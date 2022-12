CChC Punta Arenas advierte que demora en modificación del Plan Regulador Comunal pone en riesgo ejecución de más de 900 viviendas

Ya han pasado tres años desde que la Contraloría General de la República emitió un informe donde calificó a más de 400 hectáreas de Punta Arenas como “zonas inundables”, paralizando permisos de edificación y proyectos emblemáticos de la capital regional.

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Punta Arenas expresa su preocupación por la excesiva demora en el proceso de modificación del Plan Regulador Comunal en lo que respecta a más de 400 hectáreas que fueron calificadas como “zonas inundables” por Contraloría General de la República en diciembre de 2019.



A pesar que las entidades públicas involucradas en el instrumento de planificación, como la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas y Minvu Magallanes, han realizado un largo trabajo, que incluyó instancias de participación ciudadana y recepción de comentarios, recién en septiembre de 2022 el Gobierno Regional pudo enviar el expediente «Corrección de la normativa urbanística de las áreas de riesgo ARN-IL y ARN-ID del área urbana de la Comuna de Punta Arenas” a la Contraloría General de la República.



“Ya han pasado tres años desde que Contraloría emitió el informe y aún no hay una solución a esta problemática. Se mantienen paralizados múltiples proyectos de edificación, tanto públicos como privados, y también proyectos de infraestructura de alto impacto social para la capital magallánica. Además, esta situación pone en riesgo la entrega de numerosas viviendas sociales tan anheladas por la comunidad. A pesar de las gestiones realizadas, no se observan avances en esta enmienda que, según se dijo en un inicio, iba a ser muy rápida, debido a la gravedad del asunto”, indica Omar Vargas, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas.



“Nos parece insólito que por un error de redacción en uno de los documentos más importantes de la comuna (la Ordenanza Municipal) todavía se encuentren paralizados importantes proyectos para la ciudad. Nos extraña que en tres años no se ha podido hacer las gestiones necesarias para subsanar este error que afecta a toda la comunidad”, expresó Vargas.



Algunos de los proyectos emblemáticos de Punta Arenas que se encuentran paralizados son: Terminal de Buses, las nuevas instalaciones del INIA y el futuro cuartel de la PDI, entre otros.



Cabe señalar, que esta paralización afecta a viviendas sociales, dado que el “Plan de Emergencia Habitacional 2022-2025” presentado recientemente considera proyectos en suelos que hoy en día son considerados inundables. Así, se alarga la espera de la anhelada casa propia.



Hoy, sin pronunciamiento de la Contraloría, más de 900 soluciones habitacionales no se pueden desarrollar en Punta Arenas.



Adicionalmente, con este problema del PRC de Punta Arenas en casi 1.400 predios de la ciudad (zonas como Villa Las Nieves, Terrazas del Estrecho y Bahía Catalina, entre otros) no se pueden realizar ampliaciones, regularizaciones ni emprender nuevas obras, provocando un daño irreparable a numerosas familias que han visto truncada la opción de hacer crecer sus viviendas y/o regularizarlas.



“Es urgente que el PRC sea modificado, que esté en concordancia con la actual realidad de Punta Arenas y que a su vez converja en armonía con los requerimientos de la población. Este instrumento de planificación es clave para la legitimidad de las estrategias de desarrollo y las acciones sobre las ciudades y comunas que se realicen, pero es urgente actuar”, asevera el presidente de la CChC regional.



Cabe destacar que en forma paralela la licitación de la modificación completa del Plan Regulador Comunal de Punta Arenas se publicó en octubre de 2021 y fue declarada desierta sin oferentes.



Para conocer mayor información de ambos procesos del Plan Regulador Comunal, el gremio de la construcción en Magallanes se reunirá de manera urgente con el Alcalde de Punta Arenas, Sr. Claudio Radonich, el martes 6 de diciembre en la tarde en horario a confirmar.