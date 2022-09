29 familias fueron beneficiadas con recursos del Programa Habitabilidad

Con el objetivo de ayudar a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Punta Arenas, el Municipio local, con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social y la asistencia técnica de Fosis, llevó adelante el Programa de Habitabilidad, que benefició a 29 familias de la comuna.

“Son obras de mejora en sus viviendas o de algún tipo de mobiliario que les permite mejorar su vida dentro del hogar, pero con un concepto que es muy potente que es el autocuidado, y autocuidado significa poder tener más herramientas para que dentro del hogar estén mejor, y no es solamente un tema material, sino que también es un tema de cierto conocimiento que se les entrega, herramientas que permiten que estén mejor”, afirmó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

En tanto, el seremi de Desarrollo Social, Danilo Mimica, indicó que “es sumamente importante poder estar en esta actividad, dado el impacto que tuvo el beneficio en 29 familias, donde significativamente les va a ayudar a mejorar su calidad de vida”.

Dentro de las soluciones que el programa Habitabilidad contempló, estaban otorgar 24 soluciones constructivas, además de 12 de alto impacto, junto con entrega de equipamiento y promover la participación del grupo familiar en instancias de formación, para así impulsar acciones propias a cada familia.

“Nos ha ayudado harto. Fue una buena iniciativa para las familias que son de escasos recursos, el proyecto estuvo bueno, nos aportó hartas cosas, nos enseñó hartas cosas, tuvimos hartos talleres donde nos explicaron varias cosas que uno no sabe”, afirmó María José Bahamonde, una de las beneficiadas.

“Para mí muy bien, porque arreglé mi baño que estaba malo y sola no lo podía hacer, porque soy solita. Entonces, el baño, la cocina arriba, el techo, las llaves del calefont, así que muy bien”, señaló Mónica Palma, también beneficiada con el programa.

Inicialmente, el Programa Habitabilidad contemplaba una ejecución de 12 meses, pero debido a la pandemia, éste se debió extender por 7 meses más. El financiamiento ascendió a un monto superior a los $140 millones de pesos, de los cuales $28 millones y la ejecución del programa fue aportado por el Municipio de Punta Arenas.