La comunidad dialoga con autoridades nacionales y regionales sobre Hidrógeno Verde

Conversaciones sobre industria del Hidrógeno Verde y las proyecciones para Magallanes

Punta Arenas, diciembre 20 de 2022.- En el Liceo Politécnico de Punta Arenas, los Ministros de Energía, Diego Pardow, de Economía, Nicolás Grau, junto a la Delegada Presidencial Regional, Luz Bermúdez Sandoval, el Subsecretario de Medioambiente Máximiliano Proaño, y el Vicepresidente de Corfo, José Miguel Benavente, encabezaron un concurrido Diálogo Ciudadano en el que conversaron acerca de las proyecciones de la industria del Hidrógeno Verde en la región de Magallanes, actividad que estuvo marcada por la participación activa de la comunidad. La instancia tuvo por objetivo reunir a los distintos actores del sector y abordar los avances y desafíos de esta nueva industria.

La Delegada Presidencial Regional, Luz Bermúdez Sandoval, destacó que “hemos estado trabajando arduamente para traspasar más competencias a los gobiernos regionales y autonomía económica. Pero también cuando conversamos en nuestro Gabinete de Hidrógeno Verde, respecto a esta Mesa Interministerial, sabíamos que era necesario que sesionara acá, manifestó la Delegada Presidencial, revelando el origen y la razón del porqué se logró que este Comité de Ministros sesionara en Magallanes.

La Delegada explica que “porque si bien es cierto existe la Mesa que se está trabajando con Corfo, aquí hay un tema de políticas a nivel nacional y esa es una responsabilidad que nosotros la asumimos como Gobierno de Gabriel Boric, pero también tenemos conciencia que mayormente nos va a afectar a Magallanes y Antofagasta, por eso nos parecía importante que esta sesión se realizara acá, conversando con la gente, dialogando.

En la construcción de cuestiones definitivas a través de un diálogo que lo permita, donde la comunidad sienta que está siendo partícipe en la toma de decisiones sobre un tema que le cambiará la vida a todas las personas en el territorio, el Ministro Diego Pardow, señaló que “según la experiencia que tenemos en Antofagasta, una vez que se realizan los procesos participativos, es mucho más fácil construir puentes, llegar a acuerdos y canalizar los distintos intereses hacia una ruta correcta. Entiendo la preocupación, pero creo que es consecuencia de los procesos participativos que todavía no se han hecho. Lo que hay es un montón de percepciones que no tienen la evidencia cualitativa y cuantitativa y una vez que esa evidencia se levante, el diálogo será mucho más sencillo”, afirmó Pardow.

Por su parte, el Ministro de Economía, Nicolás Grau, realizó precisamente un llamado a la comunidad a la participación conjunta, de la sociedad civil organizada, del mundo científico, del mundo empresarial, y particularmente del mundo público, para sacar una agenda que tendrá diversas dimensiones, complicaciones, pero un enorme potencial, destacando que “esta es una actividad que nos puede generar mucho valor, no solamente económico, sino también social, cultural y que tiene que ver particularmente con el territorio. Creo que es una oportunidad única que estamos implementando en esta larga carrera que vamos a comenzar y en la cual vamos a poner las condiciones del juego. Un juego que nos beneficie como chilenos”

En respuesta a las preocupaciones de la comunidad, el Subsecretario de Medioambiente, Maximiliano Proaño, indicó que hay que superar la falsa dicotomía de protección al medioambiente y desarrollo, explicando que “La protección del medioambiente nunca puede verse como un obstáculo al desarrollo, sino como un requisito al desarrollo. Chile no va a llegar a ser un país desarrollado si no protegemos adecuadamente el ecosistema, nuestro patrimonio natural y en esta región en particular tenemos mucho patrimonio cultural y natural que proteger y sin duda las actividades que se vayan desarrollando en la región tienen que desarrollarse en armonía con la naturaleza”.

Asimismo el Vicepresidente de Corfo, José Miguel Benavente,tenemos que saber “qué es lo que se necesita y qué es lo que actualmente tiene la región y esto genera demandas derivadas, es decir cómo uno se acerca a los Centros de Formación Técnica, a las Universidades y otros, para decir cuáles son las brechas y qué necesitamos hacer para cerrarlas. Tenemos que entregar información de qué es lo que tenemos y estamos generando un mecanismo para saber cuánta capacidad tenemos de talento local para ofrecer. Este es un proceso que durará años, por lo tanto no es solo tener científicos, doctorados, profesionales, títulos y grados, también tiene que ver con competencias y capacidades técnicas que se pueden desarrollar en periodos mucho más breves, y parte de nuestro trabajo es coordinar para que eso ocurra. Necesitamos información y atender los requerimientos de educación, para la formación de ese talento que se va a necesitar”.

Finalizada la exposición de las autoridades, comenzó una ronda de preguntas seleccionadas al azar, durante la cual surgieron importantes consultas, cuestionamientos, dudas, afirmaciones, aportes, desacuerdos, acuerdos. Entre las consultas o preocupaciones más recurrentes, está la de que sean expertos quienes realicen los estudios medioambientales, sociales y otros. “Los científicos, los expertos, los químicos, los físicos”.

Se presentaron dudas, sobre cuáles serían los beneficios reales parar Magallanes

Alfonso Cárcamo, descendiente de pueblo kawésqar, solicitó “estudios de impacto ambiental para que no se vuelva Punta Arenas una zona de sacrificio”.

Asimismo, el inmigrante croata. Jefe de ingeniería civil eléctrica, mencionó que, “Cuando Rosa Yagán, dice “nadie preguntó” acá está ocurriendo lo contrario. Todos queremos preguntar muchas cosas. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese creado un Fondema de petróleo para Magallanes? No se hizo con el petróleo ni con el carbono, solicita que el 1% de la energía eólica se vaya al GORE.

Rodrigo Calderón, afirmó que “desde los gremios que apoyan el desarrollo del hidrógeno, siempre han definido que habrá sostenibilidad social y natural” y en seguida consulta si es que hay un plan para deshacerse de las chatarras Rolando Aguilar, de UMAG.

Marion Gómez de UNCO Punta Arenas. “El H2V traerá progreso a la ciudad, en que afectará al vecino. ¿Traerá beneficios a las personas mayores, postradas o discapacitadas?

Nicolás Mardones, Centro de formación técnica. Releva la importancia del diálogo y pide que en la estrategia se adopten miradas a largo plazo en educación. Corfo tiene que fomentar actividades de desarrollo.

Mauricio Farías, “Respecto al medioambiente, que pasará con los residuos de sales y agua”

La ruta donde se instalan es de migración de aves ¿se consideró eso? En Magallanes se calcula que hay 267 especies de aves migratorias, pero se requiere información más precisa y desde MMA se ejecutará una línea de base para ello en enero 2023, que estará hecho por científicos.

La vida útil de los molinos que solo duran 20 años. Matrimonio es un lugar prístino y reserva de agua dulce. ¿Cuánto carbono neutralizamos vs cuanta huella deja la industrialización?

Este diálogo fue un espacio que se abrió a la comunidad, lo que es coherente con el programa de Gobierno en el cual uno de sus objetivos es avanzar a una sociedad que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida, el cuidado de las personas y comunidades.