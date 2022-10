Rector de la UMAG, José Maripani: «Tenemos que avanzar en modernizar nuestras carreras, integrarnos al desarrollo regional y colaborar con nuestras comunidades»



– La máxima autoridad de la Universidad de Magallanes participó en su primera Cuenta Pública Rectoral, realizada en el Auditorio Ernesto Livacic.

– En la ocasión valoró la contribución que ha realizado la casa de estudios en sus 61 años y fijó sus principales desafíos para su período 2022-2026.

Fotografías: Roberto Hofer, de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Magallanes.

El rector de la Universidad de Magallanes (UMAG) José Maripani, fue el encargado de abrir la tradicional Ceremonia de Conmemoración del Aniversario número 61 de la Universidad de Magallanes. En la oportunidad, la autoridad académica presentó un breve balance de estos últimos tres meses en la gestión y también una síntesis de las proyecciones de su gobierno universitario, cuyo discurso valoró la contribución de la UMAG en el desarrollo regional, formación del capital humano, generación de conocimiento y desarrollo social, económico y cultural del territorio.

En cuanto a los principales desafíos fijados para su período 2022-2026 expresó que “tenemos que avanzar en modernizar nuestras carreras, tenemos que integrarnos al desarrollo que está teniendo nuestra región, contribuir para que tengamos más estudiantes que se acerquen a nuestra casa de estudios y podamos colaborar con nuestras comunidades en términos de proyecto y desarrollos comunales y regionales; es el gran desafío para por una mayor integración hacia nuestra comunidad”.

Maripani también agradeció la presencia de la comunidad universitaria e invitados especiales. Hasta este espacio llegaron los seremis de Educación, Valentín Aguilera; de las Cultura, las Artes y el Patrimonio, Diego García; y Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat. Además de autoridades regionales como el alcalde Claudio Radonich, la delegada presidencial Luz Bermúdez, el gobernador Jorge Flies; y los concejales Verónica Aguilar, Alejandro Olate y Jorge Risco.

“La Universidad de Magallanes cumple un rol fundamental, trascendente en la región. Prácticamente en todos los elementos productivos y sociales de la región hay un profesional que ha pasado por estas aulas en su principal función, que es generar capital humano en hombres y mujeres que están al servicio de la comunidad”. afirmó el gobernador Flies. Por otro lado, agregó que “la presentación que ha hecho el rector cumple ampliamente con las expectativas y la focalización que hace en educación, especialmente en su giro principal que es la investigación y extensión”, culminó.

La instancia culminó con un emocionante vídeo en el que se destacó al administrador del Servicio de Bienestar, Juan Castro Segovia, por su largos 50 años de trayectoria en la Universidad de Magallanes, donde ha apoyado en todo momento a la comunidad universitaria. En este material audiovisual hubo saludos y agradecimientos de amigos, colegas y familiares.

“He pasado por diversos lugares. Cuando inicié pasé por la Universidad Técnica del Estado (UTE) en el año 1972, que funcionaba en la calle Angamos con Zenteno. Me impactó mucho, nunca pensé que este reconocimiento iba a ser ahora, venía preparado porque me invitaron a la ceremonia de la Cuenta Pública, pero tenía entendido que sería el día viernes en la ceremonia oficial. Fue impactante recibir el mensaje que me envió mi familia, mi hijo que está en Santiago, mi hija y mis nietos”, destacó Juan Castro.

Principales ejes

El rector Maripani recalcó los ejes de su primera línea estratégica, que están relacionada con posicionar a la Universidad con un rol de “formación académica pertinente y de calidad, centrada en el desarrollo integral de las personas”. Para esto, ha sido esencial el aprendizaje autónomo de los estudiantes de pregrado, postgrado y postítulo con un modelo de formación virtual; la primera carrera de Turismo Sustentable, que iniciará en 2023 y será dictará en el Centro Universitario UMAG de Cabo de Hornos; la incorporación de nuevas carreras técnicas y profesionales que aborden a la industria del hidrógeno verde; y promover la movilidad de estudiantes desde y hacia el extranjero, tal como lo demuestra el convenio entre la UMAG y el Instituto Francés de Chile, entre otros.

Como segunda línea está tener una “Universidad fortalecida en la investigación, creación, innovación y posgrado, contribuyendo con soluciones para el desarrollo integral”. Para aquello, son primordial los 33 proyectos ANID (Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo) que están activos y los otros 87 proyectos postulados; la adjudicación del proyecto Fonis (Financiamiento para proyectos de Investigación y Desarrollo) sobre covid prolongado en adultos de Punta Arenas; y la inauguración del primer laboratorio de e-combustible de Chile, en el marco de colaboración entre HIF y la UMAG.



Como tercera línea estratégica está posicionar a la Universidad como un “lugar de encuentro y alianza con su territorio”. En este ámbito, resalta el apoyo y el financiamiento del Gobierno Regional en la Centro Universitario Cabo de Hornos y la realización del encuentro doble entre en las selecciones nacionales adultas de Voleibol de Chile y Argentina, encuentro disputado en el gimnasio Fiscal de Punta Arenas. Además de convenios con la Secreduc, Corporación de Asistencia Judicial y Corporación de Desarrollo de Magallanes (CORMAG), entre otros.

Una cuarta línea está vinculada con que la universidad realice una gestión institucional modernizada, por lo que el enfoque está puesto en mejorar la sustentabilidad, la creación de la Fiscalía Universitaria, fomentar el desarrollo de una cultura de transformación digital y avanzar en el desarrollo de un plan para la recuperación y puesta en valor de la infraestructura.

Por último, la quinta línea estratégica es la de tener una “Universidad con calidad de vida laboral y universitaria”, por lo que uno de los desafíos es la construcción de una universidad inclusiva y equitativa, con perspectiva de género y respeto de los derechos individuales y colectivos. Por ende, dentro de la institución de educación superior se está trabajando en la transversalización de valores como la inclusión, equidad de género, derechos humanos, entre otros.