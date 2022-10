PDI de Punta Arenas recupera 37 armas y más de 700 cartuchos tras foco investigativo con la Fiscalía Regional de Magallanes

La Fiscal Rina Blanco López junto al esta mañana de lunes 24 de octubre dio cuenta de una importante cantidad de armas de fuego no debidamente inscritas y entregadas por la comunidad en Punta Arenas. La necesidad de un mayor control de las armas de fuego, explicó la Fiscal, se debe al incremento de los delitos perpetrados con armas y es por lo tanto «una preocupación no solo del gobierno sino también de las policías y de la Fiscalía.»



La primera etapa del plan nacional de Fiscalía para recuperar armas de fuego, es el llamado a la regularización de las armas de fuego y que incluye el retiro de armas de fuego inscritas pero que no están regularizadas. Son en especial armas de fuego que están inscritas, pero cuyo propietario falleció, por lo tanto los deudos tienen una obligación de regularizarlas.

En estos casos, los deudos disponen de un plazo de 90 días desde el fallecimiento del propietario, para regularizar la tenencia, de manera de asegurar que se trate de una tendencia responsable, es decir, que debe haber una persona adulta que se haga responsable de dicha arma.

La Fiscal Blanco advirtió que si un arma es utilizada en situación de legítima defensa y no está regularizada, de todas maneras se incurre en un delito.