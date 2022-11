SENAMA premió a los ganadores magallánicos del “Concurso Literario Autobiográfico de Personas Mayores”

· 29 personas mayores de Magallanes participaron en la octava versión de este importante concurso que organiza SENAMA desde el 2015.

Viernes 11 de noviembre, 2022. Durante esta mañana se efectuó la ceremonia de premiación de la 8va versión del “Concurso Literario Autobiográfico” que organiza el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) para rescatar a través de la escritura creativala experiencia de vida de las personas mayores.

La ceremonia, realizada en el auditorio del Edificio de los Servicios Públicos de Punta Arenas, contó con la asistencia del Secretario Regional de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica Mansilla; de la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, y Secretaria de Gobierno subrogante, Alejandra Ruiz Ovando; del Seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez y de la participación especial de la Agrupación Plumas Literarias.

Esta iniciativa es parte del Programa Envejecimiento Activo de SENAMA, que busca promover una imagen positiva de la vejez y el envejecer activamente, entregando contenidos y herramientas que facilitan la participación de las personas mayores.

En esta versión se recibieron 980 relatos provenientes de personas mayores de nuestro país, además de España y Argentina. En la región de Magallanes se presentaron 29 trabajos, de los cuales se eligió a un primer lugar y dos menciones honrosas. El Primer Lugar fue para Carolina Rodríguez Díaz, con su relato “Esta soy yo”, mientras que la primera Mención Honrosa para Adolfina Miquio Espinoza, con su cuento “Secretos del fin del mundo”, y la Segunda Mención Honrosa a Rosamel Montes Riquelme, con su cuento “A propósito del vaso de leche”.

Para el Seremi Danilo Mimica “en esta versión recibimos 29 trabajos regionales, superando en 9 al concurso del año pasado, y esto es justamente lo que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric quiere fomentar: la participación y el envejecimiento activo, haciéndolos partícipe de esta sociedad, y por sobre todo, respetar sus derechos. ¿Y cómo lo hacemos? proponiendo mejoras en su calidad de vida a través de una reforma de pensiones acorde a estos tiempos, con aumento automático para los actuales jubilados, que piensa en el esfuerzo personal a través de un sistema mixto. Nuestro llamado es que puedan informarse en los canales oficiales del Gobierno sobre esta reforma. Finalmente, no puedo dejar de agradecer a todos los adultos mayores que participaron en esta actividad, la invitación es que el próximo año vuelvan a participar”.

Además, el Coordinador Regional de SENAMA, Nicolás Soto Cárdenas, señaló que “esta actividad tiene el objetivo de fomentar y crear espacios donde las personas mayores puedan potenciar su autonomía, participación y cultura, además de dejarnos estas experiencias y vivencias que ellos escriben, porque nos permite conocer la historia que cada persona mayor de nuestro territorio ha vivido. Como Gobierno queremos fomentar los puntos de lectura que se ubican en los Condominios de Vivienda Tuteladas y en los Centros Diurnos Comunitarios y Referenciales”.

La ganadora Carolina Rodríguez, con su relato “Esta soy yo” comentó su experiencia. “Para mí fue un lindo momento cuando me llamaron por teléfono para informarme que había sido la ganadora regional. Mi relato está inspirado en cómo comencé a ver mi cuerpo en la pandemia, ya que tenía tiempo para ver mi cara, y podía ver cómo me pelo se iba poniendo blanco. Me vi tal cual como era, envejeciendo”.

A la fecha, el Concurso cuenta con cerca de 5 mil relatos de personas mayores, desde su creación en el año 2015, y con siete publicaciones del libro correspondiente al certamen, con más de 17 mil ejemplares distribuidos a lo largo del país en bibliotecas, escuelas, centros culturales y otros espacios.