Municipio de Punta Arenas finalizó Programa de Atención Temprana con entrega de material didáctico a jardines infantiles

Con la entrega de material didáctico a cinco jardines infantiles de la comuna, el Municipio de Punta Arenas finalizó el Programa de Atención Temprana, iniciativa que tiene como objetivo principal promover la inclusión social y equiparación de oportunidades de niños y niñas con discapacidad o retraso del desarrollo, procurando acceso y participación en igualdad de condiciones a los sistemas de educación regular, prestaciones de salud y bienestar social.

“Estamos muy contentos de poder haber llevado adelante este Programa que beneficia finalmente a los niños y niñas de nuestra comuna, a través del trabajo que realizamos en conjunto con los equipos educativos de los jardines infantiles. Fue en ese contexto que detectamos la necesidad de contar con material didáctico para que las educadoras y su equipo técnico puedan usar en las diversas actividades que se desarrollan con los párvulos”, indicó la directora (S) de la Dirección de Desarrollo Comunitario del Municipio de Punta Arenas, Carolina Barrientos.

Los jardines beneficiados fueron 5: Archipiélago de Chiloé, Nelda Panicucci, Josh Kee, Piececitos de Niño y Laguna Azul.

“Este Programa de Atención Temprana nos ha beneficiado en el aporte que han entregado cada una de las profesionales que han cumplido, durante un año, en haber hecho un diagnóstico, en haber detectado niños con necesidades especiales, el trabajo que hicieron con familias, con los equipos, y culmina con la entrega de estos aportes de material didáctico, que son súper beneficiosos porque cada uno de estos materiales tiene un sentido”, indicó Marcela Muñoz, directora del jardín infantil “Nelda Panicucci”.

En tanto, Fernanda Morales, apoderada del jardín infantil “Archipiélago de Chiloé”, señaló que “en mi caso particular, mi hija asiste al Centro de Rehabilitación porque tiene un retraso psicomotor, entonces para mí el Programa de Atención Temprana de la Municipalidad ha sido muy beneficioso, sobre todo después de haber pasado un largo periodo de pandemia donde los chicos están súper solos y nosotros como papás a veces no tenemos las herramientas. Súper bueno, además las profesionales muy entregadas, mucho cariño a los niños, la verdad es una de las mejores iniciativas que he visto en el último tiempo”.

El Programa de Atención Temprana es ejecutado por la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas gracias a un convenio de transferencia con el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), el cual tiene una duración de 12 meses, con una inversión que asciende a $5 millones de pesos.

Además, el Municipio complementa esta entrega, con artículos didácticos financiados con recursos municipales, por un monto cercano al millón de pesos.