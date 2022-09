Impactante simulacro de accidente vial en Avenida Frei de Punta Arenas | Campaña de CONASET «Siempre hay alguien que te espera, cuida tu vida»

“Siempre hay alguien que te espera. Cuida tu vida” es el nombre de la campaña de Conaset que buscar generar conciencia en las y los conductores, ciclistas y peatones en el marco del feriado de 4 jornadas en que se celebra el día de la independencia nacional.

“Estamos muy preocupados, porque no queremos que pase lo que hemos visto recién”, dijo la delegada presidencial regional Luz Bermúdez frente a la desgarradora imagen de los padres de una joven mujer gravemente herida tras ser víctima de un impactante siniestro vial, instancia elegida para llamar la atención de las y los usuarios de la vía pública durante este fin de semana largo, para que extremen su sentido de responsabilidad y conciencia al momento de celebrar las fiestas patrias. “Son situaciones que impactan a distintos grupos humanos, a las familias, que se pueden prevenir. Necesitamos que nos cuidemos y seamos responsables para no tener que lamentar situaciones como las que presenciamos en esta simulación”.

Por su parte el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Rodrigo Hernández refiriéndose a todos quienes elegirán el vehículo particular para desplazarse este fin de semana largo, expresó “Este simulacro nos trae la idea de que podemos morir por las malas decisiones que tomamos. Nuestro cerebro actúa tratando de borrar la idea de la muerte y eso va construyendo una distorsión en la que finalmente pensamos que somos inmortales. Este simulacro es para recordarles que no”. Agregó que por las decisiones que toman, las personas pueden dañarse a sí mismos y a otros y generar un “drama tremendo”

Pero el llamado no es sólo para automovilistas. Conductores de otros modos como ciclistas y motociclistas también deben maximizar su sentido preventivo en estos días. “En el marco de la campaña de este año, queremos como Senda enfatizar que nuestras decisiones afectan directamente a quienes más nos quieren. El consumo de alcohol y otras drogas asociado a la conducción no sólo afecta a quien consume si no también a quienes se preocupan por nosotros”, señaló la directora regional de Senda Lorena Guala, informando que en lo que va del año han sacado de las calles 29 conductores por consumo alcohol y 11 por consumo de drogas, en los operativos que realizan junto a Carabineros.

Por su lado, el director del Servicio Médico Legal René Castro manifestó su preocupación al ver cómo las cifras regionales en materia de consumo de alcohol y conducción exceden las nacionales. “Nuestra institución realiza los análisis de alcoholemia asociados a hechos de investigación judicial y nos alarma que las cifras de personas que manejan en estado de ebriedad en la región son muy superiores a las que se encuentran en las encuestas realizadas por Senda nivel nacional. 1 de cada 3 personas que son controladas por Carabineros conduciendo lo hacen en estado de ebriedad y esa es una cifra muy alta”, remarcó.

“Tenemos que considerar que en jóvenes y adultos jóvenes esta es la segunda causa de muerte” agregó la seremi de Salud Francisca Sanfuentes. Junto con reforzar el llamado preventivo, recordó a quienes se desplazan en vehículos con niños y niñas, a no olvidar nunca sus sistemas de retención tanta para ellos como para los adultos “ya que en caso de siniestros previenen daños de mayor gravedad”.

El jefe de la XII Zona de Carabineros General Claudio Pizarro comentó que en nuestra región en lo que va del 2022 llevamos más de 780 accidentes de tránsito y 370 personas han sido detenidas por conducir en estado de ebriedad. Anunció que este fin de semana se dispondrán 200 carabineros en las rutas y zonas urbanas para controlar la ingesta de alcohol en los conductores, además del personal que estará dispuesto territorialmente como los efectivos de la SIAT, Subcomisaría de Investigación de Accidentes de Tránsito.

El jefe de la SIAT, capitán Álvaro Baquedano informó que “nuestra región ya presenta una lamentable cifra de 11 fallecidos, por ello que debemos recordar que la seguridad vial parte por cada uno de nosotros y no queremos que tú seas parte de la cifra que enluta a nuestra región”, indicó.

Las autoridades presentes remarcaron y agradecieron el trabajo que realiza Samu, Bomberos y Carabineros frente a los siniestros, ya que no sólo atienden a las víctimas si no que deben contener a los familiares frente a las desgarradoras imágenes que dejan este tipo de hecho, todos posibles de prevenir.