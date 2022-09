Seremi del Trabajo difundió en locales comerciales la normativa respecto de los feriados irrenunciables de Fiestas Patrias

Junto con recordar que los días 18 y 19, la Dirección Regional del Trabajo desplegará un operativo de fiscalización en tres de las cuatro provincias de la región, para asegurar el cumplimiento de la norma.

Punta Arenas, 15 de septiembre 2022. Con un recorrido que inició en la galería Palace y culminó en los locales comerciales de calle Bories, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Doris Sandoval Miranda, acompañada por la Dirección Regional del Trabajo y el equipo del Instituto de Seguridad Laboral, conversaron con locatarios y trabajadores de los locales comerciales del centro de Punta Arenas, para informarles acerca de la normativa vigente respecto del feriado obligatorio e irrenunciable que rige para los días 18 y 19 de septiembre, específicamente para los y las trabajadoras del comercio; como también, para concientizar sobre seguridad y medidas preventivas en el trabajo.

“Estamos interesados e interesadas en que estas sean unas Fiestas Patrias seguras y con un respeto irrestricto a la normativa laboral. Que de no ser así, quienes no cumplan esta normativa, arriesgan multas que van desde las 5 a las 20 UTM por cada trabajador o trabajadora respecto de la cual se incumpla su descanso obligatorio irrenunciable. Además de la multa se procede al cierre del local, por lo que no tiene sentido iniciar nuestras fiestas de esa manera. Así que estamos abogando por prevención, por educación y por eso hemos venido a entregar esta folletería”, explicó la seremi del Trabajo y Previsión Social.

Los días 18 y 19 de septiembre son feriados obligatorios e irrenunciables dispuestos por la ley 19.973 para todos los trabajadores y trabajadoras del comercio, incluidos quienes se desempeñan en las denominadas “tiendas de conveniencia” que funcionan adosadas a los servicentros, en la medida que la actividad que estas realicen se limite a la venta de productos y mercaderías y no alimentos preparados allí mismo.

Este año además de los feriados irrenunciables del 18 y 19, se suma un nuevo día feriado para el día 16 de septiembre que, sin embargo, “no forma parte de los feriados irrenunciables del comercio. Por lo tanto, es un día festivo, pero para todas las empresas que tienen jornada de lunes a domingo, pueden laborar en forma normal”, detalló el director regional del Trabajo (s), René Zúñiga.

Quien también agregó que durante este fin de semana de Fiestas Patrias se desplegarán por la región para asegurar que se cumpla la norma. “Vamos a tener equipos en las tres provincias que van a estar de turno ante cualquier denuncia que pueda surgir. Los trabajadores podrán ingresar estas denuncias en un banner especial que se va a habilitar en la página www.dt.gob.cl. Históricamente estos feriados irrenunciables son de baja infraccionalidad, así que esperamos que esto se repita y que a los empleadores les vaya bien, pero los días de feriados deben estar cerrados sus locales”, agregó el director (s).

Durante estas Fiestas Patrias el descanso de los trabajadores y trabajadoras deberá comenzar a las 21:00 horas del día sábado 17 de septiembre y finalizar a las 06:00 horas del martes 20 de septiembre, salvo las alteraciones horarias con motivo de la rotación de los turnos, cuando podrán prestar servicios entre las 21:00 y 24:00 horas del sábado 17 de septiembre o entre las 0:00 y las 6:00 horas del martes 20 de septiembre.

Están exceptuados de este feriado los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en clubes, restaurantes, establecimientos de entretenimiento, tales como cines, espectáculos en vivo, discotecas, pub, cabarets, locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos, casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados, farmacias de urgencias y de turno definidas por la autoridad, expendios combustibles y las llamadas “tiendas de conveniencia” adosadas a los servicentros si venden alimentos preparados allí mismo.

Para quienes no cumplan esta norma se expone multas de, en el caso de la microempresa (1 a 9 trabajadores/as) y pequeña empresa (10 a 49 trabajadores), 5 UTM ($297.975); la mediana empresa (50 a 199 trabajadores/as), 10 UTM ($595.950) y la gran empresa (200 y más), 20 UTM ($1.191.900).

Las multas aplican por cada trabajador y/o trabajadora que se encuentre en el lugar incumpliendo la normativa de feriados obligatorios e irrenunciables. Para realizar denuncias, además de la página de la DT, se encuentra disponible una línea telefónica: 600 450 4000.