IV Coloquio Binacional (Chile – Argentina) de Cambio Climático se desarrolló en Punta Arenas y Porvenir a cargo de la Fundación Ciudadanos y Clima y Universidad de Magallanes

Cerca de un centenar de personas asistieron al IV Coloquio Binacional (Chile – Argentina) de Cambio Climático que se desarrolló en las ciudades de Punta Arenas y Porvenir a cargo de la Fundación Ciudadanos y Clima y la Universidad de Magallanes (UMAG). El evento congregó a importantes autoridades de Argentina y Chile, científicos/as, ciudadanos/as y representantes de pueblos originarios interesados/as en generar conciencia respecto de la naturaleza y el cambio climático.



El tema de este año fue el “Agua, Problemas y Soluciones“, por lo que, en este espacio, se englobaron las acciones que se están desarrollando para conservar, cuidar, poner en valor y hacer un uso racional del agua en todas sus formas (sólida, líquida y gaseosa). Se identificaron y analizaron modificaciones constitucionales y legales relacionadas a esto, junto a los riesgos y soluciones asociados a la disponibilidad de agua dulce para consumo humano, industrial y silvoagropecuario. Se sumó también la identificación de riesgos y soluciones asociados al ciclo hidrológico del agua, la conservación de los océanos, la conservación de glaciares, el agua a nivel de cuencas y la conservación de humedales.



Abrió el coloquio la charla “Encuentro del Estado con las ciencias”, de Alejandro Núñez, académico de la UMAG y presidente de la Fundación Ciudadanos y Clima, quien enfatizó que “el concepto de Aprendizaje más Servicio lo que busca es que las universidades no solamente preparen estudiantes para que tengan un buen currículum, sino que también para que sean buenos ciudadanos y buenas ciudadanas, que es algo que quizás nos hemos olvidado un poco. En ese sentido, creo que este tipo de actividades nos van nutriendo y son las que cosas que hay que ir repitiendo”, expresó.



Otra de las intervenciones fue encabezada por la seremi de Medio Ambiente, Daniela Droguett, cuya exposición se tituló “Contexto Regional”. Para la titular regional de Medio Ambiente, “tener en consideración la Ley Marco de Cambio Climático, que nos ayuda hoy en día a empujar un plan que nos permita adaptarnos y mitigar el cambio climático que hoy día estamos sintiendo. Esto está muy relacionado también con la cantidad de agua que tenemos en la región, claramente se han modificado nuestros espacios hídricos, hay mucha laguna seca, mucha escasez de nieve y escarcha; ese es uno de los desafíos que tenemos que, de aquí a un año, trabajar para ver si podemos mejorar nuestro desempeño como seres humanos”, indicó la seremi Droguett.



Durante la segunda jornada, expuso, en tanto, la abogada y secretaria de la Universidad, Anggie Flies quien se refirió al “Estatuto jurídico de las aguas en Chile”. En cuanto a los desafíos de la normativa afirmó que “sigue siendo insuficiente porque para generar algún cambio, el modelo de desarrollo que tiene Chile claramente no va vinculado a la protección de los recursos naturales. Esto tiene que ver con un tema ideológico y con cómo cambiamos nuestra cultura desde edades tempranas. Tenemos que pensar si es necesario plantear una estatización de las aguas en vez de que tengan los derechos de propiedad los particulares. Lo otro es la regulación completa de la actividad extractiva que es algo que no tenemos tan regulado, ya que tenemos un código de agua reformado”.



La instancia finalizó con las charlas “Contexto Regional Chile”, a cargo del gobernador regional, Jorge Flies; y “Contexto Regional Argentina”, impartida por el gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella. Además de las realizadas por Maisa Rojas, ministra del Medio Ambiente de Chile; Sonia Castiglione, ministra del Medio Ambiente y Producción de la Provincia de Tierra del Fuego de Argentina; y Juan Carlos Aravena, director del CIGA UMAG.



Cierre de actividades



El IV Coloquio Binacional (Chile – Argentina) culminó en Porvenir el día viernes 25 de diciembre, en el Liceo Bicentenario. En este espacio se abordaron las temáticas “Agua: Problemas y Soluciones”, “Profesores y estudiantes en la educación ambiental”, “Acceso al agua como derecho humano y bien común” y “Estado actual de las normativas del agua”. Además hubo conversatorios en formato LIVE a través de Instagram (Ciudadanos y Clima), los días 21, 22, 28, 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre.