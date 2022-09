Municipalidad de Río Verde certificó a 20 vecinos y vecinas en técnicas de Gasfitería Básica

A través de un taller teórico – práctico, que duró dos jornadas y que buscaba entregar las herramientas necesarias a los y las participantes para que puedan desempeñar este rubro de la mejor manera posible.

Tras dos jornadas de arduo trabajo, 20 vecinos y vecinas de Río Verde fueron certificados en Gasfitería Básica, a través de un taller realizado por el municipio de la localidad, que les entregaba las herramientas necesarias para desempeñar este importante rubro.

Las temáticas que fueron impartidas por el Centro de Capacitación y Desarrollo Empresarial de Chile (Cenpadech), quien además acredita el certificado, fueron de gasfitería, termofusión e instalaciones sanitarias.

Al respecto, la alcaldesa de Río Verde, Sabina Ballesteros Vargas, manifestó que “estamos muy contentos y orgullosos de poder tener nuevamente una iniciativa como esta, talleres de fomento productivo, donde vecinos y vecinas, tanto de Continente como de Isla Riesco, puedan participar de talleres básicos y que puedan ser apropiados también en su trabajo diario. Hoy día un taller de Gasfitería, en que tenemos un profesor que nos ha acompañado los dos días consecutivos y la verdad es que vemos a los participantes bastante comprometidos y les ha gustado. Hemos tenido mujeres como hombres, atentos a este tipo de enseñanzas. Para nosotros la idea de estas actividades de fomento productivo, es poder contribuir al día a día de los oficios que se realizan en el campo y también que puedan tener una carta o un as bajo la manga en cuanto a las labores que puedan desempeñar, tanto en el campo, en las estancias o en sus propios hogares”.

Por su parte, el profesor encargado de dictar el curso, Francisco García, quien tiene amplia experiencia en este rubro, explicó “hicimos un curso de Gasfitería Básica acá en Río verde. Acá las personas pudieron aprender algunos conceptos básicos sobre instalaciones sanitarias de alcantarillado e instalaciones de gas. Estos conceptos básicos fueron en una clase teórica y esos conceptos básicos además se fueron explicando uno por uno y posteriormente se aplicaron en una clase práctica, en un taller, donde trabajaron con diferentes materiales como fierro galvanizado, PPR y PVC sanitario gris. Aprendieron cómo trabajarlos y el procedimiento que se debe hacer para trabajarlos en forma correcta”.

Durante la ceremonia de certificación, junto a la alcaldesa de la comuna, participó también el concejal Rodrigo Concha, quien destacó la realización de estos talleres y sostuvo que “este tipo de cursos, que ya se han venido realizando durante todo el año, creemos que es muy importante para la gente de la comuna, para entregarles una herramienta adicional a sus trabajos, pueden reforzar conocimientos en áreas que a lo mejor las tienen, pero faltan detalles técnicos y así poder ocuparlos en sus labores o bien en algún trabajo extra. Creemos que la gente comparte a su vez un fin de semana agradable, de conocimientos y son actividades muy positivas que se van a seguir realizando durante el año y el que sigue”.

Uno de los certificados, Luis Rojas de Estancia El Trébol, agradeció al municipio por esta oportunidad y afirmó “en estos días de taller he podido aprender, como bien, el taller es de Gasfitería, lo que es con material galvanizado, con PVC, las uniones, cosas que en particular en nuestra estancia, nos va a ayudar bastante. Una ayuda que nos brinda la Municipalidad para poder aprender esas cosas básicas, pero que son muy importantes en el campo. Lo que más me llamó la atención, me gustó, fue la enseñanza del profesor, que lo hizo más práctico todo y también lo que me gustó, fue la confraternización que tuvimos acá con los compañeros, en el momento de compartir el desayuno, el almuerzo y en el mismo trabajo, también lo ayuda a uno a sociabilizar y conocer más gente”.

Otro de los certificados fue Julio Alvarado de Estancia Rocallosa, quien comentó que “es bueno que hagan estos cursos por uno aprende harto. Uno sabe poco, pero aquí algo se aprende con el profe, quien nos enseñó de PVC y los fierros, así que algo se aprendió. Uno como trabaja en estancia, de repente se echa a perder una cañería, uno lo trata de arreglar como puede pero como uno ahora aprendió algo, ya nos queda en la cabeza, así que es bueno eso”.

Celeste Sepúlveda de Estancia Palomares también fue una de las certificadas y enfatizó que “hemos aprendido todo lo básico de gasfitería, instalaciones, cómo poner correctamente un codo, la T, todo lo básico que uno debería saber. Ya hemos hecho varios cursos y super agradable el ambiente, los profesores. Agradecer nuevamente a la alcaldesa de Río Verde, que siempre nos invita y nada, súper agradecida de estos momentos que hemos pasado”.

Destacar que, al iniciar el taller, cada alumno recibió una bolsa de materiales que contenía elementos de protección Covid 19, material de estudio anillado referente a la materia, lija, un par de guantes de cabritilla, pegamento y una escobilla de acero. Además de ello, en la ceremonia de certificación, se sortearon 4 kits de trabajo que incluían una termofusora PPR, set de terrajas, pistola de calor, arco sierra más repuestos, lima de fierro, cortadora de tubo, mordaza para tubos y guantes con refuerzo.