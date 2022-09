Camara Chilena de la Construcción capacitó a carpinteros de obra gruesa en Punta Arenas

Veinticinco personas recibieron un certificado de aprobación del curso “Carpintero en Obra Gruesa”, programa formativo impulsado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Punta Arenas, a través de la Escuela Tecnológica de la Construcción (ETC), en conjunto con la Fundación para el Desarrollo de la XII Región de Magallanes (FIDE XII) y con el financiamiento de la Constructora Salfa.





“Según un estudio que efectuamos entre nuestras empresas socias CChC Punta Arenas, hay más empleos disponibles para carpintería en obra gruesa, por lo que decidimos organizar un curso, capacitar a personas, entregarles competencias, para que puedan ingresar a nuestro sector productivo con mayores conocimientos. Estamos contentos porque 25 personas se certificaron y de esas, doce son mujeres, por lo que estamos avanzando hacia una industria con mayor inclusión femenina. Con el éxito de este curso esperamos organizar muchos más, e incluso llevar este programa a nivel nacional” indicó Carlos Braun, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas.





El Obispo Bernardo Bastres, uno de los artífices de esta alianza entre FIDE XII y la CChC Punta Arenas, asistió a la ceremonia de entrega de diplomas y afirmó que “esta idea nació hace mucho tiempo: golpeamos la puerta del Gobernador Flies, quien nos puso en contacto con la Cámara de la Construcción. Gracias al compromiso de la asociación gremial, concretamos este curso, que esperamos que sea el primero de muchos. Logramos que personas vulnerables se capacitaran en un oficio y así puedan encontrar pronto empleo, con una perspectiva





El curso fue gratuito para los treinta estudiantes inscritos, dado que la instancia fue financiada a través de franquicia tributaria aportada por Constructora Salfa. De los treinta alumnos iniciales, veinticinco cumplieron con un mínimo de 75% de asistencia y aprobaron con nota 4.0 o superior.





“Estamos muy contentos de poder aportar un granito de arena para la capacitación en oficios de la construcción. La formación es uno de los pilares del área social de la Cámara y es muy importante que se puedan concretar este tipo de cursos para personas que estén interesadas en ser parte de nuestro sector. Felicito a quienes obtuvieron esta certificación y esperamos que pronto puedan conseguir un trabajo en la construcción”, indicó Cristóbal Bascuñán, presidente del Consejo Social de la CChC Punta Arenas y gerente de Constructora Salfa.





Estudiantes preparan su entrada al sector de la construcción





El curso “Carpintero en obra gruesa” ofrecido por la CChC, FIDE XII y Constructora Salfa, se enfocó en Metalcon, sistema constructivo muy utilizado en la región de Magallanes.





“Como Gobierno regional felicitamos a todos los actores involucrados, especialmente a la Cámara de la Construcción por su disposición. Acá se retomó la tradición del sector, que es la enseñanza de maestros a aprendices. Este camino que se hace en conjunto, entre la sociedad civil, el área privada y quienes necesitan formarse para ponerse a disposición del mundo laboral es un círculo virtuoso”, señaló Jorge Flies, Gobernador de Magallanes.







La capacitación constó de 80 horas, divididas en 16 jornadas de estudio de 5 horas cada una. Las clases se efectuaron de lunes a viernes del mes de agosto, desde las nueve de la mañana a las dos de la tarde, en las dependencias de FIDE XII (José Martínez de Aldunate 1539, Punta Arenas).





“Para mí este curso fue un impulso, porque no sabía nada de construcción, pero puse de mi parte y aprendí. Esto me va a servir para el futuro, para que se abran puertas para nuevos trabajos”, indicó Américo Manchileo, uno de los estudiantes del curso.





Por su parte, Pía Díaz, una de las doce mujeres que obtuvo la certificación en carpintería en obra gruesa, aseveró que “aprendimos mucho sobre construcción, metalcon, presupuestos, etc., y tuvimos mucha práctica. Estamos felices del término del curso y de tener más capacidades, porque con ello podremos optar a otro tipo de trabajos en la construcción. La mitad del curso estaba compuesto por mujeres, por lo que este tipo de instancias son una buena manera de hacernos partícipes en el sector de la construcción”.