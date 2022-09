Quedan 7 días para el simulacro por desborde del Río Las Minas en Punta Arenas



• Delegada Luz Bermúdez: invitamos a la ciudadanía a participar, a comprometerse. Que aprovechen esta oportunidad para revisar sus planes de evacuación. Hacemos difusión porque queremos que la comunidad sepa que esto se va a realizar, que no los sorprenda desprevenidos. Es una oportunidad en términos de prevención”.



• Director Onemi, Juan Carlos Andrades: “La movilización iniciará a las 11:30 con el mensaje SAE a los celulares y a su vez la alerta directa por parte de las policías, bomberos y otras entidades y se prolongará por, aproximadamente, una hora y media“.





Punta Arenas, septiembre 23 de 2022.- Ayer por la tarde la intersección de Colón con Bories fue el punto de reunión del Equipo de Difusión del Simulacro que se realizará exactamente en siete días más, el 29 de septiembre a las 11:30hrs de la mañana.

El equipo de Difusión, tiene la misión de explicar a la comunidad involucrada, esto es vecinos y vecinas de los barrios que participarán en el ejercicio, Barrio Croata, Sector Centro y Playa Norte, explicarles que el día del ejercicio tendrán que trasladarse hacia un punto de encuentro establecido, con el fin de salvaguardarse ante un eventual desborde.

La realización de simulacros de evacuación permite mejorar la planificación, comunicación y coordinación entre las comunidades, y en este caso fortalecer la capacidad de respuesta frente a un posible aluvión con desborde del río que cruza nuestra ciudad, como ya ocurrió hace 10 años.

Entonces poner a prueba las herramientas con las que en este momento se cuenta, en caso de que suceda un evento de esta categoría, saber hasta dónde estamos preparados, qué necesitamos mejorar y hacer las evaluaciones posteriores, son los objetivos de este simulacro. Al respecto, la Delegada Presidencial Regional, Luz Bermúdez Sandoval, puntualizó que “tenemos un compromiso de Gobierno con la prevención de emergencias y desastres para lo cual se llevará a cabo la simulación de la salida del río de Las Minas, una amenaza patente en nuestra región y que es importante nos encuentre preparados. Para eso invitamos a la ciudadanía a participar, a comprometerse. Que aprovechen esta oportunidad para revisar sus planes de evacuación. Hacemos difusión porque queremos que la comunidad sepa que esto se va a realizar, que no los sorprenda desprevenidos. Es una oportunidad en términos de prevención”.

Al ser consultada por la forma en que la comunidad se enterará del “desborde del río”, la Delegada explicó que “llegará una alarma a través de un mensaje de texto, a toda la comuna, lo que no quiere decir que toda la comuna tiene que evacuar, sino que la zona que está marcada en el mapa que estaremos difundiendo. También habrá perifoneo por distintas entidades haciendo el llamado a evacuar. La idea es que pueda participar el sector público y privado, esperamos que todos se sumen a este simulacro, revisen sus planes de evacuación y puedan ejecutarlos y ponerlos en práctica. ¿Por qué es una oportunidad? Para ver si es que es un plan viable o no, para que puedan ver si tienen que modificarlo, para saber qué tan preparados estamos en caso de que tengamos que evacuar, así es que la invitación es a aprovechar esta oportunidad. Creo que es una muy buena señal que como región nos preparemos ante este tipo de situaciones, que le da un buen mensaje al sector turismo, de que somos una comuna que se prepara ante cualquier emergencia o desastre, al sector comercio también.

Asimismo, consultado el Director regional de Onemi, Juan Carlos Andrades, por la logística del ejercicio, explicó que “es un polígono que ha sido determinado por SERNAGEOMIN, el organismo técnico que por sus estudios de la cuenca y desde el trabajo permanente en la Mesa Cuenca para la visualización preventiva en la reducción de riesgo y desastre. Una de ellas es la preparación de la comunidad en las zonas de mayor peligro. En esta ocasión, en el centro de la ciudad, donde tuvimos las principales afectaciones la vez anterior, hace diez años. Y aquí hago un paréntesis, por la importancia que tiene que la comunidad sepa que esto puede volver a suceder, por lo tanto ese ámbito de la preparación es importante desde el punto de vista de la conciencia y la participación de todo el mundo en ello”.

Se movilizarán, aproximadamente, 12 mil personas. El público flotante, que trabaja en el sector, lo compone unas 2000 mil personas. El número de colegios participantes aporta 6500 personas y 4000, son las personas que habitan en la zona. Para la eficacia del simulacro, “el sector se divide en 6 zonas y a su vez, cada una de ellas tiene un punto de encuentro. Se estima que los puntos de encuentro van a tener entre 1500 a 1800 personas cada uno de ellos y la profesionalización de los puntos de encuentro se refiere a las personas que van a recibir a toda la gente que evacúa, por las vías designadas, que en los planos están en color azul hacia esos puntos de encuentro para irlos distribuyendo en el lugar y evitar que se aglomeren, que no ocurran accidentes, e ir identificando a las personas que pueden llegar con algún tipo de afectación producto del movimiento, o en tiempos reales de una situación de pánico y poner en práctica la buena atención y movimiento de las personas por las calles”, definió el Director Andrades.

Por su parte, la Seremi Dahian Oyarzún Rathgeb, explicó el rol del Ministerio de Obras Públicas regional en este quehacer: “el rol del ministerio es súper importante a raíz de todo lo que nos tocó trabajar en el año 2012 por el aluvión que se desató en el Río Las Minas, y hoy día estamos presente con todo nuestro equipo. Con un encargado de emergencia en terreno, tenemos 9 en total y vamos a coordinar la evacuación del edificio de los Servicios Públicos, con los otros servicios también y hoy día vamos a estar desplegando en terreno las zonas que a nosotros nos corresponde cubrir, con nuestro equipo de la DOH y DGA, para dar tranquilidad a la población y la invitación es que se sumen a este simulacro porque vamos a estar preparados para si en caso eventual pueda suceder otro aluvión en la ciudad.

A través de la DGA hemos puesto puntos de medición de caudales y por otra parte desde la DOH hemos hecho conservaciones al borde del río Las Minas y también algunas limpiezas en conjunto con la Municipalidad y seguimos avanzando en ello, en la medida que podemos contar con financiamiento, pero está dentro de nuestros planes continuar con estas limpiezas para asegurar por sobre todo, la vida de las personas.







De esta manera, la planificación sigue su curso, durante la semana continuará la difusión hacia la comunidad y el día 29, luego de reunirse el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres COGRID, se dará inicio al simulacro, el que pondrá a prueba las herramientas con las que en este momento contamos, en caso de que sucediera nuevamente un evento de esta magnitud. Sabremos realmente cómo es nuestra preparación, nuestra capacidad de respuesta y luego de las evaluaciones posteriores saber qué es lo que debemos mejorar.