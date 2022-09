Empresa naviera TABSA se adjudicó licitación de tramo marítimo entre Puerto Williams, Navarino y Puerto Toro



• Se extiende contrato con empresa naviera TABSA

• Se mantienen los valores para los residentes

• Se reservan cupos hasta minutos antes del zarpe

Punta Arenas, septiembre 23 de 2022.- Luego de un tiempo de incertidumbre para la comunidad de Puerto Williams, al mediodía de hoy, en conferencia de prensa se entregó la buena noticia que aseguraba la conectividad marítima para sus habitantes: se logró la continuidad con una extensión del contrato con la empresa TABSA que comienza a regir a partir del 19 de octubre y que brinda tranquilidad a todas las familias que residen en nuestra austral ciudad.

Fue la Delegada Presidencial Regional, Luz Bermúdez Sandoval y los Seremis de Transporte, Rodrigo Hernández Navarro y Gobierno Arturo Díaz Valderrama, los encargados de informar sobre los resultados de las gestiones realizadas desde hace ya algunos meses y entregar tranquilidad a la población, asegurando el derecho a la conectividad.

Al respecto, la Delegada Presidencial Regional, tomó la palabra para explicar que este proceso fue un trabajo de varios meses, preparando el contrato nuevo, ya que el anterior finalizaba el 18 de octubre y se ha concluido satisfactoriamente. La autoridad explicó que “se escuchó a las distintas partes en lo relacionado a los costos, dentro de los plazos contemplados y siempre con el compromiso de Gobierno de garantizar la conectividad a toda nuestra región. La licitación fue del orden de 300 millones de pesos mensuales, comparado con el contrato anterior de 170 millones, entendiendo los distintos costos que tienen que asumir las empresas por el alza de los precios, lo relacionado con la mantención y todo lo técnico que justifica el monto asignado”.

En tanto el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Rodrigo Hernández Navarro, explicó que “se trata de la conectividad que ya conocen los residentes de Navarino, Puerto Williams y Puerto Toro, son los viajes para pasajeros y carga, más los viajes mensuales para combustible, básico para el territorio, y dentro de ello se respetan los precios que tenían los residentes en el contrato anterior, hay una reserva de asientos que se va a mantener, alrededor del 25% de las butacas hasta los últimos minutos antes del zarpe. (Antes esta reserva no existía), tarifa gratuita para el adulto mayor residente y de un 50% para adultos mayores no residentes. La tarifa por tramo para adultos residentes es de $7.350. Para el no residente es de $143.000

El Seremi Hernández agregó que ya se está trabajando en una licitación definitiva; “estamos como Ministerio tratando de hacer un esfuerzo para tener una base de licitación que sea más competitiva con un formato pre aprobado por Contraloría que permita actuar más rápido, salvo variaciones específicas que se vayan haciendo de acuerdo a los territorios o necesidades especiales”.

En la misma línea, el Vocero de Gobierno, Arturo Díaz Valderrama, manifestó que “los temas de conectividad y descentralización son ejes importantísimos que debemos abordar, y en ese sentido la conectividad marítima con las zonas más alejadas de nuestra región es fundamental. Estamos muy contentos que esto haya llegado a buen puerto, pero debo indicar que esto se trata de una licitación que se enmarcó en todos los límites normales en cuanto a los tiempos y procedimientos, por lo tanto habrá continuidad del servicio establecido y próximamente ya los vecinos y vecinas de Puerto Williams van a poder gozar de este beneficio. Incluso con las mejoras que trae esta licitación”.