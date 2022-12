Autoridades de Gobierno y la Armada de Chile logran restablecer la normal operación de Puerto Navarino

Autoridades de Gobierno y la Armada de Chile logran restablecer la normal operación de Puerto Navarino



– Tras diversas reuniones sostenidas a nivel provincial y regional durante los últimos meses, se logró restablecer la normal operación del paso fronterizo de Puerto Navarino, en la comuna de Cabo de Hornos.



*Comunicado de la Seremi de Hacienda de Magallanes y Antártica Chilena. Fotos 01, 02 y 03, archivo de 2019. Resto de fotos son de 2022, entre ellas los registros de reunión sostenida entre delegada, seremi y autoridades navales en noviembre pasado. Crédito de todas fotos: Delegación Antártica Chilena.



La problemática que existía con el Paso Fronterizo de Puerto Navarino, ubicado a 60 kilómetros de la ciudad de Puerto Williams, donde, a través del Canal Beagle navegaban y atracaban en Cabo de Hornos, se logró restablecer, por lo cual, el flujo de turistas que navegan desde Ushuaia a Puerto Navarino, podrán seguir generando dicho tramo, ayudando a la economía de las distintas empresas de la Provincia Antártica.



Hoy son 3 las empresas argentinas que realizan este cruce, “Onashaga Expeditions”, Embarcación Cruz del Sur, “Experiencia Austral” Embarcación Akawaia, las dos primeras tienen como Agencia Marítima que las representa en Chile a Turismo Internacional Onaisin Travels Ltda. Mientras que la tercera es “Turismo Antártico” a través de la Embarcación Axkila.



A través de distintas acciones realizadas por el Gobierno, en primera instancia, en la ciudad de Puerto Williams, donde la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz Manquemilla, convocó a una reunión presencial, el pasado 22 de noviembre 2022, en la cual participaron el capitán de Puerto, teniente primero litoral Sergio Roa y el secretario regional ministerial (seremi) de Hacienda, Christian Gallardo Castro, lograron un pre-acuerdo, que debía ser ratificado por la Tercera Zona Naval, en el cual existieron algunos temas jurídicos y administrativos que no estaban totalmente claros, lo que no permitió que el proceso se llevara a cabo.



Ante lo cual, la delegada indicó: “este es un tema que hemos trabajado desde mayo para buscar obviamente la reapertura de lo que es Puerto Navarino. Ha sido un poco compleja la situación, pero hoy en día podemos dar la buena noticia de que ya hay solución con respecto al cruce internacional y esta conexión que existe con la ciudad de Ushuaia. Desde la Delegación Presidencial Provincial, hemos hecho los oficios como corresponden a quienes tienen que ir dirigidos, para dar una respuesta lo más pronto posible. Cuando vino el seremi de Hacienda, generamos una reunión en conjunto con el gobernador marítimo, con el capitán de puerto, para poder seguir hablando del tema y ver cuáles son las soluciones que tenemos que dar. Hoy en día ya tenemos luz verde para que Puerto Navarino esté habilitado, lo cual es una muy buena noticia para nosotros como provincia, las empresas de turismo y nuestra misma gente que trabaja en el área”.



En Punta Arenas, el jueves 15 de diciembre pasado, se realizó una reunión entre jefe de Estado Mayor de la Tercera Zona Naval, Capitán de Navío don Sergio Gutiérrez, donde participó además el gobernador marítimo de Punta Arenas y el oficial asesor jurídico de la Tercera Zona Naval, el director regional del Servicio Nacional de Aduanas, Elio Zúñiga Astudillo, en compañía del jefe del Departamento de Técnicas Aduaneras, asesor jurídico del servicio público y el seremi Gallardo, para analizar si por parte de la Armada de Chile existía alguna prohibición de no permitir la recepción documental por parte del Servicio de Aduana en Puerto Navarino y/o alguna modificación de la Ley de Navegación y su Reglamento en concordancia con el Art. 32 y siguientes de la Ordenanza de Aduanas que desconoceríamos.



En la instancia, los oficiales convinieron plenamente con las facultades privativas del Servicio de Aduanas en caso de disponer revisión de las naves a su recalada o de proceder a su recepción documental de éstas, con lo que se logró, a través de esta mesa de trabajo, restablecer la normal operación de Puerto Navarino, situación que fue ratificada también por el jefe de Estado Mayor y el capitán de Puerto de Puerto Williams, teniente primero litoral Sergio Roa.



El secretario regional ministerial de Hacienda, Christian Gallardo Castro, indicó: “es importante agradecer el trabajo entre las instituciones de Gobierno y la Armada de Chile, para poder restablecer la normalización del paso fronterizo, Puerto Navarino. Hemos encontrado toda la voluntad del contraalmirante Fernando Borcoski y su equipo, para subsanar las dificultades administrativas y jurídicas, encontrar una solución pronta, para los pequeños y medianos empresarios de la comuna de Cabo de Hornos, donde es muy importante este cruce para la actividad económica provincial, ante lo cual, reafirmamos nuestro compromiso de diálogo y trabajo colaborativo, entre las instituciones públicas y privadas, donde en conjunto debemos forjar una visión de futuro para la comunidad de Puerto Williams. Las pymes son el motor de nuestra economía y como Gobierno buscamos apoyarlas de manera concreta y con la urgencia que merecen”.



Jorge Caro Lara, representante de la Asociación de Guías de Cabo de Hornos, comentó: “nos acaban de informar que se va a abrir el cruce entre Puerto Navarino y Ushuaia y eso nos deja muy felices, puesto que va a permitir reactivar el turismo, acá donde más del 50 por ciento de las personas que pernoctan en este lugar y que hacen actividad turística con los recursos locales viene desde Ushuaia, son personas que vienen recorriendo el mundo, pero cuando se encuentran con Ushuaia y ven que la ciudad del fin del mundo está al frente y se llama Puerto Williams, buscan llegar hasta nuestra comunidad, por eso es tan relevante que se haya restablecido este cruce y que se va a realizar de la de la misma manera que anteriormente se hacía, a través, de una burbuja que permite que las personas lleguen directamente a Puerto Williams. Agradecemos todas las gestiones, tanto de este Gobierno, como personas del Congreso, como el diputado Matheson y los senadores de la región y a la vez también la ayuda del seremi de Hacienda, Christian Gallardo, que se puso a disposición y facilitó que se logre esta tan anhelada noticia”.