Servicio del Patrimonio Cultural informa ampliación presupuestaria para proyecto de Biblioteca y Archivo Regional en Punta Arenas

El pasado viernes el Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena aprobó en sesión extraordinaria la asignación de 27.800 millones de pesos para la habilitación de la Biblioteca y Archivo Regional en la ex Cárcel de Punta Arenas. El monto considera una inversión conjunta de 50% de los recursos aportados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), 25% sectorial del Servicio del Patrimonio Cultural (Serpat) y 25% procedentes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional que se anexan al FNDR.

El costo estimado en 2019 para esta obra de gran envergadura fue de casi 16 mil millones de pesos, de los cuales el Gobierno Regional aportaría cerca de $12 mil millones. Un año después se publicó la primera licitación, que tuvo que ser cancelada por razones sanitarias (pandemia Covid-19).



En 2021 se levantó una segunda licitación, la cual no fue adjudicada puesto que el único oferente presentó un presupuesto un 76,43% más alto que los recursos disponibles. Por ello, el proyecto fue reevaluado por parte del Ministerio de Desarrollo Social, tras lo cual se justificó el aumento de costos. Con la información anterior, se realizaron nuevamente los trámites para contar con la aprobación de las instancias pertinentes, obteniendo el Resultado de Análisis Técnico Económico RS (que significa «Recomendación favorable, sin observaciones») el 8 de agosto pasado.



Cabe mencionar que este proyecto no está sujeto a la obligación de someterse al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental en forma previa a su ejecución, mediante la Resolución Exenta N°126 del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) del 16 de abril de 2018.



La Biblioteca y Archivo Regional es un anhelo de larga data para la comunidad regional, que surge como proyecto en el marco del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas duran te el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Además de habilitar y construir un complejo unificado que preste ambos servicios y genere un espacio de encuentro comunitario en torno a la lectura local, servirá también para descentralizar el Archivo Nacional acercándolo a la Región de Magallanes y recuperar dos edificios patrimoniales en desuso, rescatando su valor histórico y evitando su completo deterioro.



El gobernador regional, Jorge Flies, expresó que «este es un proyecto que tuvimos que reevaluar por los costos que hoy día tiene la construcción, y será uno de los hitos más importantes en cultura y conocimiento de la región: la Biblioteca y Archivo Regional. Mucho de nuestro patrimonio histórico no está en la región, sino que está en Santiago, en el Archivo Nacional y el tener un Archivo Regional, nos permite recuperar un sinnúmero de datos que hoy día no cuenta la región y es una de las pocas capitales que no tiene Biblioteca Regional. Aparte de ser un espacio de cultura, será un espacio de encuentro, abierto a toda la comunidad y, a partir de sus dos roles, tendrá espacios para charlas, capacitaciones y conferencias, en pleno corazón del casco histórico. Estamos muy contentos”.



Por su parte, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Diego García, «esta es una señal clara y contundente de parte del Consejo Regional hacia la cultura, las artes y el patrimonio. Existe conciencia de que se trata de un proyecto emblemático para la región y muy valorado por las ciudadanas y ciudadanos. Nuestro Ministerio ha persistido en sacarlo adelante, porque sin dudas, es un espacio que no sóoo albergará archivos de gran interés, sino que además se convertirá en un punto de encuentro y desarrollo cultural para toda la comunidad»



En tanto, el director regional del Serpat, Pablo Quercia, agregó que «concretar este proyecto será un hito relevante para la cultura regional y además, dará una nueva vida la ex Cárcel, un edificio que está emplazado en la manzana fundacional de la ciudad, y acogerá una Biblioteca Regional como la que hoy tienen numerosas regiones del país”. Asimismo, agradeció el apoyo de Jorge Cortés, director regional de la División de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, así como del equipo de la Unidad de Proyectos de Inversión del Serpat.





Bibliotecas y Archivos Regionales para Chile

Las Bibliotecas Regionales son un eje articulador del sistema de Bibliotecas Públicas en el territorio, generando proyectos innovadores que pueden ser replicados, facilitando la creación de un catálogo colectivo de las obras existentes en diversas bibliotecas. Junto a ello, a partir de esta red, se vinculan múltiples servicios en cada biblioteca del sistema logrando un mayor beneficio para la comunidad y sus usuarios, tales como, el programa de BiblioRedes, capacitación, acceso, contenidos locales, fomento lector, clubes de lectura, Depósito Legal de libros, talleres, exposiciones, entre otros.



Por otro lado, los Archivos Regionales, según la ley, son los únicos depósitos públicos para todos los documentos producidos en el país; según la Ley 21.045, “tendrán como misión reunir, organizar, preservar, investigar y difundir el conjunto de documentos, independientemente de su edad, forma o soporte, producidos orgánicamente y/o acumulados y utilizados por una persona, familia o institución en el curso de sus actividades y funciones, así como todos aquellos documentos relevantes para la historia y desarrollo del país.