Ministra de Salud constata en terreno operativo oftalmológico del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y Colegio Médico de Chile para atención de afectados por el incendio

Autoridades también visitaron a paciente hospitalizado por quemaduras en el Hospital Dr. Gustavo Fricke y recorrieron operativo oftalmológico móvil desplegado en el Consultorio Las Torres de Forestal.

La Ministra de Salud, Ximena Aguilera, en conjunto además con el Ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson y el Subsecretario de Redes Asistenciales Fernando Araos, recorrieron y constataron la atención brindada a los pacientes a través del operativo oftalmológico realizado por el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota en conjunto con el Colegio Médico de Chile, cuyo objetivo es brindar una atención oportuna a todos y todas quienes han sufrido lesiones oculares producto del mega incendio que se produjo en Viña del Mar.

La Ministra y el Subsecretario estuvieron acompañados por la Subdirectora Médica del Servicio de Salud Dra. Dafne Secul, el Presidente del Colegio Médico de Chile, Dr. Patricio Meza, el encargado de Salud Visual de la Sociedad Chilena de Oftalmología, Sochiof, Dr. Gonzalo Vargas, la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso, Lorena Cofré y el Director del Hospital Dr. Gustavo Fricke, José Luis Moya.

Operativo Oftalmológico

El recorrido comenzó en el Consultorio Adosado de Especialidades del Hospital Dr. Gustavo Fricke, donde la autoridad sanitaria se reunió con los usuarios, que fueron atendidos por tecnólogos médicos y oftalmólogos voluntarios que acudieron para atender tanto sus lesiones inmediatas como la pérdida de recetas, de lentes ópticos y fármacos a causa del siniestro en Viña del Mar.

La Ministra Ximena Aguilera realizó un buen balance del operativo: “Como es habitual en este tipo de emergencias, los primeros días tuvimos afortunadamente pocos atendidos. Lamentamos los dos fallecidos, esas personas no llegaron a los establecimientos asistenciales porque fallecieron en sus hogares. Las atenciones que se han dado son producto de las lesiones del mismo incendio que afortunadamente fueron pocas, solamente tuvimos una persona con quemaduras que requirió hospitalización”, explicó.

No obstante, la Ministra explicó que “cuando pasa el periodo inicial de crisis del incendio, empieza a haber la necesidad de las personas que tienen conmoción por la pérdida total de los bienes. Para ello, nosotros tenemos un operativo de duplas sociosanitarias para que atiendan a la gente en terreno; y también toda la gente que perdió todos sus medicamentos, los lentes, etc. El operativo oftalmológico está ayudando en eso. Entonces, nosotros desde el primer momento nos hemos organizado para, en el catastro, ir levantando a todas las personas que están en los consultorios en programas crónicos y suplirles los medicamentos que perdieron.”

El Presidente Nacional del Colegio Médico, Patricio Meza que la iniciativa “responde a que habitualmente en situaciones tan lamentables como estas hay muchos efectos secundarios, por ejemplo, irritación ocular, cuerpos extraños, personas que pierden sus lentes, personas que pierden sus tratamientos crónicos por el glaucoma y, por lo tanto, la idea es lo antes posible poder acompañar justamente a estas personas profundamente afectadas por esta situación, para, en su terreno y lo antes posible, poder satisfacer sus necesidades. El llamado que hacemos a todos, es que hagamos un esfuerzo y que no nos olvidemos, justamente, de todo lo que han vivido estas personas y lo que han perdido, debemos seguir apoyándolos en forma permanente, para lo cual el Colegio Médico seguirá ofreciendo su ayuda junto a los Tecnólogos Médicos y todos los equipos de salud, obviamente coordinados con las autoridades correspondientes. Desde mañana vamos a seguir evaluando, nuestros colegas del Fricke y del Van Buren, van a seguir atendiendo pacientes de urgencia y obviamente vamos a ver estrategias de acuerdo con la magnitud del problema, una estrategia es poder complementar las atenciones de las familias que han sido afectadas en el incendio.”

Red de salud coordinada y en funcionamiento total

En tanto, el Subsecretario de Redes Asistenciales Fernando Araos se refirió a que desde el inicio de la catástrofe los dispositivos de atención de la red asistencial estuvieron totalmente operativos y monitoreando la situación para prestar ayuda a la ciudadanía: “producto del incendio no se ha afectado ningún servicio de atención de urgencia, ni CESFAM de atención primaria, ni tampoco hospitalario. Hoy día tenemos la red de atención asistencial en toda la Región de Valparaíso 100% operativa realizando las distintas atenciones que son necesarias. Hasta el momento, producto del incendio hemos tenido unas 200 atenciones a lo que va al día de hoy, y ha ido levemente en aumento en los albergues donde hemos disponibilizado equipos médicos y de atención psicológica con el objetivo primero de hacer este levantamiento de los requerimientos, ayudas técnicas, audífonos, lentes, y ser derivados para poder reconstituir sus tratamientos”.

Además, indicó que “es habitual que luego de una emergencia, luego de 72 horas, cuando pasa este período agudo con la adrenalina de las personas partan ciertas molestias y también situaciones de salud mental y este es el objetivo de la visita de la Ministra de Salud precisamente ir recorriendo y viendo cómo se están disponibilizando y reforzando los equipos de salud mental, pero también de atención médica de crónicos en toda la red de atención primaria y hospitalaria”.

Autocuidado

La Ministra de Salud agregó además que es importante que la comunidad sepa que “las personas que están trabajando en remoción de escombros usen zapatos seguros, guantes, protección ocular idealmente y protecciones oculares, si no usan lentes, hay protecciones oculares que son antiparras que son fáciles y de bajo costo, y el tema de la mascarilla, porque efectivamente la inhalación de ese material es nocivo para la salud. Esta es una ciudad muy ventosa, y la verdad es que en el resto de la ciudad hay una buena condición del aire, por lo menos según lo que ha informado la Ministra de Medio Ambiente del monitoreo ambiental. Pero efectivamente cuando uno se acerca a los lugares donde fue la combustión, y empieza a remover material, se levanta polvo, ese polvo no es bueno inhalarlo. Por eso es importante que la gente se proteja, use las mascarillas y también que proteja los ojos porque también saltan a veces cenizas y distintos materiales y justamente eso es parte de lo que estaba viendo aquí el operativo oftalmológico”, aclaró.

Salud mental

Junto con ello, la Ministra de Salud agregó que otra de las preocupaciones es la salud mental de las personas afectadas por el incendio “es una de nuestras prioridades, estamos preocupados de ese tema, y efectivamente es de largo aliento, para eso están trabajando, Aquí mismo ya hay un equipo de trabajadores en dupla sociosanitaria. Es importante que la gente pueda contar lo que le pasó, que pueda relatar lo que vivió, que sean acogidos en la angustia que vivieron, que no se queden con las cosas adentro, las personas que perdieron mascotas, es lógico que sientan pena, que tengan un luto por ellas, es importante que eso se reconozca también, y que pidan ayuda sicológica, se les va a estar ofreciendo, porque efectivamente la consecuencia de estar en un incendio es bien importante y sobre todo cuando implica la pérdida, se pierden muchas cosas, entonces hay que acogerlos y eso tiene una atención que es de más larga data pero como les digo, estamos preparados para una respuesta de salud mental desde el nivel local, desde los mismos lugares donde están afectados por la dupla sociosanitaria y la mesa de salud mental, de hecho, se activó la primera anoche del incendio”.

Visita a paciente hospitalizado

En la oportunidad, además, la Ministra Aguilera y el Subsecretario Araos visitaron también a don Leandro Ortega, vecino de Forestal, que resultó con quemaduras en pecho y extremidades superiores y se encuentra desde el jueves internado en el Hospital. Tras entrevistarse con el paciente y conocer su buen pronóstico de recuperabilidad, la Ministra se reunió con su par de Desarrollo Social y Familia Giorgio Jackson.

Ambas autoridades se dirigieron posteriormente al punto de operativo oftalmológico del Servicio de Salud y COLMED instalado en el Consultorio Las Torres de Forestal, donde se atiende tanto a los pacientes afectados que no pueden acudir al Hospital, como a los voluntarios y vecinos que sufran alguna lesión ocular en el contexto de las tareas de limpieza y recuperación de sus viviendas.

Atención en terreno

El SAPU del CESFAM Las Torres está entregando atenciones de urgencia reforzadas en su SAPU en horario de continuidad, tiene 3 puestos de avanzada en el territorio siniestrado, en el cual se brindan atenciones de primer contacto, vacunación para personas damnificadas y voluntariado que está removiendo y movilizando escombros, en los puntos ya enviados con anterioridad. Y se contará con farmacia y PNAC abiertos para complementar el operativo oftalmológico.

En tanto, en el sector Colina se instaló un punto de salud extramural donde existen dos puestos de salud dependientes de los CESFAM Brígida Zavala y CESFAM Las Torres. En dichas áreas de atención a familias y voluntarios existen equipos multidisciplinarios de funcionarios y funcionarias como médicos, enfermeras, enfermeros, matronas, químicos farmacéuticos y asistentes sociales de la Atención Primaria de Salud, que brindan prestaciones como la vacunación de tétanos, gestión de casos sociales, para la recepción y entrega de sillas de ruedas, bastones y materiales ortopédicos a quienes lo requieran.

Además, los funcionarias y funcionarias se encargan de hacer un levantamiento del catastro de pacientes afectados por el incendio que presentan enfermedades crónicas y atención de urgencia de baja complejidad, como por ejemplo curaciones. En el caso de las matronas, ellas realizan la entrega de anticonceptivos a mujeres que perdieron sus métodos de cuidado con el incendio.