Autoridades y dirigentes sociales de Puerto Williams sostienen reunión de diálogo participativo

– Representantes de más de 10 asociaciones estuvieron presentes para conversar respecto a diversas temáticas como conectividad aérea, marítima y terrestre, así como también vivienda, salud, ganadería, artesanía y equidad de género. “Es muy importante realzar el trabajo que hacen las organizaciones, porque ellas representan a un gran grupo de personas (…) Ellos son los que nos entregan todas las inquietudes y necesidades que tenemos que resolver”, dijo la delegada María Luisa Muñoz.

Una extensa jornada de diálogo se llevó a cabo en la sede de la Junta de Vecinos Nº1 de Puerto Williams, donde se realizó la tercera reunión anual del subcomité de organizaciones sociales, ejecutada por la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena.

En la instancia, desarrollada en el marco del Programa de Coordinación, Orden Público y Gestión Territorial, asistieron representantes de organismos pertenecientes a diversas áreas como participación ciudadana, pequeña agricultura y ganadería, turismo, cultura, artesanía, feminismo, educación y actividades al aire libre.

Los directivos tuvieron oportunidad de dar a conocer sus principales preocupaciones, pero también sus ideas para encaminar a posibles soluciones en temáticas como conectividad aérea, marítima y terrestre; vivienda; salud; energía; terrenos urbanos y fiscales; seguridad y orden público; capacitaciones en torno a la equidad de género; respuesta frente a variadas emergencias; oportunidades labores; comercio; espacios de desenvolvimiento social y cultural, entre otras.

La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, fue una de las autoridades presentes en esta jornada, a la que también asistió el alcalde de la comuna de Cabo de Hornos, Patricio Fernández. Ambos escucharon a los representantes de las organizaciones y también plantearon sus ideas relativas a los diversos aspectos conversados.

“La actividad que tuvimos con las organizaciones sociales tiene que ver con las directrices del Gobierno, que es acercarnos a la comunidad, mantener el diálogo permanente (…) Fue un diálogo súper directo. Como Delegación, hacemos un levantamiento de todas las problemáticas, la cuales se van a derivar a las autoridades que correspondan”, manifestó la delegada Muñoz.

“Es muy importante realzar el trabajo que hacen las organizaciones, porque ellas representan a un gran grupo de personas. Y son de las diferentes áreas, por lo tanto, tenemos que trabajar en conjunto (…) Ellos son los que nos entregan todas las inquietudes y necesidades que tenemos que resolver. Ése es el trabajo que estamos haciendo hoy en día como Delegación, para dar prontas soluciones a las necesidades que requieran”, agregó la máxima autoridad provincial.

Dirigentes opinan

Entre los asistentes estuvo presente Javier Godoy, representante de Baqueanos, organización de pequeños ganaderos de la zona, integrada por 18 personas. Respecto a la actividad, el vecino comentó que “me pareció una reunión bastante fluida, bastante buena. Harta información con respecto a las problemáticas de Puerto Williams, como el aislamiento, el comercio y el futuro de Puerto Williams. Ojalá participara mucha más gente, muchas más instituciones. Es lo que yo pido: que la gente participe. Dar su punto de vista no deja de ser importante”.

El dirigente detalló que, como agrupación, “estamos enfocándonos en buscar la salida del ganado. Sacarlos a través de vía marítima, en camiones, porque acá no contamos con matadero ni nada de eso. Un poco para alivianar la carga que hay y salir del paso, sino, no tiene sentido criar animales al no haber comercio. Nada tiene sentido en un pueblo si no hay comercio”.

Uno de sus principales anhelos es que en algún momento se abran las fronteras entre Puerto Williams y la localidad argentina de Puerto Almanza, ubicada en la ribera norte del canal Beagle, frente a la mencionada ciudad de Isla Navarino. “Todo Chile está conectado en todo su largo. Argentina cruza de un lado a otro y Chile también, y nosotros (habitantes de Puerto Williams), somos los que estamos castigados de alguna manera, si llevamos más de 40 años aislados. Lo encuentro inhumano, por la gente, por las familias que han hecho soberanía en Puerto Williams, por el comercio, por intercambios culturales, por el mismo turismo, entonces, nos impide seguir desarrollando. Necesitamos un acceso fijo, una salida rápida. O la salida a Almanza o el término pronto del camino Vicuña-Yendegaia”, opinó.

Es por ello que ve con esperanza este tipo de reuniones organizadas por la Delegación Antártica Chilena. “Vamos a seguir participando. Además de representar a mi grupo, soy residente hace varios años acá con toda mi familia, así que queremos seguir desarrollándonos en Puerto Williams. No queremos abandonar”, sostuvo Godoy.

En tanto, Jennifer Astorga, presidenta de la agrupación Artesanos en el Fin del Mundo, coincide con la voluntad de continuar asistiendo a estas reuniones, especialmente al representar a una colectividad recientemente constituida, compuesta actualmente por 22 mujeres.

“Nuestro objetivo es tener un lugar físico donde exponer y vender nuestros trabajos, y por eso a nosotros nos sirven bastante estas instancias para plantear esa necesidad, que es la principal y la que impulsó a que nos agrupáramos”, dijo, para luego profundizar que “siempre ha habido el proyecto (de tener un lugar para vender artesanía) y nunca se ha concretado. Por el momento, vamos a estar en distintas sedes hasta que logremos tener nuestro lugar”.

En esta reunión, junto a los mencionados dirigentes y autoridades, también participaron representantes de las siguientes organizaciones: Junta de Vecinos Nº1 de Puerto Williams, Huertos Familiares, Comité Cultural de Puerto Williams, Kolectiva de Mujeres de Puerto Williams, Club Andino Cabo de Hornos, Centro General de Padres del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, Cámara de Turismo de Cabo de Hornos y Club Social, Deportivo y Cultural Beagle.