Familias de Punta Arenas llegaron al Parque María Behety a recibir regalos de Navidad para los más pequeños





Con un show artístico y musical, el Parque María Behety se vistió de fiesta para recibir a las familias de Punta Arenas que llegaron a recibir los regalos de los más pequeños de la casa.

Más de 5 mil niñas y niños entre 0 y 10 años fueron beneficiados este 2022, en que el Municipio de Punta Arenas, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, organizó una gran fiesta con animación, música, concursos y puntos fotográficos para que los más pequeños pudieran disfrutar luego de dos años de pandemia.

“Todo con orden, con un show también. Estábamos preocupados por el viento que menos mal que amainó durante la noche. Y lo que buscamos es reencontrarnos en un lugar público. Todos los regalos son elegidos con mucho cariño, porque son para diferentes edades”, afirmó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Los asistentes valoraron la posibilidad de volver a disfrutar de un show navideño en familia. “Es muy bonito, cantan bien. Y esto ayuda a los niños que necesitan cosas”, indicó Constanza Montiel de 8 años de edad.

Millaray Concha, también de 8 años de edad, señaló que “se siente bien venir acá porque puedes venir a buscar regalos antes, para la familia, para tus hermanos”.

“Me parece súper bien para los niños, porque ellos lo disfrutan más que uno la navidad. Siempre he pensado que la navidad es para los niños”, afirmó Francesca Fernández, quien asistió con su hijo y su hija a retirar los regalos.

Finalmente, Jessenia Vargas, quien asistió con su hija Florencia, de 4 años, indicó que “me parece súper lindo para los niños. Este año igual es un año distinto que podemos hacerlo al aire libre, así que un agradecimiento a la Municipalidad por todo esto tan lindo, traer estos corpóreos así que súper bien, me parece una muy bonita actividad”.

Por medio de esta iniciativa se busca entregar un momento de entretención y felicidad para los niños y niñas de Punta Arenas.

La entrega de regalos continúa este lunes, a las 18.30 horas, en la escuela Elba Ojeda, para los niños y niñas del sector de Río Seco.

Además, quienes no pudieron asistir a la entrega este sábado, podrán retirar los regalos el próximo martes 20 de diciembre, miércoles 21 de diciembre y jueves 22 de diciembre, en calle Covadonga 063, de 08:30 a 12:30 y de 14:30 a 17 horas.