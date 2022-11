Crean ruta histórica al interior del cementerio Alberto Hurtado de Puerto Natales



La guía de turismo Kris Robles junto a Juan Miranda Vios que es miembro de la Agrupación Mártires del 23 de Enero de 1919 crearon una ruta histórica al interior del cementerio Alberto Hurtado, en la que se destacan antiguos dirigentes del movimiento obrero de Puerto natales, las tumbas emblemáticas pertenecen a los Mártires del 23 de enero de 1919, a Ulises Gallardo, Manuel Andrade Leiva, O’Higgins Bomberg, María Vázquez y el mausoleo de carabineros. La historia del movimiento obrero de última esperanza está en aquel cementerio y es fundamental potenciar la memoria.

El 3 de noviembre se realizo una visita guiada para cerca de 20 estudiantes de Estados Unidos que se encuentran estudiando en la SFS Chile The School for Field Studies Center for Climate Studies in Patagonia, durante 45 minutos se les mostro la historia y se hizo un ejercicio de memoria, se obtuvieron buenos resultados de la experiencia ya que se dio el pie inicial para crear esa ruta y así poder mostrarle tanto a turistas como a la gente local nuestra valiosa historia.

Juan Miranda relataba la historia de dichos dirigentes y Kris traducía al inglés simultáneamente para que así los alumnos pudieran despejar sus dudas y también para poder hacer preguntas.