEVE X  
NIEVE X             
ESCARCHAX 
  
  RETÉN PUERTO EDÉN CONDICIÓN: CUBIERTO CON LLUVIA, SIN VIENTO.SIN NOVEDADES.
 SINO 
AGUANIEVE X
NIEVE X
ESCARCHA X
 
PROVINCIA/COMUNA ÚLTIMA ESPERANZA TORRES DEL PAINECONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO   PASO FRONTERIZO DON GUILLERMO ABIERTOCONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.             RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: ESCARCHA POR TRAMOS. SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y-290: ESCARCHA POR TRAMOS. SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: ESCARCHA POR TRAMOS.  
 SINO         
AGUANIEVE X
NIEVE    X
ESCARCHAX    
 
RETÉN CERRO GUIDOCONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL..     RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: ESCARCHADA.        
 SINO 
AGUANIEVE X
NIEVE      X
ESCARCHA X            
 
PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGO PORVENIRCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
3RA. COMISARÍA PORVENIR  CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.         SIN NOVEDADES.
 SINO 
AGUANIEVE X
NIEVE X   
ESCARCHA  X   
 
TENENCIA SAN SEBASTIÁN PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO  CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.      PRECAUCIÓN, RUTAS CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES.         RUTA CH-257, DESDE EL KM 100 AL 178: ESCARCHA POR TRAMOS. ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178. RUTA Y-257 HASTA EL KM 100 CUESTA VITELLI: ESCARCHA POR TRAMOS.
 SINO 
AGUANIEVE X
NIEVE X  
ESCARCHA X            
 
PROVINCIA/COMUNA TIERRA DEL FUEGO PRIMAVERACONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
  TENENCIA CERRO SOMBRERO      CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.PRECAUCIÓN, RUTAS CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES.   SECTOR CUESTA ESTANCIA SPRINGHIL: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS, SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.
 SINO 
AGUANIEVE X
NIEVE   X         
ESCARCHAX                              
 
PROVINCIA/COMUNA TIERRA DEL FUEGO TIMAUKELCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN PAMPA GUANACO   PASO FRONTERIZO BELLAVISTA CERRADO                                                                  CONDICIÓN: SIN CONTACTO.INFORMACIÓN NO ACTUALIZADA.   RUTA HACIA CALETA MARÍA Y LAGO DESEADO: LAGO FAGNANO RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: RUTA Y -761 LAGO BLANCO: SECTOR: LOS CASTORES:  RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: Y-79 CRUCE LAS FLORES: Y-85 HACIA PUERTO YARTOU:      
 SINO 
AGUANIEVE  
NIEVE  
ESCARCHA  
 
PROVINCIA/COMUNA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA CABO DE HORNOSCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
  4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS  CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4 CON USO DE CLAVOS Y CADENAS.   RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: ESCARCHADA. RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: ESCARCHADA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4 CON CADENAS Y CLAVOS.
 SINO 
AGUANIEVE  X  
NIEVE  X     
ESCARCHAX                      
 
TENENCIA YENDEGAIACONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.     
 SINO 
AGUANIEVE X
NIEVE X
ESCARCHA X
RETÉN PUERTO TOROCONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.SIN NOVEDAES.
 SINO 
AGUANIEVE X
NIEVE X
ESCARCHA X
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