Con gran éxito se celebró el Día de la Región de Magallanes y el reconocimiento al Ciudadano Ilustre 2022

Con un excelente marco de público se celebró el día de la región en el Centro Cultural que contó con una sesión del Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena y con la condecoración del Ciudadano Ilustre 2022 Mario Isidro Moreno.

“Estamos en una región que está mirando con esperanza el futuro en varios ámbitos, no solo en el productivo, sino que, con la posibilidad de avanzar en cultura, deporte y en el área social” declaró el Gobernador Jorge Flies.

Además, en la ceremonia se reconoció a Mario Isidro Moreno como Ciudadano Ilustre 2022, quien destaca por su trabajo como escritor, poeta e investigador, con más de 50 años de trayectoria en la región.

Isidro Moreno se mostró muy emocionado en la ceremonia que contó con la presencia de sus familiares, amigos y cercanos y comentó que “he tratado de dar lo máximo por la cultura magallánica. Este es un premio para cada uno de los magallánicos que me ha contado sus innumerables historias. Me siento demasiado emocionado. Esto me va a quedar impregnado para toda la vida”.

Asimismo, el acto tuvo el discurso del Consejero Regional por la Provincia de Magallanes, Pablo Cifuentes., y el de Mario Isidro Moreno, como Ciudadano Ilustre 2022.