Colegio Médico Veterinario de Magallanes alerta por estafa a clínicas veterinarias

Han recibido denuncias de médicos (as) veterinarios (as) que reportan intervención en sus sitios web, donde estafadores incluyen un whatsapp de contacto para luego pedir pagos adelantados de consultas que no se realizan

Una alerta emitió el Consejo Regional de Magallanes del Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet), dada las denuncias que ha recibido de médicos (as) veterinarios (as) que reportan estafas a través de la intervención de sus sitios web, que está afectando a tutores de la región.

“Queremos hacer un llamado tanto a médicas y médicos veterinarios, como a los tutores de mascotas a estar atentos a este nuevo tipo de estafa y de ser afectados realizar las denuncias en las policías para lograr atrapar a estas bandas delictuales”, indicó Jorge Stambuk, presidente del Consejo Regional de Magallanes de Colmevet.

Explica que la forma de operar de los estafadores, es la intervención de las páginas web de las clínicas donde incluyen un whatsapp de contacto para coordinar atención. Una vez que el tutor se comunica, piden pagos adelantados de consultas que nunca se llevan a cabo, afectando tanto a la familia como la credibilidad de los profesionales veterinarios.

“Es importante señalar que en la Región de Magallanes, donde las y los colegas nos conocemos, no existen cobros adelantados por atención, por tanto esa debiera ser una primera forma de atención de los tutores de mascotas. En tanto, a nuestros asociados les hemos recomendado realizar periódicas revisiones de sus sitios web o canales de comunicación, para detectar a tiempo a los delincuentes”, puntualizó.