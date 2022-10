Presidente de la República Gabriel Boric anunció incremento de 164 mil millones de pesos para el presupuesto de Seguridad en 2023

La medida permitirá aumentar en 25 mil millones de pesos el presupuesto de Carabineros y la destinación de otros 38 mil millones a la Política Nacional Contra el Crimen Organizado.

Desde la Junta de Vecinos de la Población Los Balcones, en Calama, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, anunció este miércoles, el aumento de un 4,4% del presupuesto de seguridad para el año 2023, lo que implica una destinación de 164 mil millones de pesos.



Esto permitirá, por ejemplo, aumentar en 25 mil millones de pesos el presupuesto de Carabineros y en un 6,2% los fondos de inversión municipal, para mejoras de infraestructura y recuperación de espacios públicos. Además, se disminuirá el déficit del parque vehícular de Carabineros en la región de Antofagasta en un 50% para el 2023 y en un 100% para 2024.



Sobre esto, el Presidente aseguró que “ lo que estoy diciendo ahora va a tener traducciones concretas en hechos concretos, van a ver más autos de Carabineros, van a poder tener mayor dotación policial (…) se está aumentando la cantidad de carabineros que entran a la escuela para poder tener, en dos años más, que es lo que dura la formación, más de 1.200 carabineros nuevos egresados para poder, justamente, atender los requerimientos”.



Sobre esto, añadió además que “el compromiso de mi Gobierno con ustedes, con una región que tanto le ha entregado a Chile y que está amenazada por la delincuencia y el crimen organizado, es a fortalecer no en palabras, en hechos concretos”.



Conociendo la situación particular que vive la zona norte de nuestro país, el Jefe de Estado ha instruido priorizar la instalación de un cuartel de modalidad SIAT (Sección de Investigaciones de Accidentes de Tránsito) en Calama, respondiendo a una demanda que la comuna sostiene por más de una década e implica un financiamiento de 327 millones de pesos.



El Mandatario dispuso además, la priorización de dos proyectos de ley que atenderán la situación migratoria del país: la Reforma a la ley de Migración y Extranjería para hacer más expedito el procedimiento de expulsión administrativa y la Reforma a la ley 18.216, para permitir la expulsión judicial de personas condenadas por la ley de drogas.



Esto, según dijo el Jefe de Estado, porque “no queremos delincuentes y, por lo tanto, a ellos los vamos a perseguir, no importa cuál sea su nacionalidad, pero acá no vamos a estar importando delincuencia”.



Dentro de las medidas anunciadas, se considera también la destinación de 38 mil millones de pesos para la Política Nacional Contra el Crimen Organizado, de los cuales cerca de 643 millones se focalizarán en la Región de Antofagasta, con recursos para Carabineros, la PDI y la Directemar, con lo que se fortalecerá la vigilancia, investigación y labor en fronteras.



Finalmente, el Presidente Gabriel Boric Font, afirmó que “vamos a estar trabajando en conjunto con vuestras autoridades, en conjunto con todos los que están aquí presentes, con la Delegada, con la Fiscalía, con Carabineros, con las Fuerzas Armadas, con el Gobernador, el Alcalde, con los dirigentes sociales, con los vecinos y vecinas de a pie, con los Concejales, los CORE para sacar adelante la ciudad, para combatir de manera firme el crimen, la delincuencia y, también, la desigualdad porque una región que le entrega tanto a Chile no se merece tanta pobreza”.