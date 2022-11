Delegación Presidencial, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones descartan que existan antecedentes ligados a la presencia Tren de Aragua en Magallanes.

• Delegada Luz Bermúdez Sandoval: “parece preocupante que al no ser un caso real, se haga un llamado a la alerta, sobre todo pensando en la ciudadanía, con estas sensaciones de temor que estamos viviendo, no es sano que se nos ponga en alerta ante una noticia que no es tal”.

Punta Arenas, noviembre 15 de 2022.- Según información publicada en medio local, el día 14 de noviembre, durante la sesión N°27 del Consejo Regional, el Consejero Alejandro Riquelme, realizó una denuncia en la que señaló: “Tengo una ingrata noticia que comunicar, Sr. Presidente, quiero poner en conocimiento a usted y este Consejo, que el crimen organizado ya ha comenzado sus operaciones en Magallanes, es así que el denominado “Tren de Aragua” ha comenzado a amenazar a empresarios emprendedores de Magallanes a través de llamados telefónicos de extorsión”.

Ante estas declaraciones, la Delegación Presidencial Regional y las policías descartan totalmente que en la actualidad existan denuncias por extorsión o indicios de la presencia de la banda denominada “Tren de Aragua” en la región de Magallanes y, por lo tanto, realizan un llamado a la calma a la población y a la responsabilidad en las denuncias públicas que se realicen.

La Delegada Presidencial Regional, Luz Bermúdez Sandoval, declaró que “primero que todo, hacer un llamado a la responsabilidad, a ser cuidadosos con ese tipo de información. Porque cuesta comprender, si es que en el caso que él (refiriéndose al Consejero Riquelme) de verdad cree y considera que es “El tren de Aragua”, el expone el audio de una posible víctima, la deja muy vulnerable y creo que eso es muy preocupante. Por otra parte, de acuerdo a lo conversado con las Policías, no existe una denuncia, no está el Tren de Aragua acá, es una estafa telefónica. Y también me parece preocupante que al no ser un caso real, se haga un llamado a la alerta, sobre todo pensando en la ciudadanía, con estas sensaciones de temor que estamos viviendo, no es sano que se nos ponga en alerta ante una noticia que no es tal. Así es que hago el llamado a la comunidad, a que sepa que estamos trabajando con las Policías, que están constantemente monitoreando y ante cualquier situación, van a ser informados oportunamente y esperamos que la desinformación no intervenga, ni interrumpa tampoco el trabajo de nuestras Policías”.

En el último tiempo, se han incrementado estafas de este tipoy varias personas han resultado ser víctimas de este delito,que se presenta bajo diferentes modalidades. Una de las herramientas más usadas por estafadores para obtener dinero de sus víctimas, es una llamada falsa y anónima. En ese sentido, Claudio Pizarro Valencia, Jefe de la XII Zona de Carabineros de Magallanes y de la Antártica Chilena, manifestó que “con respecto a la posible presencia de miembros del Tren de Aragua aquí en la región de Magallanes, la verdad es que Carabineros de Chile, no tiene ninguna denuncia oficial al respecto. No tenemos información que así sea, por lo tanto, lo importante en estos momentos es que la gente que tenga algún tipo de información, o que se vea afectada por algún tipo de extorsión o estafa telefónica, lo dé a conocer en la unidad más próxima de su domicilio, para tener los antecedentes y ponerlos a disposición de la Fiscalía para poder prontamente realizar nuestro trabajo con respecto a una investigación, o tomar los cursos de acción necesarios para enfrentar de buena manera esta situación. Pero, insisto, nosotros hasta el momento no tenemos ninguna información, o no tenemos ninguna denuncia oficial con respecto a este tema.

Asimismo, el Prefecto Daniel Medina, jefe de la Prefectura Provincial Magallanes de la Policía de Investigaciones, PDI,afirmó no haber recibido denuncias sobre el caso que presentó el Consejero, pero en el marco de esta situación, realizó algunas recomendaciones a la comunidad para evitar ser víctimas de este tipo de delito: “los delincuentes en algunas ocasiones suelen contactar vía telefónica a quienes tienen sus datos personales publicados en Internet, mediante engaños, amenazas o haciéndose pasar por bandas criminales, les solicitan dinero para concretar este delito. Por lo anterior, se aconseja evitar exponer información personal en redes sociales y no realizar transferencias de dinero a personas desconocidas. Finalmente hacemos un llamado a quienes sean víctimas de algún delito a acercarse al complejo policial más cercano, con la mayor cantidad de antecedentes para realizar la denuncia respectiva.