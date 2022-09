Cambio de gabinete en el corazón político de La Moneda | Manuel Luis Rodríguez | Opinión

A menos de seis meses del inicio del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, y como un primer efecto provocado por el cimbronazo del triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre, se produce hoy un cambio de gabinete en el corazón del Comité Político de La Moneda.

Seis Ministros en un momento político y social donde los efectos del plebiscito fueron asumidos por el Gobierno, mediante una rápida operación política, donde el eje son las relaciones del Ejecutivo con el Congreso, que estarán a cargo de Ana Lya Uriarte, una figura política con experiencia y ex jefa de gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet, y un nuevo impulso a la agenda de seguridad, que estará en manos de Carolina Tohá, ex alcaldesa de Santiago y figura política del mundo de la ex Nueva Mayoría.

Durante la ceremonia, en el Palacio de La Moneda, el Presidente de la República sostuvo que este cambio responde al reforzamiento de las distintas áreas para cumplir prontamente con las demandas de la ciudadanía: “Hago este cambio de gabinete pensando en nuestro país”.

“A quienes entran hoy día tienen grandes tareas, necesitamos una nueva coordinación del Gobierno. Quiero también que en conjunto fortalezcamos la coalición que nos respalda y por sobre todo enfrentar con quienes se quedan las urgencias ciudadanas”.

Las urgencias de la ciudadanía en materia de seguridad, salud, vivienda, energía y transporte y en especial en diálogo político con el Congreso se enfrentarán ahora con renovados bríos.

Manuel Luis Rodríguez U.